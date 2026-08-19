Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, situación de los menores y reacciones políticas

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Feijóo vuelve este miércoles a Ceuta ante la crisis migratoria El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".

Sindicatos policiales alertan de que Ceuta "está a una chispa del caos" Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil han trasladado este martes a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes, y han asegurado que "Ceuta está a una chispa del caos". Durante la reunión, el secretario de Jupol (Justicia Policial) en Ceuta, Aarón Rivero, ha asegurado que la ciudad se encuentra en una situación "completamente anómala" y ha rechazado que pueda hablarse de normalidad mientras, según sus datos, permanecen en la ciudad alrededor de 10.000 personas después de la llegada masiva registrada durante las últimas semanas.

El presidente de Ceuta pide "blindar la frontera" con más militares, policías y guardias civiles El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó este martes "blindar la frontera" de la ciudad autónoma con más militares de las Fuerzas Armadas, más agentes de la Policía Nacional y más guardias civiles que puedan evitar que se repita una entrada masiva de miles de inmigrantes de manera irregular. Vivas hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con la vicesecretaria de Regeneración Democrática del Partido Popular, Cuca Gamarra, que acudió personalmente a Ceuta para conocer la realidad de la ciudad tras 18 días de crisis migratoria y trasladar su respaldo al presidente del municipio y a sus ciudadanos. La frontera se tiene que blindar y la seguridad tiene que estar en manos de España y de Europa y no puede estar en manos de un país tercero", dijo a la vista de que Marruecos no fue capaz de impedir la avalancha de inmigrantes del 30 de julio pero sí frenó otro intento el 15 de agosto. Más información, aquí.

Gamarra pide a Interior "garantías y condiciones dignas" para policías y militares La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado que aún no se ha recuperado la "normalidad" en Ceuta, y ha reclamado al Ministerio del Interior un "esfuerzo" para que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desplazados a la ciudad autónoma puedan trabajar "en unas condiciones dignas". "Esa normalidad de la que se habla no existe, no se ha recuperado", ha afirmado este martes Gamarra en declaraciones a medios junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; alegando que ha visto "de primera mano" que las libertades y los derechos de los ceutíes "no están garantizados" y que, por ende, el "principal objetivo" debe ser "recuperarlos".

Gamarra: "La frontera de Ceuta y Melilla es la frontera de España y de Europa" La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este martes la devolución completa de todos los migrantes que pasaron la frontera de manera ilegal y que se cierre la frontera de manera completa. "La frontera de Ceuta y Melilla es la frontera de España y de Europa" y hasta que no se recupere la normalidad Gamarra defiende el cierre de las fronteras. La defensa de Ceuta debe ser la prioridad del Gobierno español, según el PP. Gamarra ha destacado el planteamiento defendido por Bruselas, cuya ley europea debe aplicarse y expulsar a todos los migrantes al considerarse legalmente a Marruecos un país seguro, al margen de que en la práctica las oenegés lo ponen en duda. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, considera que la expulsión de migrantes es responsabilidad del Gobierno español.

Cuca Gamarra considera que el Gobierno "ha fallado" y exige la devolución de todos los migrantes a Marruecos La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha alertado desde Ceuta este martes de que la ciudad está lejos de la normalidad y que es necesario un despliegue de policía y militares para restablecer el orden. "Estamos ante una invasión territorial de España", ha dicho Gamarra que requiere toda la solidaridad con los ceutís "exigiendo" la recuperación de la normalidad "con medidas estructurales". Para el PP es necesario incrementar la dotación de funcionarios para gestionar la situación y "poder hacer frente una posible nueva situación compleja". Se ha referido en concreto a policías y militares para que puedan trabajar en condiciones dignas. Para Gamarra, la única salida es la vuelta a Marruecos de los mayores y los menores. "Solo va a haber devolución y retorno, y ese es el camino", ha dicho Gamarra.

Vivas insta a la expulsión de todos los inmigrantes y critica al Gobierno por eludir una solución rápida El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha instado al Gobierno a que todos los inmigrantes que entraron en la ciudad de manera ilegal sean expulsados de manera inmediata de la ciudad. Vivas ha criticado a los miembros del Gobierno por no haberse puesto en contacto con los ciudadanos de a pie de Ceuta y sus problemas para lo que exigen soluciones claras, básicamente el cierre de la frontera (blindar la frontera de Ceuta y Melilla) y el despliegue de más policías, militares y guardias civiles.

Juan Roig visita Ceuta para apoyar a los trabajadores de Mercadona en la ciudad El presidente de Mercadona, Juan Roig, acudió personalmente este martes a Ceuta para "apoyar a los equipos" de su red de supermercados tras la crisis desatada desde finales de julio por la entrada irregular de alrededor de 72.000 inmigrantes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio a conocer esta visita en sus redes sociales con un mensaje y una fotografía sonriente junto a Roig.

Defendido el interés del menor ante el aval de Bruselas a las devoluciones La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han apelado al interés superior del menor ante el aval de la Comisión Europea a las devoluciones de migrantes en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. Así lo han expresado en declaraciones a Europa Press después de que el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, haya defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados. "Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas.