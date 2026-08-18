Las oficinas móviles de la Generalitat se consolidan y llegan a las 1.100 atenciones en cuatro meses

El pasado mes de abril el Govern puso en marcha cinco oficinas móviles de atención ciudadana. Fue una puesta en marcha literal: son cinco vehículos que recorren 200 municipios de Catalunya para que sus habitantes puedan hacer gestiones con la administración catalana sin tener que desplazarse a las grandes ciudades. En este tiempo estas oficinas han realizado 1.181 atenciones.

Estos vehículos, logotipados con la imagen de la Generalitat y fácilmente identificables, tienen una ruta asignada cada uno -centro, noreste, noroeste, sudeste y suroeste- y visitan cada municipio una vez al mes. Se instalan en una zona concurrida y allí la gente puede solicitar información sobre servicios que preste la Generalitat, realizar trámites administrativos autonómicos y pedir atención personalizada.

Los servicios más demandados por la población son la solicitud del idCAT Mòbil, el certificado digital que gestiona la Generalitat (348); el reconocimiento de la situación de dependencia (134); los trámites con otras administraciones (104); las gestiones con otros organismos de la Generalitat (85) y el reconocimiento del grado de discapacidad (85). El Govern asegura que la gente ha recibido positivamente la iniciativa, que puntúan con un 4,93 sobre 5.

Uno de los vehículos que recorren Catalunya. / EL PERIÓDICO

La Generalitat estudia ahora si amplía las rutas de los vehículos o si, directamente, pone más vehículos a circular. "Tenemos municipios en el que tenemos cola y lista de espera, y municipios en los que tenemos que estimular la demanda. Lo estamos analizando", explica el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En cualquier caso, defiende que la iniciativa ha permitido acercar la administración a la gente para hacer que las instituciones sean más "próximas y amables".

Como el ámbito digital a veces es una barrera, nos propusimos esta atención puerta a puerta Albert Dalmau — Conseller de Presidència

El Govern empezó este proyecto con una prueba piloto en las Terres de l'Ebre que luego amplió a los cinco vehículos de forma permanente. Es una iniciativa presupuestada en 2,43 millones de euros para lo que queda de año y 2027. "Como el ámbito digital a veces es una barrera, especialmente para las personas mayores, nos propusimos esta atención puerta a puerta en los municipios del país", alega el conseller.

Oficinas virtuales

En octubre de 2025, unos meses antes que las oficinas móviles, la Generalitat también puso en marcha las oficinas virtuales. En este caso, de lo que se trata es de hacer los trámites administrativos sin salir de casa y con el apoyo de un trabajador público a través de una videollamada. La idea es resolver dudas y completar trámites sin tener que desplazarse presencialmente.

El conseller Albert Dalmau presentando la reforma de la administración. / JORDI COTRINA

La Oficina Virtual no es de acceso automático: la Generalitat abre cada semana una oferta de 180 citas y realiza asistencia en una cuarentena de trámites de los más de 2.000 que presta. Desde su puesta en funcionamiento ha gestionado 3.588 videoatenciones. Los trámites más demandados han sido el registro de parejas estables (2.003 videoatenciones); el reconocimiento y revisión del grado de discapacidad (579); el reconocimiento de la situación de dependencia (375); el bono social térmico (145) y las ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (69).

"Esto hoy nos permite que una persona que quiere hacer el trámite desde su casa no se sienta sola y lo pueda hacer acompañada de un profesional que le asista y le dé consejos a través de esta videoatención", expone el conseller. Otro de los objetivos es "evitar que se tengan que desplazar a Barcelona", lo que también tiene que contribuir a evitar la sobrecarga de las oficinas convencionales.

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Estas dos iniciativas -las oficinas móviles y las virtuales- forman parte de la reforma de la Administración que a emprendido el Govern de Salvador Illa y que busca mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la administración. Una forma no solo de intentar reducir la siempre engorrosa burocracia, sino también de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones en pleno auge de los autoritarismos.