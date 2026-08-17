Los 'whatsapp' entre Leire Díez y el exasesor de Sánchez tras el retiro de cinco días del presidente: "A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece"

La UCO vincula al exdirector de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos con dos diferentes líneas de actuación de la trama de Leire Díez: la que conecta a la exmilitante socialista con maniobras para la obtención de mordidas a cambio de facilitar ayudas públicas a determinadas empresas y la dirigida a obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE. En este segundo caso, los mensajes incautados sitúan el origen de la actividad del grupo presuntamente delictivo en el periodo de reflexión de cinco días del presidente del Gobierno en abril de 2024, tras la imputación de su esposa.

En el informe en el que la UCO solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un volcado del teléfono móvil del exasesor, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se recuerda "el vínculo que une a Serrano con el partido, puesto que habría sido el Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018".

En este marco se sitúa una de las conversaciones que Serrano mantuvo con la exmilitante con motivo de la publicación de la "Carta a la Ciudadanía" de Sánchez el 24 de abril de 2024. Un día después, Leire Díez movilizó al exasesor para verse en la sede del partido: "Dime que mañana puedes estar a las 9.30 en Ferraz". En otro de los mensajes le dijo al exasesor que "a este hombre (por Sánchez) hay que ayudarle. Se lo merece".

Según recoge la Guardia Civil en otro de sus atestados, el 26 de abril se produjo la mencionada reunión en las dependencias de la Secretaría de Organización del PSOE en Ferraz, a la que habrían asistido, "al menos" el propio Serrano, la considerada "fontanera", el empresario con el que esta ya trabajaba en relación con otras causas judiciales, Javier Pérez Dolset, el entonces secretario de Organización Santos Cerdán y el responsable de Comunicación del partido, Ion Antolín. Las investigaciones también sitúan en el encuentro al entonces número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista y hoy diputado por Jaén, Juan Francisco Serrano, y al actual secretario de Estado de Comunicaciones, Antonio Hernando.

El ex consejero de la SEPI y expresidente de Correos y telégrafos, Juan Manuel Serrano Quintana. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Los negocios del suegro

En este encuentro, la exmilitante y Pérez Dolset habrían presentado al resto una serie de audios "relacionados con actuaciones supuestamente desarrolladas por el excomisario José Manuel Villarejo". Ese mismo día, Serrano y Leire Díez mantuvieron varias conversaciones y, a su término, esta última le mandó un mensaje con fecha de 22 de agosto de 2014 que, según los investigadores, podría referirse a la grabación por Villarejo de un encuentro con el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy --y hoy a la espera de sentencia por el 'caso Kitchen'-- Francisco Martínez. En dicho encuentro se conversó acerca de los negocios de saunas del suegro del presidente del Gobierno.

Solo dos días después, Serrano y la exmilitante comenzaron a utilizar Signal, una aplicación que se suele asociar con un mayor grado de seguridad en las comunicaciones, como "canal prioritario" para mantener sus conversaciones.

"Decida lo que decida"

En esta fase empiezan a hablar de "ayudar al presidente", y de sus conversaciones se infiere, a juicio de la UCO, que llevaban "trabajando" en ello desde el encuentro en Ferraz. "Estoy nerviosa por lo que vaya a hacer", confiesa Leire Díez a Serrano el día 29 de abril, a lo que su interlocutor responde: "La movida empieza después, decida lo que decida". Es en este momento cuando la fontanera manifiesta que "a este hombre hay que ayudarle", en referencia al presidente Sánchez, porque "se lo merece", si bien Serrano apostilla que "se tiene que dejar".

Los agentes de la UCO concluyen que ambos están de acuerdo "en algo en lo que tenían que trabajar fuese cual fuese el sentido de la decisión del Presidente" y que, a la vista de sus conversaciones, parece que este trabajo guardaba relación con "lo de los audios", de Villarejo. Horas después, cuando Sánchez ya había anunciado su decisión de continuar, sus intenciones se reforzaron porque Sánchez había citado dichos audios. "El jefe (los iba) a poner en un altar", según se lee en su mensaje.

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

El análisis de los agentes en su informe continúa señalando que "con posterioridad a estos días relacionados con la carta a la ciudadanía de Sánchez existen numerosas referencias a la integración de Serrano en las actividades de la supuesta organización delictiva. Así, el expresidente de Correos habría asistido con Leire Díez y Santos Cerdán al menos a otra reunión en Ferraz, y en mayo los mensajes que se mandaba la "fontanera" con el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero versan sobre el mismo tema: "A estas alturas solo queda matar a la gente mala, y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio, de eso nos estamos ocupando Juanma y yo".