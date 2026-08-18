Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, situación de los menores y reacciones políticas

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Save the Children pide asegurar el acceso al procedimiento de asilo a niños, niñas y adolescentes que puedan necesitar protección internacional en Ceuta Save the Children reclama que la respuesta a la emergencia migratoria de Ceuta incorpore de manera urgente el acceso al procedimiento de protección internacional entre todos los niños, niñas y adolescentes que han llegado a la ciudad. La organización recuerda que entre los menores de edad que llegan solos a España hay niños, niñas y adolescentes que pueden estar huyendo de conflictos armados, persecución o graves vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen. Save the Children considera fundamental que se les informe de su derecho a solicitar protección internacional y se les derive al procedimiento correspondiente cuando existan necesidad de protección internacional.

El secretario de Estado de Sanidad defiende que Mónica García ha comparecido "siempre" y no por petición del PP El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido este lunes que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en "múltiples ocasiones" y "siempre" que ha ocurrido "alguna cosa"; negando así que se pueda acusar a ésta de hacer "escapismo parlamentario".

Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta Alrededor de una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad han resultado contagiados de sarna, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa, que han señalado que los casos no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria. Por su parte, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha informado en un comunicado de que el brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54. Según esta asociación, el origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

Mónica García comparecerá en el Congreso el 27 de agosto para dar cuenta de la situación sanitaria en Ceuta La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo 27 de agosto para dar cuenta de la situación sanitaria en Ceuta tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio. Según han informado fuentes del Ministerio, este lunes se ha registrado la petición de comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, y después de que horas antes el Partido Popular solicitara a la ministra que acudiera al Congreso a explicar las medidas adoptadas y su ausencia durante los últimos 16 días.

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las labores se han iniciado con el objetivo de que este dispositivo pueda quedar operativo en las próximas horas para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma. Este espacio forma parte del dispositivo extraordinario anunciado por Saiz, que prevé la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas repartidas en varios puntos de Ceuta. Entre los emplazamientos figuran también las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano, además de la zona de Loma Colmenar cedida por la ciudad autónoma.

Italia condiciona reapertura del Schengen a la situación de Ceuta, aún "muy preocupante" El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró este lunes que su Gobierno está valorando "con gran atención" cuándo reabrir el espacio Schengen con España y subrayó que la decisión dependerá de cómo evolucione la crisis migratoria en Ceuta, que, dijo, "sigue siendo muy preocupante". "La seguridad de las fronteras y la prevención del terrorismo son dos prioridades del Gobierno. Por eso estamos valorando con gran atención cuándo reabrir el espacio Schengen. Todo depende de cómo evolucione la situación en Ceuta, que, sin embargo, sigue siendo muy preocupante", aseguró Tajani en declaraciones a medios locales. Las palabras del jefe de la diplomacia italiana hacen suponer que el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni mantiene por ahora los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, reintroducidos el 31 de julio tras la entrada irregular masiva de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte de África.

Puente achaca la subida de tono de Vivas a que está "contaminado" por Feijóo El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dando un plazo de 30 días al Gobierno para resolver la crisis migratoria, se debe a que el político 'popular' está "contaminado" por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista con Europa Press, Puente ha rechazado la idea de que el cruce masivo de migrantes desde Marruecos a Ceuta del pasado 30 de julio fuera un acto organizado por Rabat, más bien cree que concurrieron distintas causas, pero también subraya que no hubo capacidad de pararlo una vez que se desbordó y entraron unas 72.000 personas en un solo día.

Más de un centenar de inmigrantes de la playa del Trampolín inician una huelga de hambre Más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta, tras atravesar la frontera de Marruecos el pasado 30 de julio han iniciado una huelga de hambre para pedir asilo en España y han asegurado que solo buscan "una vida buena". Uno de estos inmigrantes, Youssef, de unos 40 años, ha explicado a EFE que comenzaron la huelga de hambre este domingo y que su reivindicación es salir de la situación en la que se encuentran desde hace 18 días en esta zona de la ciudad autónoma. Portando carteles y pancartas en las que explican que son marroquíes y que no quieren volver a su país, el grupo de migrantes ha reclamado "asilo" en España y ha avanzado que van a seguir en esta situación hasta que puedan ser trasladados.

Junts reactivará la ley sobre el traspaso en inmigración a la vuelta de las vacaciones El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado que su partido registrará de nuevo en el Congreso la proposición de ley para lograr el traspaso de competencias en inmigración a Catalunya después de las vacaciones parlamentarias. Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios junto al líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, antes de participar en las fiestas mayores del barrio de Gràcia. Turull ha sostenido que, para hacer frente al "reto demográfico" que plantean situaciones como la de la ciudad autónoma, la Generalitat necesita más herramientas: "Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Normalmente, cuando allí se estornuda Catalunya tiene un resfriado", ha ejemplificado.