Save the Children calcula que hay 4.000 menores migrantes en Ceuta fuera del sistema de protección

Save the Children ha asegurado que quedan 4.000 menores migrantes en Ceuta fuera del sistema de protección, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a recursos "seguros", según información de entidades sociales y vecinales.

"Alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente dentro del sistema de protección, mientras que distintas entidades sociales y vecinales estiman que todavía quedan como 4.000 niños y niñas fuera del sistema, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a recursos seguros", ha señalado este jueves la organización.

Así lo ha puesto de manifiesto después de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta de forma irregular el 30 y el 31 de julio. En este sentido, ha alertado de que el paso de los días aumenta la "desprotección" de los menores, "especialmente de quienes presentan perfiles de mayor riesgo y permanecen invisibilizados como las niñas y aquellos que proceden de países en guerra".

Según ha explicado la ONG, un equipo de Save the Children desplazado a Ceuta trabaja en la actualidad sobre el terreno para conocer las necesidades de la infancia. Este ha identificado entre los menores de edad que permanecen en la calle a niños solos menores de 16 años.

La organización muestra una "especial preocupación" por ellos, ya que, según ha indicado, "permanecer sin protección y en espacios no seguros puede incrementar su exposición a violencia sexual, explotación, trata y captación por redes criminales".

"Estamos viendo a niñas y niños que deberían estar protegidos en el sistema de infancia y que, sin embargo, siguen pasando las noches en la calle. Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", ha expuesto la especialista en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.

De la misma manera, la ONG ha detallado que, "ante la falta de recursos suficientes, asociaciones vecinales y entidades sociales de la ciudad están desempeñando un papel fundamental, habilitando espacios de acogida, proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos y tratando de identificar y contabilizar a los niños y niñas que permanecen fuera del sistema de protección".

Aunque ha reconocido el "esfuerzo" realizado por estas organizaciones y redes ciudadanas, ha advertido de que esta respuesta solidaria "no puede sustituir a una respuesta institucional coordinada, estable y con garantías de protección para la infancia".

Igualmente considera "urgente" que las distintas administraciones mapeen todos los espacios vacíos en la ciudad que puedan convertirse en dispositivos de acogida de emergencia y cooperen para acondicionarlos. "La prioridad ahora mismo tiene que ser sacar a los niños y niñas de la calle. Hay que identificar a quienes están en mayor riesgo, ofrecerles un alojamiento seguro y especializado y agilizar los traslados con todas las garantías", ha añadido Zuppiroli.

Agilizar el reparto de menores

Save the Children ha pedido agilizar los procesos para activar el reparto y traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas, priorizando a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y garantizando "en todo momento" su protección y el interés superior del menor. Además, ha reclamado que los fondos se movilicen "con urgencia" para reforzar los recursos de acogida y protección.

También ha alertado de la situación "especialmente preocupante" en las naves del Tarajal y otros espacios habilitados de emergencia, donde las condiciones "continúan siendo muy precarias". La organización ha encontrado además familias con bebés y niños "muy pequeños", incluidas madres que se encuentran solas con sus hijos, con "enormes dificultades" para cubrir necesidades tan básicas como pañales, alimentación o productos de higiene.

"Una emergencia no puede significar que un bebé tenga que pasar días en estas condiciones. Hay que garantizar alimentación, higiene, atención sanitaria y un espacio seguro para todos los niños y niñas", ha subrayado Zuppiroli.

Por otro lado, la ONG ha destacado que hay niños en Ceuta que huyen de conflictos y necesitan protección internacional. Así, Save the Children ha hablado con Omar --nombre ficticio para proteger su identidad--, un adolescente sudanés que ha explicado que llevaba alrededor de un año y medio realizando su trayecto migratorio antes de llegar a Ceuta. En ese recorrido pasó por países como Argelia, Libia, Chad y Marruecos.

"Su historia refleja la complejidad de los recorridos que realizan algunos niños y adolescentes que llegan a España y la necesidad de que cada caso sea escuchado y valorado individualmente, especialmente cuando existen indicios de que pueden necesitar protección internacional por las circunstancias de su país de origen", ha explicado la experta en migraciones de la organización humanitaria en derechos de infancia.

Identificación de necesidades

Save the Children está poniendo en marcha un operativo de protección de la infancia en Ceuta, centrada en identificar necesidades y situaciones de especial vulnerabilidad y en ofrecer apoyo especializado a niños y adolescentes. El trabajo incluye la identificación de necesidades de protección, el acompañamiento y apoyo psicosocial, la detección de posibles situaciones de violencia, trata o explotación.

"Llevamos dos semanas de crisis y no podemos asumir que esta situación se convierta en la nueva normalidad. Cada día que un niño o una niña permanece en la calle es un día en el que sus derechos y su protección están en riesgo. Las autoridades deben actuar de manera coordinada, identificar a toda la infancia que continúa fuera del sistema y garantizar una respuesta segura, digna y especializada para cada uno de ellos", ha detallado Zuppiroli.

Noticias relacionadas

Finalmente, Save the Children ha recordado que la protección de la infancia debe situarse "en el centro" de cualquier respuesta a una emergencia migratoria y que ningún niño o adolescente debería permanecer en la calle sin acceso a un entorno seguro, alimentación, atención sanitaria, apoyo psicosocial y protección frente a cualquier forma de violencia, explotación o trata.