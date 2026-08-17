Illa defiende "más convivencia, democracia y paz" en el noveno aniversario de los atentados del 17A

Los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 dejaron en estado de 'shock' a la sociedad catalana, así como a los partidos políticos con representación en el Parlament. Nueve años después, justo el día en que se vuelve a homenajear a las víctimas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje en favor de la convivencia en las redes sociales. "Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz", ha asegurado en un mensaje en X.

El aniversario de los atentados llega a las puertas de un septiembre en que se dará por inaugurado el nuevo ciclo electoral, marcado por un contexto en el que crece en los sondeos el apoyo a la extrema derecha de Aliança Catalana, partido forjado en Ripoll, municipio en el que crecieron los terroristas y que está ahora gobernado por Sílvia Orriols.

El president, que ha explicitado su apoyo a las víctimas, no ha sido el único dirigente en hacer público un mensaje en redes. El líder de Junts, Carles Puigdemont, que era president en el momento en el que se cometieron los atentados, ha vuelto a hurgar en el "derecho a saber toda la verdad" de los familiares de las víctimas. El dirigente ha elogiado la "eficacia de la policía catalana" para gestionar la situación y la "ejemplar respuesta" de la sociedad catalana a favor de la cohesión, pero ha lamentado los "vínculos comprobados entre los servicios de información y policiales españoles y el imán que fue el cerebro de la operación". El secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha insistido en las incógnitas sin resolver tras el juicio y la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Congreso. Se trata, ha considerado, de un "déficit democrático" del Estado.

Por parte de ERC, su secretaria general, Elisenda Alamany, que es también la alcaldable en Barcelona, ha recordado como Catalunya "se estremeció" hace nueve años ante esos atentados. "Continuaremos trabajando por la paz, la justicia y la reparación", ha asegurado también en un mensaje en X, el mismo canal que ha utilizado la CUP para, además de recordar a las víctimas, reclamar "claridad" ante "demasiadas preguntas sin respuestas".

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En el acto de recuerdo a las víctimas, que se celebra este año en la plaza de Sant Jaume debido a las obras en Las Ramblas, no intervienen dirigentes políticos, pese a su presencia, para garantizar que la prioridad es acompañar a las personas afectadas y rememorar a los 16 fallecidos y el centenar de heridos en los atentados.