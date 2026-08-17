España ha controlado a 5.080 viajeros llegados de terceros países procedentes de Italia

La Policía Nacional ha controlado hasta las 13:00 horas de este lunes a un total de 5.080 viajeros de terceros países llegados a España en 462 vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país.

Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, en estos controles, que comenzaron el pasado 8 de agosto, han participado un total de 725 agentes de la Policía Nacional.

Estos controles fronterizos, de carácter aleatorio, se han establecido para los viajeros procedentes de Italia después del incremento de las llegadas de migrantes a ese país y tienen como objetivo comprobar la situación de los ciudadanos de terceros países que puedan desplazarse posteriormente a España.

Las comprobaciones se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, dentro de las actuaciones de vigilancia fronteriza adoptadas por las autoridades españolas.

Los controles que se han realizado este lunes han tenido lugar en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid Barajas; El Prat, en Barcelona; Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote.

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El Gobierno decidió establecer desde la 00:01 horas del sábado 8 de agosto, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia, después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.