Consejo de Estado
Carmen Calvo pide a las administraciones que no "escurran el bulto" en la crisis en Ceuta
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La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha pedido, en relación con la situación en Ceuta, que ninguna administración "escurra sus responsabilidades" y ha asegurado que hay "absoluta claridad" acerca de a quién le corresponde la protección de los menores con arreglo a la ley, que son las comunidades autónomas.
"Hemos desarrollado un Estado descentralizado de autonomía y, sin embargo, cuando hay un problema gordo decimos 'que venga el Estado'. Es que el Estado son las comunidades autónomas, es que el Estado son los ayuntamientos, es que este Estado que nos hemos dado en nuestra Constitución lo que requiere es que cada quien cumpla justamente con sus competencias y sus compromisos y no escurra el bulto nunca", ha dicho Calvo.
En declaraciones a los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, la ex ministra ha advertido de que "esto no va de que venga el Estado, como si el Estado estuviera en un sitio, como de potencia que me salva". "Hemos visto incendios. Y es que la legalidad en nuestro país es muy clara de a quién le corresponde prevenirlos y sofocarlos", ha abundado.
En este sentido, ha añadido que existe "absoluta claridad de a quién, con arreglo a la ley, le corresponde la protección de los menores. "Y finalmente esa conversación se ha saldado diciendo las comunidades autónomas que van a cumplir la ley como titulares bien interesantes en un Estado de Derecho, vamos a cumplir la ley en un grandísimo esfuerzo", ha ironizado.
Crisis humanitaria
También ha dicho que la situación en Ceuta le parece "una crisis de la geopolítica internacional". "Estos temas hay que tratarlos siempre con mucha prudencia porque son muy complejos", ha resaltado, antes de recordar que la política exterior le corresponde al Gobierno central y "habría que respetar" los pasos que dé.
"Lo más lamentable de todo", a su juicio, "es la crisis humanitaria que nos han generado otros a nosotros, a los españoles y a nuestra ciudad española de Ceuta", que "hay que resolver, empezando por acordarnos, yo diría que un poco más, de todos los que han muerto, de todos los que se han ahogado", ha destacado.
Desde el punto de vista de la política interna, Calvo ha pedido que se tenga "una visión bastante unida de cómo defender" a España.
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