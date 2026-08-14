Crisis migratoria
El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 por la crisis de Ceuta tras su negativa de esta semana
El ministro dejó su silla vacía en la Comisión de Interior, argumentó que lo hacía "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y anunció que comparecería el 28 de agosto en el Congreso
EFE
El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta.
Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.
Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12 por esta misma razón y ante esa misma comisión, pero no compareció, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa.
El PP acordó hace unos días citar en diferentes comisiones a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para explicar las actuaciones de sus departamentos en la crisis provocada por la llegada masiva a Ceuta los días 30 y 31 de julio de personas procedentes de Marruecos.
Sin embargo, el Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia, por considerar esta cámara prevalente.
Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.
La "silla vacía" de Marlaska
El pasado miércoles, Marlaska dejó su silla vacía en la Comisión de Interior del Senado, argumentó que lo hacía "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y anunció que comparecería el 28 de agosto en el Congreso "para dar las explicaciones necesarias" de la crisis migratoria del 30 de julio.
"No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", dijo ese día en una declaración a los medios.
El PP consideró esa ausencia "una falta de respeto" que un miembro del Gobierno decida no atender la petición de comparecencia del Parlamento y el Senado avisó de que tomaría "las decisiones políticas y legales que sean necesarias". Un hecho ante el que solo cabe ir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo.
Además de Marlaska, también están citados la próxima semana, a petición del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el lunes 17, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el martes 18.
Robles, que según el PP había acordado su presencia en la comisión en esa fecha, remitió ayer jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia, la cual ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
- La empresa que activó la compra del chalé para Ábalos recurre al Gobierno de Sánchez para impedir que Delcy Rodríguez ceda su negocio a EEUU
- El primer juez del caso Leire apunta a responsables de 'mayor jerarquía' y al 'impulso intelectual y financiero' de Cerdán
- Los gobiernos del PP que acudirán a la reunión sobre los menores de Ceuta se desmarcarán del Gobierno criticando las cuotas
- El primer juez del caso Leire acepta trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional
- Jueces y fiscales discrepan sobre la red de fiscales para el jurado: de la especialización necesaria a las 'dudas razonables' por el caso Begoña
- El PP critica que Puente no haya dado explicaciones por el apagón en el aeropuerto de Barcelona y el caos de Rodalies el día del eclipse
- El PSOE recuerda a Meloni que la inmigración irregular ha caído un 37% en 2026 y que migración no equivale a delincuencia