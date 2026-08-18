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Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, situación de los menores y reacciones políticas

El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

Las fuerzas marroquíes interceptan a 148 migrantes que pretendían cruzar de forma irregular desde Castillejos a Ceuta

Las fuerzas marroquíes interceptan a 148 migrantes que pretendían cruzar de forma irregular desde Castillejos a Ceuta

Las fuerzas marroquíes interceptan a 148 migrantes que pretendían cruzar de forma irregular desde Castillejos a Ceuta / EFE

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Judit Bertran

Eduardo López Alonso

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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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