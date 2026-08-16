Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Mónica García visita hoy Ceuta para abordar la situación sanitaria tras la crisis migratoria

La ministra de Sanidad, Mónica García, visitará este domingo, 16 de agosto, la ciudad autónoma de Ceuta para conocer "de primera mano" la situación sanitaria tras la crisis migratoria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social.

Según la información avanzada por el Ministerio, Mónica García se reunirá en primer lugar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. Posteriormente, a las 12.30 horas mantendrá un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y, al finalizar, la ministra ofrecerá una rueda prensa en la sede de la Delegación del Gobierno.

Además, Mónica García visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá un encuentro con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos. Posteriormente, se reunirá con representantes de organizaciones sociales.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ya había reclamado a la ministra su presencia en la ciudad autónoma para la intervención "directa y urgente" del Ministerio en la situación "crítica" que vive la sanidad pública de Ceuta, dados los problemas de presión asistencial extraordinaria que están denunciando los profesionales.

Pero en una carta enviada al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Mónica García defendió que, pese al aumento sustancial de la actividad asistencial, los datos están lejos de corresponderse con una situación de "crisis sanitaria", "colapso sanitario" o "catástrofe sanitaria".

Desde la entrada de miles de extranjeros a Ceuta, han viajado hasta la ciudad autónoma por parte del Ejecutivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.