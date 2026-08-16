El Parlament ya tiene más partidos nacidos en el siglo XXI que en el XX

Nadie puede reprocharle a la política catalana que sea proclive al aburrimiento. Una de las pruebas que lo demuestran es que en el primer cuarto del siglo XXI, el Parlament no solo se ha fragmentado, sino que ha visto nacer a numerosos partidos políticos nuevos hasta el punto de que ya hay más formaciones creadas en el siglo XXI que en el XX.

Este fenómeno se explica fundamentalmente por dos factores. El primero, genuino de Catalunya, fue el 'procés', que arrasó a un partido hegemónico como CiU, que luego se ha refundado en varias organizaciones. El segundo fenómeno, ya a escala global, ha sido la irrupción de la extrema derecha, que ha vuelto a sacudir el sistema de partidos catalán. En el Parlament actual hay representadas 12 organizaciones políticas y, en ocho de ellas, la partida de nacimiento ya indica el siglo XXI. Para poner los datos en perspectiva: en el Congreso no solo perviven muchas más organizaciones del siglo pasado, sino que incluso las hay del XIX (PSOE y PNV).

Francesc Macià y Lluís Companys haciendo campaña en las elecciones municipales de 1931. / CEDIDA POR ERC

El partido decano de la política catalana es ERC, que este año ha cumplido 95 años. Hegemónico en Catalunya en tiempos de la Segunda República, sobrevivió al exilio franquista y vivió a la sombra del PSC y CiU durante las primeras décadas de la restauración democrática. En 2021, recuperó la Generalitat 88 años después, aunque no logró mantenerla más de un mandato. También figuran en el vagón de los históricos el PSC, fundado en los años 70 tras la unificación de varias organizaciones socialistas, y el PP, creado a finales de los 80 como formación heredera de Alianza Popular. El último partido veterano del Parlament es la CUP. No entró en la Cámara hasta 2012, pero sus raíces se remontan a varias décadas antes, cuando empezó a tener presencia en ayuntamientos de Catalunya.

Puigdemont y Jordi Pujol en una imagen de 2017. / EL PERIÓDICO

Si algo explica la proliferación de partidos en Catalunya fue la implosión, en 2015, de Convergència i Unió. El encargado de anunciar el final de aquel proyecto político de éxito -23 años ininterrumpidos al frente de la Generalitat- fue el actual presidente del Parlament, Josep Rull. "El proyecto de la federación de CiU ha acabado", dijo. Las diferencias entre los dos partidos sobre cómo había que afrontar el 'procés' les llevó a tomar caminos diferentes. Lo que empezó como una "separación amistosa", acabó en defunción. Unió se disolvió ahogada por las deudas y los malos resultados electorales. Convergència bajó la persiana para intentar empezar de nuevo con otras siglas que hicieran olvidar sus casos de corrupción.

Varias marcas actuales beben de aquella implosión. La más importante es Junts per Catalunya, inscrita formalmente en el registro de partidos en 2018. Su grupo en el Parlament, además, acoge a miembros de Demòcrates, organización fundada en 2015 por los exmiembros de Unió más independentistas como el actual diputado Antoni Castellà. Los exmiembros de Unió más pragmáticos, en cambio, fundaron en 2017 Units per Avançar y ahora viven dentro del grupo del PSC y hasta tienen un conseller en el Govern, Ramon Espadaler. Para acabar de rizar el rizo: en Junts hay un diputado de MESCat, Agustí Colomines, un partido registrado en 2013 como escisión del PSC que ya ha tenido más de una refundación con otras marcas.

Cartel de Aliança Catalana con Sílvia Orriols. / MANU MITRU

Catalunya no ha escapado de la ola reaccionaria que sacude al mundo y esto también ha fragmentado la Cámara y ha disparado la natalidad de los partidos. En 2010 estuvo a punto de entrar en el Parlament Plataforma per Catalunya, partido creado en 2002 y ya disuelto. Se quedó a 0,03% de los votos de conseguirlo. Fue en 2021 cuando, entonces sí, el Parlament vio cómo por primera vez obtenía representación Vox, partido de extrema derecha fundado en 2013, precisamente, por el exlíder del PP catalán Alejo Vidal-Quadras. Irrumpió con 11 diputados y los revalidó en las elecciones de 2024. Aquel año entró por primera vez Aliança Catalana, también de extrema derecha, pero en este caso de matriz independentista. La formación fue fundada en Ripoll en 2020 y ha hecho de este municipio su plataforma de despegue. Todas las encuestas apuntan a que crecerá con fuerza en las elecciones municipales del año que viene.

Candela López, Ada Colau y Jéssica Albiach en una imagen de archivo. / ACN

Hay un tercer factor que ayuda a entender porqué Catalunya es un territorio en el que algunas siglas políticas nacen, viven y mueren a alta velocidad: la búsqueda permanente de una parte de la izquierda de una organización y una marca que la hagan competitiva. Esta izquierda se manifesta actualmente en la Cámara a través de la denominación de En Comú Podem -registrado en 2016-, pero que no deja de ser una evolución de anteriores marcas como ICV y, mirando aún más atrás, el PSUC. Además, actualmente dentro de En Comú Podem hay una miembro de Esquerra Unida de Catalunya -Núria Lozano-, formación constituida en 2021 de la enésima sacudida interna de Izquierda Unida en Catalunya.

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Inés Arrimadas, en su último día en el Parlament. / ALBERT BERTRAN

La capacidad de Catalunya de lanzar a nuevos partidos al estrellato para después devorarlos es tan alta que, en apenas 26 años de siglo XXI, ya ha habido casos de organizaciones que se han fundado, han tocado la gloria y han desaparecido en poco tiempo. El caso más paradigmático es Ciudadanos: nacido en 2006, llegó a ganar las elecciones catalanas en 2017, para luego empezar a caer en barrena. Actualmente, apenas conserva un puñado de concejales. Un caso similar es el de Podemos. Irrumpió en Catalunya con fuerza pero, tras pelearse con otros partidos de su mismo espacio, su visibilidad y representación han retrocedido.