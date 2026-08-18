Un diputado socialista ceutí exige a Sánchez que "mire a Ceuta" y declare el estado de alarma

El vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta y diputado socialista, Melchor León, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mire a Ceuta" y adopte medidas para afrontar la crisis migratoria que vive la ciudad desde el pasado 30 de julio.

León, que en los últimos días ha mostrado públicamente sus discrepancias con la dirección del PSOE sobre la gestión de la crisis, ha hecho pública una carta abierta dirigida a Sánchez en la que asegura que escribe "desde Ceuta, que es donde vivo, donde nací y donde pienso quedarme".

El responsable socialista recalca que no pretende cuestionar la institución que representa el presidente, sino pedirle que atienda la situación de la ciudad, y ha exigido conocer "la verdad" sobre el número de personas que entró, los fallecidos y quienes permanecen actualmente en este territorio.

El vicepresidente de la Asamblea sostiene que, según las cifras del propio Gobierno, más de 70.000 personas entraron en Ceuta durante la crisis y lamenta que todavía no exista un balance oficial consolidado de los fallecidos en el mar.

También contrapone la cifra de unas 5.000 personas que ha manejado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con las aproximadamente 9.000 estimadas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "Que nos digan la verdad", reclama León, quien considera que sin un diagnóstico preciso "no hay tratamiento posible".

La UME y el estado de emergencia

En su carta, el diputado socialista reclama medidas concretas: declarar el estado de alarma en Ceuta y la emergencia de interés nacional; desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para habilitar un espacio con agua, electricidad y asistencia sanitaria; solicitar la presencia permanente de Frontex en la frontera y cumplir el compromiso anunciado por Interior de que las personas que entraron irregularmente no permanecerían en la ciudad, mediante la resolución de los expedientes dentro de plazo y con un calendario público. León sostiene que estas medidas pueden ponerse en marcha "esta misma semana".

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La carta concluye con una petición directa al presidente del Gobierno: "Devuélvanos la verdad. Devuélvanos la normalidad. Y póngale una fecha". León, que asegura llevar "media vida en el socialismo", insiste en que sus reclamaciones no responden a siglas políticas y ofrece la colaboración de Ceuta para afrontar la situación. "Seguiremos donde hemos estado siempre. Firmes y fidelísimos", concluye.