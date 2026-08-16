En Directo
Minuto a minuto
Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. Este sábado, las autoridades marroquíes han frustrado un nuevo intento de entrada en las inmediaciones de Castillejos, con un balance provisional de 111 migrantes interceptados, la mayoría subsaharianos, y 61 detenidos por promover en redes sociales llamamientos a la entrada irregular, según informan a EFE fuentes de seguridad marroquíes.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
La ministra Elma Saiz visitará la ciudad autónoma el lunes
Está previsto también que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visite el lunes, 17 de agosto, Ceuta para abordar con Juan Jesús Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.
Según ha avanzado el departamento que dirige Saiz, la ministra se reunirá a las 10.30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea y, posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11.45 horas.
Mónica García visita hoy Ceuta para abordar la situación sanitaria tras la crisis migratoria
La ministra de Sanidad, Mónica García, visitará este domingo, 16 de agosto, la ciudad autónoma de Ceuta para conocer "de primera mano" la situación sanitaria tras la crisis migratoria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social.
Según la información avanzada por el Ministerio, Mónica García se reunirá en primer lugar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. Posteriormente, a las 12.30 horas mantendrá un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y, al finalizar, la ministra ofrecerá una rueda prensa en la sede de la Delegación del Gobierno.
Además, Mónica García visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá un encuentro con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos. Posteriormente, se reunirá con representantes de organizaciones sociales.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ya había reclamado a la ministra su presencia en la ciudad autónoma para la intervención "directa y urgente" del Ministerio en la situación "crítica" que vive la sanidad pública de Ceuta, dados los problemas de presión asistencial extraordinaria que están denunciando los profesionales.
Pero en una carta enviada al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Mónica García defendió que, pese al aumento sustancial de la actividad asistencial, los datos están lejos de corresponderse con una situación de "crisis sanitaria", "colapso sanitario" o "catástrofe sanitaria".
Desde la entrada de miles de extranjeros a Ceuta, han viajado hasta la ciudad autónoma por parte del Ejecutivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El Gobierno de España defiende la libertad de prensa en todo momento y en todas las partes del mundo
El Gobierno de España ha defendido este sábado la libertad de prensa "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está buscando una solución tras la expulsión de Castillejos (Marruecos) de los periodistas de EFE y RTVE que cubrían la crisis migratoria con Ceuta.
Fuentes del Gobierno han asegurado que la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución. Por su parte, tanto la Agencia EFE como RTVE han defendido el derecho a la libertad de información en el ejercicio del periodismo en su cobertura en Marruecos.
Un diputado del PSOE ceutí pide la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad
El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, ha pedido este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que es también secretario general de los socialistas ceutíes y candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas. León ha hecho pública su posición a través de sus redes sociales, donde ha mostrado abiertamente su discrepancia con la gestión del PSOE durante la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad y ha cuestionado la actuación de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno.
Ceuta activa un frente vecinal para recuperar la normalidad tras la crisis fronteriza
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acordado este sábado con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de una quincena de entidades vecinales la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir de cerca la situación de las barriadas tras la crisis fronteriza del pasado 30 de julio. Durante una reunión de trabajo en la que también han participado el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y los consejeros Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Nicola Cecchi, además de la viceconsejera Mina Mohamed, Vivas ha trasladado a los representantes vecinales la necesidad de afrontar la situación con "unidad, firmeza y templanza", sin perder la compostura y desde la serenidad y la responsabilidad.
Vox exige al PP entrar en el gobierno de Ceuta y señala también a Vivas por su responsabilidad en la crisis
El líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha exigido al PP que su formación entre en un gobierno de coalición en la ciudad autónoma, tal y como ocurre en otras comunidades, y ha señalado a Juan Jesús Vivas como responsable también de la crisis migratoria al haber "respaldado" las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. En una rueda de prensa desde el Palacio de la Asamblea, acompañado del diputado nacional Alberto Rodríguez Almeida, Redondo ha defendido que existe una "mayoría absoluta alternativa" en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que ha exigido al presidente Vivas a que "rompa inmediatamente" sus "acuerdos" con el PSOE y el "partido islamista" de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed.
El Consejo de Redacción de EFE condena la expulsión de sus periodistas en Marruecos
El Consejo de Redacción de la Agencia EFE ha condenado la expulsión este sábado de sus periodistas y de los de TVE de la ciudad marroquí de Fnideg (Castillejos) y ha exigido que se les permita ejercer el periodismo libremente. El organismo que vela por la independencia y el rigor de las informaciones de este medio de titularidad pública ha instado a las autoridades marroquíes a revocar urgentemente su decisión de expulsar a los periodistas que se habían desplazado a la zona para cubrir la situación fronteriza con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo de migrantes para este sábado divulgados en redes sociales.
Imbroda celebra la "plena normalidad" en Melilla en una jornada tranquila en la frontera
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha celebrado la "plena normalidad" de este sábado en la ciudad autónoma, una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera pese a los llamamientos difundidos en redes sociales en Marruecos para intentar entrar de forma irregular, lo que ha dado lugar a un mayor despliegue policial del habitual. "Hoy en Melilla tiempo espléndido y todas las playas llenas de bañistas. ¡Plena normalidad y muchos turistas!", ha escrito Imbroda en su perfil de X, celebrando la calma que se respira en la ciudad autónoma en un día en el que, según ha informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, la jornada se está desarrollando "con normalidad, sin novedad y sin incidentes".
Las autoridades marroquíes piden a EFE y TVE que abandonen Castillejos
Un representante del Ministerio del Interior marroquí ordenó este sábado a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse a la frontera.
Durante la cobertura, el máximo representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, comunicó al corresponsal de EFE que debía abandonar inmediatamente la localidad, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones". El periodista de EFE presenció cómo trasladaba la misma orden al equipo de TVE.
Hajji advirtió a los periodistas españoles de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos. EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta hasta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.
La policía marroquí dispersa con gases lacrimógenos a decenas de migrantes cerca de la frontera con Ceuta
Las fuerzas de Seguridad marroquíes cargaron este sábado contra decenas de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular la frontera con la ciudad española de Ceuta. Los enfrentamientos se registran en una zona montañosa distante unos tres kilómetros de la frontera ceutí, en las afueras de la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) y los efectivos han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes y están ayudados por helicópteros, según constató EFE.
- Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
- El Gobierno minimiza las palabras de Marruecos sobre la anexión de Ceuta y resalta que la relación es 'excelente
- La empresa que activó la compra del chalé para Ábalos recurre al Gobierno de Sánchez para impedir que Delcy Rodríguez ceda su negocio a EEUU
- El primer juez del caso Leire apunta a responsables de 'mayor jerarquía' y al 'impulso intelectual y financiero' de Cerdán
- El primer juez del caso Leire acepta trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional
- El PP critica que Puente no haya dado explicaciones por el apagón en el aeropuerto de Barcelona y el caos de Rodalies el día del eclipse
- España y Marruecos refuerzan la seguridad en la frontera ante la posibilidad de una nueva entrada masiva
- Interior y Defensa, preparados para contener una posible entrada masiva de migrantes en Ceuta el 15 de agosto