La Generalitat alquila un edificio de 6.000 metros cuadrados en Barcelona para ampliar la hacienda catalana

La Generalitat ha dado este viernes un nuevo paso para ampliar la Agència Tributària de Catalunya (ATC): ha anunciado el alquiler de un edificio de 6.000 metros cuadrados en el distrito 22@ del Poblenou de Barcelona. Este es un movimiento, según ha explicado el Govern en un comunicado, para "dar respuesta a las necesidades de crecimiento de la agencia".

Como publicó EL PERIÓDICO semanas atrás, la hacienda catalana llegará próximamente por primera vez en su historia a los 1.000 empleados, lo que demanda más espacio. Es un crecimiento que se explica por el pacto de investidura firmado por el PSC y ERC en 2024, en el que acordaron que la Generalitat, a través de la ATC, debía asumir más atribuciones a la hora de recaudar los impuestos que se pagan en Catalunya.

El nuevo edificio alquilado albergará la oficina territorial del Barcelonès Nord de la ATC, que actualmente está en la calle Joan d'Àustria, y que estará enfocada a ofrecer servicios de atención y asistencia a la ciudadanía, como por ejemplo la campaña de la renta. También acogerá unidades de otros departamentos de la Generalitat, en concreto, de Educació, de Recerca i Universitats y de Interior.

Según se refleja en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de este viernes, el Govern abrió un concurso público para seleccionar el edificio al que se presentaron dos empresas, Merlin Properties Socimi, SA, y Dapire Investments, SL, un proceso que ha acabado ganando la segunda. El edificio, situado en la calle Cristòfol de Moura, cuenta también con 27 plazas de aparcamiento.

Alquiler con urgencia: 13 millones

La Generalitat de Catalunya ha firmado un contrato de arrendamiento de nueve años prorrogables a tres y por un importe total de algo más de 120.000 euros mensuales, impuestos no incluidos. Esto le supondrá a la administración catalana un gasto de 13 millones de euros que podría llegar a ser de 17,3 si amplía el contrato hasta los 12 años de duración.

Primer plano de un cartel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). / ACN

¿Por qué no ha comprado un inmueble teniendo en cuenta la importancia que para el actual Govern tiene la ATC? La Generalitat alega que su política patrimonial prioriza la compra frente al alquiler, pero que en este caso necesitaba el espacio con "urgencia" y que no tenía ningún edificio disponible. Añade, además, que empezar un proceso de compra, rehabilitación de un edificio en propiedad o construcción de obra nueva hubiera supuesto "un calendario de ejecución de mínimo cinco años", un tiempo que, asegura, no tiene.

Un crecimiento complejo

Los presupuestos de la Generalitat aprobados por el Parlament el pasado mes de julio incluyeron una partida para reforzar la ATC. En concreto, 527 millones de euros entre 2026 y 2029. Es una inversión dedicada a aumentar la plantilla y, como se ha visto este viernes, también para aumentar el espacio de las oficinas. El objetivo final es que la hacienda catalana asuma más capacidad recaudatoria de la que tiene ahora.

El president, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmando el pacto de presupuestos. / Jordi Otix

Pese a todo, el crecimiento de la Agència Tributària de Catalunya es complejo y no está claro que llegue a ejecutarse. El PSC y ERC acordaron que Catalunya tendría que ser capaz en un futuro próximo de recaudar "todos los impuestos soportados" en la comunidad, pero el PSOE tiene vetada la operación en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza tramitar una ley de ERC para traspasar el primero de los impuestos que reclama la Generalitat: el IRPF.

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El Govern de Illa está convencido de que conseguirá hacer cambiar de opinión a Sánchez respecto al IRPF -y al resto de impuestos-, pero mientras tanto tiene que ser muy cauteloso con cada paso que da para dimensionar la ATC porque no puede darle, al menos por ahora, unas funciones recaudatorias que por ley aún no tiene encomendadas.