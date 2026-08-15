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Ceuta y Melilla, hoy en directo | Últimas noticias de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Más de 70.000 inmigrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Más de cien perdieron la vida en el intento. La situación desbordó los recursos de emergencia y volvió a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. El episodio amenaza con repetirse orquestado a través de las redes sociales.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Entrevista con Mohamed Cheib, primer diputado marroquí de España
David López Frías entrevista para EL PERIÓDICO al primer marroquí que obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados. "No se puede dejar a los menores de Ceuta en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo", manifiesta Mohamed Cheib.
Más de 220 inmigrantes vuelven cada día a Marruecos desde Ceuta
Casi 900 migrantes irregulares han salido de la ciudad autónoma de Ceuta de forma voluntaria en menos de cuatro días, según informa Luis Ángel Sanz. Los regresos coinciden con la presión del Gobierno adelantando que la "inmensa mayoría" serán expulsados.
Refuerzos en la frontera
Las autoridades de España y Marruecos han reforzado a ambos lados de la frontera el despliegue de fuerzas de seguridad ante el llamamiento a través de redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes este sábado en Ceuta, mientras en la ciudad autónoma permanecen al menos 5.000 personas que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio.
Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio.
"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump en un mítin político en Long Island (Nueva York).
El próximo lunes 17 de agosto vence el plazo de 60 días que se dieron EE.UU. e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.
Sumar defiende la ausencia de Yolanda Díaz en Ceuta: "Lo importante no es ir a hacerse una foto"
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barberó, ha respaldado la ausencia de la vicepresidenta segunda en plena crisis migratoria y ha defendido que la prioridad pasa por seguir la situación desde el Gobierno y garantizar la atención a los perfiles vulnerables. También ha justificado que Mónica García no se haya desplazado a la ciudad autónoma.
Marruecos blinda los accesos a Ceuta ante la convocatoria de un nuevo cruce masivo
Castillejos vive una jornada de calma tensa en vísperas de la fecha difundida en redes sociales para intentar una nueva entrada masiva en Ceuta. Marruecos ha reforzado los controles en carreteras, playas y zonas próximas a la frontera, con unidades antidisturbios, patrullas marítimas y restricciones de acceso.
Trump compara la entrada de migrantes en Ceuta con la situación fronteriza de EEUU bajo Biden
El presidente estadounidense ha asegurado que durante el mandato de Joe Biden Estados Unidos vivía a diario episodios de entrada irregular de migrantes como el registrado recientemente en Ceuta. Trump volvió a cargar contra la política migratoria de su antecesor y defendió la capacidad de su Gobierno para expulsar a quienes se encuentran ilegalmente en el país.
Imbroda llama a la tranquilidad en Melilla ante el llamamiento para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), tras el llamamiento en redes sociales de Marruecos para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla este sábado 15 de agosto, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" sobre su ciudad y subraya que "la situación no es comparable con la vivida en Ceuta". Imbroda ha expresado su solidaridad y apoyo a Ceuta ante la presión migratoria que está sufriendo y ha señalado que Melilla ha atravesado en el pasado episodios de presión migratoria incluso "más intensos" que los registrados en las últimas semanas. El presidente melillense ha reconocido, no obstante, que el incremento de llegadas "ha provocado una mayor ocupación del centro de acogida menores de La Purísima".
Rollán defiende la construcción de infraestructuras fronterizas "inexpugnables" en Ceuta
El presidente del Senado, Pedro Rollán ha defendido la construcción de infraestructuras fronterizas "sólidas, fiables, inexpugnables" en Ceuta, y ha reclamado al Gobierno dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar la seguridad de los ceutíes. En declaraciones a los medios en Ceuta en el marco de una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el presidente del Senado ha defendido que el número de agentes que deberían desplegarse debe ser "el suficiente" para que los ciudadanos puedan recuperar la confianza y sentir que la ciudad vuelve a encontrarse en la situación anterior a la entrada masiva.
El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 por Ceuta tras su negativa de esta semana
El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta. Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.
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