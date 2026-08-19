Por la presencia de 'Save Europe Act'
Entidades antirracistas convocan una manifestación en Barcelona contra el movimiento xenófobo en defensa de la Europa "blanca"
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La plataforma 'Som antifeixistes' y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona han convocado una manifestación este sábado en contra de la presencia de 'Save Europe Act'. El movimiento xenófobo en defensa de la Europa "blanca" se ha citado en la capital catalana, poniendo por primera vez un pie en España, y antes de desplegarse también por Madrid el próximo miércoles.
El 'Save Europe Act', que se traduce como la 'Ley para Salvar Europa', es una campaña europea lanzada en 2026, que defiende políticas en contra de la inmigración -especialmente la que consideran 'no occidental'- y la bunkerización de la Unión Europea para promover lo que llaman "remigración". Ante la presencia de miembros de este movimiento en Barcelona, que se citarán el sábado a las 19.00 horas en la plaza de Sant Jaume, las plataformas antifascistas han organizado una contramanifestación una hora antes, a las 18.00 horas, en el mismo sitio, que está apoyada por partidos de izquierdas como la CUP y Esquerra Unida. "Plantemos cara a la internacional reaccionaria que quiere convertir el racismo y la xenofobia en política de Estado", animan los organizadores. "Barcelona es antifascista", remachan.
'Save Europe Act' exige a las instituciones europeas un endurecimiento drástico de la política migratoria, con una moratoria a la inmigración no europea, mayores controles y barreras en las fronteras exteriores, procedimientos de asilo más restrictivos y expulsiones más rápidas de migrantes irregulares y solicitantes de asilo rechazados. La iniciativa también propone fomentar la llamada "remigración" de residentes legales que se consideren "no integrados" o una carga económica o cultural, al tiempo que proponen limitar el acceso de migrantes y no ciudadanos a determinadas prestaciones sociales y reforzar los acuerdos de retorno con terceros países.
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