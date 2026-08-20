Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, situación de los menores y reacciones políticas

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Moreno se reúne este jueves con Vivas en Ceuta, primer presidente autonómico en acudir tras la crisis migratoria El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se va a reunir este jueves con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y mantendrá un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Ceuta durante la visita institucional que realizará a la ciudad autónoma, tres semanas después de la entrada masiva de 72.000 personas migrantes desde Marruecos.

Vox pide a la Fiscalía investigar conjuntamente las presuntas agresiones sexuales en Ceuta desde el 30 de julio Vox ha pedido a la Fiscalía del Área de Ceuta que se investiguen conjuntamente las presuntas agresiones sexuales que se han denunciado en la ciudad autónoma desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio por la que entraron irregularmente en España 70.000 personas procedentes de Marruecos. El partido, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, apela al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que incoe diligencias sobre todas las agresiones sexuales que se hayan denunciado en Ceuta desde hace casi tres semanas, según han trasladado desde el partido.

El Gobierno asegura que ha mantenido informado a Vivas del plan para los menores migrantes El Ministerio de Juventud e Infancia ha replicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a esa ciudad y ha lamentado que diga que "no tiene constancia". En una comparecencia junto al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el presidente de Ceuta ha asegurado que no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para el traslado de 500 niñas a la Península, mientras que Feijóo ha cuestionado la idea.

Feijóo pide un mando único en Ceuta, retorno o expulsión de migrantes, y "reciprocidad" en la relación con Marruecos El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado siete "soluciones imprescindibles" para afrontar la crisis migratoria de Ceuta; entre ellas, un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente", y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos. "Un mando único ya; el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente; el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos; usar todos los medios; garantizar la inviolabilidad de la frontera con infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales; el reconocimiento europeo de Ceuta; y un plan de reactivación de la economía", ha enumerado Feijóo.

Vivas reclama "sacar a Ceuta de la UCI" y que Frontex esté en el Tarajal El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este miércoles un plan de "salvación y reactivación" que permita "sacar a Ceuta de la UCI" tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio y ha pedido una mayor implicación de España y la UE en la seguridad de la frontera, incluida la presencia de Frontex en el Tarajal. Vivas, que ha comparecido en el Salón del Trono del Palacio Autonómico junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado un plan dividido en dos ámbitos: uno de emergencia, destinado a recuperar la normalidad y afrontar los daños provocados por la crisis, y otro de carácter estructural para evitar que una situación similar pueda volver a producirse.

Vivas: "Ceuta no es una plataforma para que migrantes pasen a España o Europa" El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, considera "una vergüenza que el Gobierno responsabilice de la situación a la labor del presidente Vivas y su Gobierno". Vivas ha dicho que las propuestas de Feijoó son apoyadas por Europa, Ceuta "y me atrevería a decir que por el Gobierno de España". "Ceuta no es una plataforma para que migrantes entren de manera ilegal en España o Europa", ha dicho Vivas, y cumpliendo la ley, ha puntualizado. "Si Marruecos es válida para organizar un Mundial de Fútbol también lo es para acoger a sus menores", ha dicho. Feijoó ha dicho que la ley de menores no puede escudar una invasión.

Feijoó: "España no aceptará ni amenazas ni chantajes por parte de Marruecos" El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, preguntado por la relación que prevé con Marruecos tras lo sucedido en Ceuta ha respondido que se ha de mantener una buena relación basada en la reciprocidad y la confianza. "España no busca enemigos", "pero no aceptará ni amenazas ni chantajes". Feijoó ha acusado a ministros marroquís de amenazar la relación teniendo en cuenta que la españolidad de Ceuta y Melilla "no es negociable ni lo ha sido durante siglos".

Feijoó propone un plan especial de ayudas de unos 650 millones para Ceuta El lídel del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha propuesto este miércoles un plan inversor de ayudas para Ceuta que suponga al menos 650 millones de euros en los próximos seis años. Juan Bravo es el encargado de escribir los detalles del plan. El plan contemplaría ayudas fiscales especiales para las empresas de Ceuta.

Feijoó propone blindar la frontera de Ceuta con un espigón en el Tarajal El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha propuesto este miércoles un plan para amplicar el espigón del Tarajal que haga inviolable la frontera por mar. Ese plan se pagaría con fondos europeos. Feijoó ha reclamado medios para la Administración suficientes para gestionar la situación en Ceuta.