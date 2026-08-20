El Gobierno tilda de "ilegalidad manifiesta" la deportación de los menores de Ceuta que plantea Feijóo

El Gobierno considera que la exigencia de Alberto Núñez Feijóo de devolver a "todos" los migrantes a Marruecos, con independencia de que sean menores, es una "ilegalidad manifiesta". Así lo ha expresado el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez Correa, que ha recordado que la propuesta del líder del PP va en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a un tratamiento individual de los jóvenes para velar por sus derechos. Además, ha vuelto a defender el plan del Ejecutivo de derivar a cerca de 500 niñas migrantes a la península para que sean atendidas por ONG, pese a que la "tutela" la siga manteniendo Ceuta.

"Lo que están haciendo es una ilegalidad manifiesta expresada por el Tribunal Supremo. A mí me sorprende", ha dicho Pérez Correa sobre las declaraciones de Feijóo en la ciudad autónoma en las que pidió la excepción de los migrantes. "Y cuando digo todos, digo todos", remarcó el líder del PP en varias ocasiones, dejando claro que también englobaba a los menores.

El secretario de Estado ha recordado así la sentencia emitida por el TS en enero de 2024, en la cual confirmó que la devolución de los menores no acompañados a Marruecos tras la crisis migratoria de 2021 fue ilegal al considerar que las autoridades actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería, donde habría sido necesario la apertura de un procedimiento administrativo individual sobre cada afectado, para determinar su madurez y con la intervención del fiscal para velar por sus derechos.

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Pérez Correa, que ha admitido que aún no tienen un número de exacto de menores en la ciudad de Ceuta y que trabajan con una horquilla de 2.400 a 2.500 niños y niñas detectados, pero que hay muchos más por la ciudad, ha recalcado la "urgencia" de atender a todos estos menores, en espacial a las niñas. Así, ha vuelto a explicar que el plan del Ejecutivo es derivar a 500 niñas a la península para que sean acogidas en "recursos especializados" de ONG. Sin embargo, ha dicho, la tutela la seguiría teniendo el Gobierno de Ceuta, ya que esto agilizaría los trámites para el traslado y para una posible reubicación familiar en Marruecos.