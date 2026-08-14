Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

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Cerca de 2.000 migrantes permanecen en la playa del Trampolín en Ceuta

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Ángel Sanz

Rosa Mari Sanz

Montse Martínez

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Más de 70.000 inmigrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Más de cien perdieron la vida en el intento. La situación desbordó los recursos de emergencia y volvió a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. El episodio amenaza con repetirse orquestado a través de las redes sociales.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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