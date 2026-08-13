El PP critica que Puente no haya dado explicaciones por el apagón en el aeropuerto de Barcelona y el caos de Rodalies el día del eclipse

El momento histórico en que la Luna ocultó el Sol durante unos segundos eclipsó lo que podría haber derivado en un caos de grandes dimensiones en el aeropuerto de El Prat el pasado miércoles, a primera hora de la tarde. Aena informó de una "incidencia en la alimentación eléctrica de la torre de control" de la infraestructura, que provocó la cancelación inmediata de cuatro vuelos y los consiguientes retrasos. Lo sufrió en primera persona el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que viajaba a Barcelona y que este jueves, en declaraciones a los medios, ha criticado que todavía "no haya ninguna explicación" sobre lo ocurrido, algo que, a su juicio, podría haber supuesto un "problema de seguridad".

Junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y al secretario general del partido en Catalunya, Juan Fernández, De los Santos ha emplazado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a ofrecer "algún dato sobre lo que ocurrió" durante los minutos en los que se produjo el fallo. La incidencia provocó el desvío de 10 de los 1.124 vuelos previstos para ese miércoles, además de las cuatro cancelaciones. "La seguridad del aeropuerto depende de su torre de control y ayer todos los sistemas dejaron de funcionar", ha reprochado De los Santos al ministro, a quien también ha pedido explicaciones en el Congreso.

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, junto al vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y el edil en Barcelona, Daniel Sirera. / ACN

El dirigente popular también ha responsabilizado al president de la Generalitat, Salvador Illa, de esta cuestión, si bien Aena es una empresa pública estatal participada mayoritariamente por el Estado y la gestión de la navegación aérea corresponde a Enaire, dependiente del Ministerio de Transportes. Tanto al jefe del Executiu como a Puente les ha atribuido responsabilidades por el caos ferroviario que se produjo el día del eclipse como consecuencia de las aglomeraciones de personas que se desplazaron al sur de Catalunya, donde el fenómeno podía observarse mejor. Durante la jornada se cancelaron trenes en Sants, se cerró la estación de Tarragona y el Govern acabó activando el plan FERROCAT de Protecció Civil.

"Lo que pasó no es excepcional, son gestiones incompetentes y negligentes", ha señalado, por su parte, el secretario general del PPC, quien ha reclamado a Illa que comparezca en el Parlament antes del debate de política general -previsto para finales de septiembre- para rendir cuentas tanto por la crisis educativa derivada del error en las pruebas PISA como por las últimas huelgas de profesores.

Junts también exige explicaciones

Por su parte, el grupo parlamentario de Junts ha registrado 17 preguntas por escrito dirigidas al Govern para exigir explicaciones sobre el colapso de Rodalies, de la AP-7 y de otras carreteras del país durante el eclipse. El grupo quiere que se detalle qué dispositivo especial se previó, por qué motivo se produjo el colapso de varias estaciones a lo largo de la tarde y si el aumento de capacidad anunciado se calculaba respecto a un día de agosto o a un día laborable.

También interpelan al Ejecutivo sobre las declaraciones del gerente de operaciones de Renfe, que ha afirmado que "no había más trenes disponibles" y apuntan directamente a la responsabilidad política: "dado que varios miembros del Govern estaban viendo el eclipse".

Noticias relacionadas

En esta dirección, la formación posconvergente cuestiona el uso "institucional y propagandístico" que considera que el Govern hizo del eclipse y pide el coste total del dispositivo y de los actos institucionales relacionados con el fenómeno.