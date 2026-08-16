La CUP mantiene la puerta abierta a participar en las elecciones españolas de 2027: "No hemos cerrado este debate"

La CUP mantiene la puerta abierta a participar en las elecciones españolas de 2027, según explica su portavoz nacional, Su Moreno, en una entrevista a la ACN. "La CUP no ha cerrado este debate", asegura, y añade que la formación aborda esta discusión de manera "permanente", "atendiendo a las posibilidades que pueda tener de representación". Ahora bien, Moreno rechaza tajantemente escuchar los "cantos de sirena" del líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, para tejer un frente de izquierdas. Por otro lado, la portavoz descarta hacer "experimentos en despachos" con otras fuerzas de izquierdas, como los Comuns y Podemos, de cara a las municipales. "Vemos lejos poder llegar a acuerdos sólidos en clave puramente electoralista y a través de los partidos", asevera Moreno.

Las palabras de Moreno sobre la participación en las elecciones generales del próximo año llegan pocos días después de que el alcalde de Girona, Lluc Salellas, apostara en una entrevista a la ACN por que los anticapitalistas exploraran candidaturas de izquierdas e independentistas de cara a los comicios municipales. Esta estrategia, puntualizó Salellas, tendría más recorrido en las generales o las europeas, dado que permiten articular proyectos que vayan más allá de los partidos políticos y representen un espacio amplio de la izquierda independentista.

Para Moreno, la propuesta de Salellas no es una "presión" hacia el aparato del partido: "Entendemos que, en la coyuntura actual, pueda haber propuestas sobre la mesa, porque la sociedad está pidiendo respuestas en clave institucional". Así, la portavoz nacional afirma que la CUP está centrada en "seguir organizando a las clases populares" y al independentismo de izquierdas, lo que considera "la mejor receta".

"Cómo se traslade esto a nivel electoral será un debate que podremos tener, pero el trabajo debe ser el de picar piedra desde abajo", añade Moreno.

"Hay que ver la realidad de cada municipio"

Con el inicio del curso político a la vuelta de la esquina y la confección de candidaturas municipales en el horizonte, Moreno quiere rebajar las expectativas de alcanzar acuerdos amplios con otros partidos de izquierdas. "Hay que ver la realidad de cada municipio", sostiene la portavoz de la CUP. Así, diferencia entre la estrategia que debe seguirse en Barcelona, donde "se tiene que construir una candidatura a través del vecindario y del movimiento popular" que trascienda las siglas anticapitalistas, y otras localidades catalanas, donde la CUP "ya representa" esta voluntad aglutinadora.

Además, Moreno considera esencial que cualquier pacto preelectoral pivote sobre un "programa común claro" y no "relegue" la autodeterminación y el independentismo a un "segundo plano". "Cuando hablamos de candidaturas amplias, hablamos desde abajo, desde las organizaciones, desde los vecinos y vecinas, que es donde la CUP siempre ha puesto la atención", remarca.

En cuanto a las alcaldías que tiene el partido, tanto las consolidadas -como Berga o Verges- como las que conquistó en 2023 -como Girona-, fuentes internas explican que la "mejor manera" de revalidarlas es hacer gala de la obra de gobierno. En Girona, donde recientemente el acuerdo tripartito con Junts y ERC se ha roto por la salida de los de Carles Puigdemont del executiu, consideran "muy importante" mantener la alcaldía para "continuar con el modelo impulsado".

La candidatura en Barcelona

Pocas semanas después de que se celebrara la primera Asamblea Popular Municipalista en Barcelona y de que la CUP y Comunistes de Catalunya anunciaran el impulso de una "candidatura amplia" en la ciudad, las previsiones de volver a desembarcar en el Saló de Cent del Ayuntamiento son "positivas".

"Los últimos datos no son malos. Nos dan representación", detalla Moreno, que apuesta por trabajar con una "mirada larga" para poder construir un "polo de contrapoder" en la capital de Catalunya. Esta candidatura debería "revertir" el modelo del alcalde, Jaume Collboni, que, para los anticapitalistas, "expulsa" al vecindario. Las mencionadas fuentes internas añaden que la intención es anunciar después del verano, hacia septiembre, el nombre de la lista y quién la encabezará.

La extrema derecha

Finalmente, la portavoz nacional sentencia que la CUP debe seguir ejerciendo de "dique de contención" de la extrema derecha en toda Catalunya, tanto a través de pactos con otros partidos como de "propuestas" que "atiendan las necesidades de la gente".

De hecho, preguntada sobre si los anticapitalistas pactarían con el PSC para evitar un gobierno local de Aliança Catalana, Moreno afirma que "habría que valorar cada caso" que surgiera después de las elecciones de mayo de 2027, y subraya que la vocación de la CUP es "ser una herramienta útil para reforzar un programa político de transformación y en clave independentista".

"Estaremos siempre a disposición, siempre que no sea un papel en blanco, (…) acuerdos de papel mojado", asevera la portavoz nacional de la CUP, que reivindica la actitud de los anticapitalistas en Ripoll, tanto cuando se quiso evitar que Sílvia Orriols, líder de Aliança, fuera elegida alcaldesa mediante un acuerdo con los otros grupos como cuando se sometió a una cuestión de confianza que podía apartarla del ayuntamiento.

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Las fuentes internas de los anticapitalistas remarcan que se hará "lo que haga falta" para que la extrema derecha independentista no aumente sus cuotas de poder en los ayuntamientos. Es más, aseguran que, aunque "no quieren dar" alcaldías a los socialistas o a Junts, "lo que prevalece" es evitar gobiernos de Aliança.