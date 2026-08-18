La UME despide con honras fúnebres al militar fallecido en el incendio de Riglos (Huesca)

La Base Aérea de Zaragoza ha acogido este martes las honras fúnebres en memoria de Javier García Sancho, el profesional de la Unidad Militar de Emergencia (UME) fallecido el domingo mientras trabajaba en la extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), en un accidente de tráfico en el que resultaron heridos otros tres compañeros, que ya han sido dados de alta.

En primer lugar, se ha colocado una capilla ardiente en la Base Aérea y, a continuación, se han celebrado las honras fúnebres en el patio de armas del Cuatro Batallón de la UME, al que pertenecía García Sancho.

Entre los asistentes, ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha acompañado a la familia del fallecido, así como el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero.

Durante el acto, el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha entregado la Medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo que el Ministerio de Defensa ha concedido a Javier García Sancho.

El delegado del Gobierno ha destacado que "ha sido muy emotivo escuchar el retrato que hacen de él quienes han sido sus compañeros y han trabajado a su lado todo este tiempo en emergencias como las grandes nevadas, la dana de Valencia o los incendios forestales". "Todos coinciden en destacar su simpatía, su buen humor y constante sonrisa y su buena disposición siempre a ayudar en lo que hiciera falta", ha expresado.

Algo que, ha asegurado, "entronca con el espíritu de servicio a su país, lo que le llevó a la carrera militar", ha apostillado, antes de reiterar todo el "cariño, respeto y apoyo" a la familia en un momento en que "no es fácil encontrar palabras de consuelo".

"Javier, tu entrega y servicio a España quedarán para siempre en nuestra memoria", ha expresado la UME en su cuenta oficial en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, en un mensaje en el que ha enviado todo su cariño a su familia y seres queridos.

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"Nuestro reconocimiento a quienes trabajan por cuidarnos y nuestro más sentido pésame a familiares y compañeros", ha publicado, por su parte, el Ministerio de Defensa, en la misma red social.