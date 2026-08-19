Turull llama a "batallar" contra Aliança Catalana: "El odio y la división nos alejan de la independencia"

A las puertas de que se retome el curso político, que inaugurará también un nuevo ciclo electoral en Catalunya, queda claro que la gran preocupación de los principales partidos es el auge de Aliança Catalana. La inquietud es palpable y transversal entre los dirigentes que están desfilando esta semana por la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent. Este miércoles ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien ha definido al partido de Sílvia Orriols como una amenaza interna para el presente y el futuro del movimiento independentista. "La extrema derecha y los discursos de odio y división nos alejan del objetivo de la independencia", ha espetado. Un mensaje que tiene como destinatarios no solo a los votantes, sino también a los cuadros de su partido, entre los que hay debate sobre cómo lidiar con Aliança ante las elecciones municipales de mayo de 2027.

Turull ha seguido tirando del hilo que este martes empezó a desarrollar el presidente del Parlament, Josep Rull, también dirigente de Junts, cuando advirtió de que el "etnicismo" que lidera Orriols hace "inviable" la independencia. Sin rodeos, el secretario general de los posconvergentes ha llamado a "batallar" contra la ultraderecha, que ha definido como una "peligrosa enmienda a la totalidad" a los valores sobre los que históricamente se ha cimentado el catalanismo, como la democracia, la libertad y la cohesión social. "Hay que hacerles frente, no desde el tacticismo cortoplacista, sino desde la dimensión más ética de la política", ha recetado. Que se señale o se excluya de la nación catalana personas por el simple hecho de "ser diferentes" no hará más, ha argumentado, que ahuyentar a ciudadanos que el movimiento necesita y, por lo tanto, aumentar los detractores, algo que puede impedir que el independentismo recupere el terreno perdido.

Nuestro verdadero enfrentamiento es con el Estado, no con los ciudadanos que han escogido Catalunya como país para ellos y para sus hijos

"Nuestro verdadero enfrentamiento es con el Estado, no con los ciudadanos que han escogido Catalunya como país para ellos y para sus hijos", ha resumido. El diagnóstico de Turull es que "por primera vez la amenaza al independentismo llega desde dentro", en referencia a que Aliança, a diferencia del españolismo que propugna Vox, se reivindica como un partido partidario de un Estado catalán pero "empapado de discurso de odio" y partidario de la "bunquerización cultural". No obstante, ha dejado caer que muchos de sus adeptos "que van de puros" en las redes sociales y que tachan de "traidores y 'botiflers'" a los dirigentes del 1-O son "claramente nóminas de las cloacas del Estado". Con todos ellos, ha pedido marcar distancia, además de reiterar que no le tiene "ningún miedo" a la cárcel, donde ya estuvo tres años y medio, mientras que otros, en referencia a Orriols, ponen una bandera española en el ayuntamiento para no acabar inhabilitados.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiene los medios en Prada de Conflent tras su discurso en la Universitat Catalana d'Estiu / ACN

El secretario general de Junts se ha referido al crecimiento de la extrema derecha como uno de los principales retos que encara el independentismo en clave de futuro, algo que, ha subrayado, debe compatibilizarse con el hecho de hacer frente al "problema demográfico". Para ello, ha reiterado que su grupo en el Congreso volverá a presentar la petición para que se delegue a Catalunya las competencias en inmigración, aunque no ha concretado cuándo, y pueda concretar "un traje a medida" para decidir las políticas de integración y qué crecimiento poblacional puede asumir.

Utilidad y unidad

Turull ha citado tres retos más que, a su juicio, los partidos independentistas tienen por delante. Uno de ellos, ser capaces de conectar con las generaciones más jóvenes por la vía de adaptar el relato del movimiento a sus preocupaciones, como la vivienda, el cambio climático o la salud mental. "Si nos sienten alejados de la vida real, no se sentirán interpelados", ha argumentado. Otra de las asignaturas pendientes, ha citado, es la de lograr ser vista como una apuesta "útil" en términos de gestión. Aquí ha aprovechado para deslizar que existe una "oportunidad" porque el Govern de Salvador Illa "no tiene liderazgo, ambición ni demuestra buena gestión" por su "servilismo" a Madrid. "Eso sí, la alternativa no puede ser la queja permanente sobre el agravio, sino la propuesta concreta", ha afirmado.

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El último de los cuatro retos es el que arrastra el independentismo en los últimos años: la falta de unidad, que ha precisado que no hay que confundir con "uniformidad". Para el secretario general de Junts, el mandato del referéndum del 1-O "se mantiene vigente y no ha caducado, pero, para culminarlo, ha dicho, hace falta que se vuelva a acordar "un mínimo común denominador" y dejarse de mirar de reojo. Turull ha llamado a no contribuir a la "desesperación" que agita la ultraderecha y a centrarse en generar "esperanza". El independentismo, ha concluido, sufre una "crisis de relato" y de movilización, pero no solo "no ha muerto", sino que, a su juicio, ha acumulado más motivos para mantenerse firme en su objetivo.