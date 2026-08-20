Cientos de migrantes regresan al asentamiento de la playa ceutí de El Trampolín y se suspende la limpieza

La ciudad autónoma de Ceuta ha suspendido esta tarde de jueves el operativo de limpieza y desinfección previsto en la playa del Trampolín después de que alrededor de 500 migrantes hayan regresado al asentamiento horas después de que se completara el traslado de las más de 1.200 personas que pernoctaban en este enclave hacia dos nuevos recursos de acogida habilitados en la ciudad.

Según ha informado la Administración autonómica, los trabajos, iniciados a media mañana por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, han quedado paralizados temporalmente tras la vuelta de decenas de personas al lugar, aparentemente para recoger o buscar pertenencias personales.

Con mantas y enseres

No obstante, fuentes presentes en la zona han señalado a Europa Press que algunos de los migrantes han regresado con mantas y otros enseres con la intención de permanecer nuevamente en la playa, donde durante las últimas semanas se había consolidado uno de los mayores asentamientos improvisados surgidos tras la entrada masiva de finales de julio.

El Gobierno ceutí ha explicado que la interrupción de las labores responde a motivos de seguridad. "Esta circunstancia ha obligado a paralizar los trabajos por razones de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de los operarios que participan en el dispositivo", ha indicado en un comunicado.

La Administración local ha precisado que no existía presencia de efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil en la zona cuando regresaron los migrantes, por lo que los trabajos no podrán reanudarse hasta que se den las condiciones necesarias para desarrollarlos con las debidas garantías.

Ante el elevado número de personas que han vuelto al enclave, cifrado por la ciudad en medio millar, el operativo de limpieza ha quedado finalmente suspendido de manera indefinida.

Realojo en centros temporales

La actuación estaba prevista después del desalojo voluntario efectuado durante la mañana, cuando más de 1.200 migrantes fueron trasladados desde la playa hacia dos nuevos espacios de acogida temporal habilitados por las administraciones para aliviar la presión existente en el asentamiento.

El desplazamiento se llevó a cabo bajo supervisión de la Policía Nacional, con apoyo de la Guardia Civil, que escoltaron a los migrantes durante el recorrido a pie hasta las instalaciones.

Las personas de origen subsahariano fueron dirigidas al recurso habilitado en Loma Margarita, mientras que los migrantes magrebíes continuaron hasta las instalaciones acondicionadas en Loma Colmenar, junto a la frontera del Tarajal y las inmediaciones del Hospital Universitario de Ceuta.

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La previsión inicial pasaba por aprovechar el vaciado del asentamiento para acometer una limpieza integral de la playa, con retirada de residuos, recogida de enseres abandonados y labores posteriores de desinfección. Sin embargo, el regreso de centenares de migrantes ha obligado a posponer, por el momento, la recuperación de este espacio del litoral ceutí.