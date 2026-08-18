Rull asegura que "etnicismo" de Aliança Catalana hace "inviable" la independencia

La Catalunya de los 10 millones es uno de los grandes retos que tienen por delante las instituciones en un contexto de fuerte crecimiento de la población, impulsado en buena parte por la inmigración. En ello trabaja el actual Govern, con el objetivo de adaptar las infraestructuras y las políticas públicas a esta nueva realidad. De cómo se gestione ese escenario dependerá también, para partidos como Junts, la evolución de una sociedad en la que ganan terreno propuestas xenófobas como las de Aliança Catalana.

Así lo refleja la última encuesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), que sitúa al partido como segunda fuerza del Parlament pese a ser actualmente la formación con menor representación en la Cámara (dos diputadas). "Esta debe ser la gran batalla que tenemos que ser capaces de librar; si no, habrá muchos ciudadanos que tomarán atajos terribles, basados en el populismo y la deshumanización", ha declarado el presidente del Parlament y diputado de Junts, Josep Rull, este martes.

Para el jefe de la Cámara catalana, es necesaria una "reflexión" de fondo sobre el modelo económico que debe sostener este crecimiento de la población. Así se ha explicado Rull a las puertas de un coloquio en recuerdo de Muriel Casals, expresidenta de Òmnium Cultural, cuando se cumplen diez años de su muerte tras un accidente. La Universitat Catalana d'Estiu, que celebra sus jornadas en Prada de Conflent, ha invitado a Rull, Carme Forcadell y Xavier Antich a reflexionar sobre su figura y su legado. Para todos ellos, los discursos de odio de Sílvia Orriols no encajan con el independentismo que defendió Casals y amenazan con erosionar la convivencia.

De hecho, Rull se ha desmarcado de lo que considera el "etnicismo" que imprime Aliança Catalana en sus planteamientos, que, a su juicio, "hace inviable la nación y el proyecto de independencia". Para Rull, Catalunya necesita ganar soberanía para poder gestionar la inmigración y favorecer su integración en la sociedad. En este sentido, ha vuelto a reclamar las competencias en materia migratoria que Junts pactó con el Gobierno y cuya delegación no llegó a prosperar en el Congreso. "Sin poder político, sin tener las competencias para gestionar adecuadamente el reto demográfico y el reto de la inmigración, será difícil que podamos salir adelante", ha advertido. Un día antes, Laura Borràs había reclamado también esas competencias desde el mismo escenario de la Universitat Catalana d'Estiu.

En declaraciones a los medios antes del coloquio, Carme Forcadell también se ha pronunciado sobre su batalla ante el Tribunal Supremo para que le aplique la amnistía por su papel en el 1-O. La que fuera presidenta del Parlament en aquellos momentos, y que llegó a ingresar en prisión antes de ser indultada, no está inhabilitada, pero mantiene sus antecedentes penales a la espera de que se resuelva su situación.

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"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se pronunció. Ahora estamos pendientes del Tribunal Constitucional y pensamos que nos dará la razón y lo avalará. Pero el problema, como siempre, será el Supremo, que se negará a aplicarla, como ha hecho hasta ahora [...] Pondrá todas las trabas para evitar aplicarla", ha considerado la también expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). En sus años al frente de esta organización, entre 2012 y 2015, forjó una gran amistad con Muriel, su homóloga en Òmnium Cultural, de quien ha recordado su apuesta siempre por la unidad de la sociedad y su lucha incansable por la "libertad de Catalunya".