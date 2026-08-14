Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Más de 70.000 inmigrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Más de cien perdieron la vida en el intento. La situación desbordó los recursos de emergencia y volvió a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. El episodio amenaza con repetirse orquestado a través de las redes sociales.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

El Gobierno minimiza las palabras de Marruecos sobre la anexión de Ceuta y resalta que la relación es "excelente" Fuentes diplomáticas añaden que "la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de duda" tras las palabras de la ministra de Defensa. Lea el artículo aquí.

Pedro del Corral Ceuta, en alerta por otro salto masivo en las próximas horas: "La pesadilla vuelve a repetirse" Vecinos y servicios de emergencia se vuelcan en atender a quienes permanecen en la ciudad mientras crece el miedo a un nuevo colapso en la frontera. Siga leyendo aquí.

Bruselas coordina con los Veintisiete la actuación frente a la desinformación por la crisis de Ceuta La Comisión Europea ha coordinado este jueves con los Veintisiete la respuesta frente a la desinformación vinculada a la crisis migratoria en Ceuta, en un encuentro en el que España ha trasladado al resto de socios europeos la evolución de la situación y se han examinado las medidas adoptadas hasta ahora y otras posibles actuaciones en el ámbito digital. "La Comisión continuará con una coordinación intensiva con las plataformas para detener la propagación de información errónea y desinformación y combatir las falsas promesas difundidas por las redes criminales", ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, tras la reunión. La cita, celebrada en el marco de la Junta Europea de Servicios Digitales, ha permitido además a los Estados miembro "intercambiar opiniones y evaluar el compromiso" de Bruselas con las compañías tecnológicas, así como "las medidas adoptadas hasta ahora, las posibles acciones futuras y los últimos acontecimientos".

El presidente del Senado viaja a Ceuta por la crisis migratoria y se reunirá con Juan Vivas El presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, viajará este viernes a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y con distintos representantes políticos del territorio. Según ha comunicado la Presidencia del Senado, Rollán será recibido a las 11.45 horas de este viernes por Vivas en el Palacio de la Asamblea de Ceuta y luego el presidente de la Cáma Alta firmará en el Libro de Honor de la Ciudad Autónomas e intercambiarán regalos institucionales. En la reunión de trabajo que mantendrán también estarán el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Ceuta, Alejandro Ramírez; la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramaní; el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán; el vicepresidente primero de la Asamblea, Melchó León; la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fátima Hamed y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

La ministra de Sanidad dice que en Ceuta no hay "aumento de demoras" por la crisis migratoria La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este jueves que el objetivo de su departamento ante la crisis migratoria en Ceuta, donde su departamento tiene todas las competencias, es "prevenir, atender y vigilar los problemas de salud pública que se puedan originar" y presumió de que hasta ahora no hay "aumento de demoras" ni "suspensiones" de citas programadas. A través de las redes sociales, García precisó que la actividad asistencial permitió atender a un total de 275 pacientes en la jornada de ayer, con 108 asistencia en Urgencias, 33 ingresos de pacientes y 123 asistencias en los centros de salud.

Guardia Civil avisa a los migrantes en redes sociales: "Si logras cruzar, te devolverán" La Guardia Civil ha difundido un mensaje a través de sus redes sociales en español, francés y árabe con el que tratan de disuadir a las personas que estén pensando en acceder de manera irregular a España ya que, si lo hacen, han advertido, serán devueltos a su país de origen. "No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira", comienza este mensaje publicado en su cuenta de Instagram dos semanas después de la llegada de 72.000 personas en dos días a la ciudad autónoma de Ceuta y ante el riesgo de que vuelva a producirse otra entrada masiva el próximo 15 de agosto.

Vivas denuncia el "máximo riesgo" en Ceuta y exige el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la situación en la ciudad autónoma es de "máximo riesgo" para la "convivencia" y "seguridad", y ha pedido al Gobierno central "desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo y el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes que atravesaron la frontera durante la crisis migratoria que se produjo el pasado 30 de julio. "Retorno a Marruecos (...) ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro", ha afirmado Vivas, que no ha obtenido respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la petición de eliminar el asilo, según ha afirmado este jueves en una rueda de prensa. Más información, aquí.

El régimen marroquí, culpable de un país fracturado por los deseos de emigrar El Consejo Económico, Social y Medioambiental marroquí reconoce que cerca de un millón y medio de jóvenes marroquís de entre 15 y 24 años se encuentran fuera del sistema educativo, de la formación profesional y del mercado laboral. Aunque Marruecos ha impulsado en las últimas décadas grandes proyectos e infraestructuras —puertos, autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidad o modernas infraestructuras deportivas—, los beneficios del crecimiento no han alcanzado a la mayoría de la población. La familia real de Marruecos, encabezada por el rey Mohammed VI, posee una fortuna estimada entre los 5.700 y más de 8.000 millones de dólares, lo que la sitúa como la monarquía más rica de África y entre las diez más adaudas del mundo. Su peso económico se concentra a través de un inmenso poder empresarial que influye de forma directa en sectores estratégicos del país. El Presupuesto de Marruecos destina más de 200 millones de euros anuales a la feudal Casa Real Marroquí, que tiene más de un millar de sirvientes.

Bruselas dice que la cooperación con Meta y TikTok sobre Ceuta "está dando sus frutos" La Comisión Europea (CE) sostuvo este jueves que el mecanismo 'ad hoc' de cooperación con Meta, TikTok y organizaciones de verificación de datos para frenar la desinformación en redes sociales vinculada a los cruces migratorios hacia la ciudad autónoma española de Ceuta "está dando sus frutos". "La cooperación con Meta y TikTok, en particular, está dando sus frutos. Contamos con verificadores de datos que analizan los contenidos. Están aplicando políticas contra el contrabando, la violencia, la incitación y los contenidos que incitan al odio. De hecho, hay verificadores de datos que trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana", dijo al respecto el portavoz comunitario Balazs Ujvari.