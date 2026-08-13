La Guardia Civil, a los migrantes en redes sociales: "Si logras cruzar, te devolverán"

La Guardia Civil ha difundido un mensaje a través de sus redes sociales en español, francés y árabe con el que tratan de disuadir a las personas que estén pensando en acceder de manera irregular a España ya que, si lo hacen, han advertido, serán devueltos a su país de origen.

"No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira", comienza este mensaje publicado en su cuenta de Instagram dos semanas después de la llegada de 72.000 personas en dos días a la ciudad autónoma de Ceuta y ante el riesgo de que vuelva a producirse otra entrada masiva el próximo 15 de agosto.

La Benemérita ha alertado: "Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, harás accedido ilegalmente y te devolverán", reza el mensaje.

Las llegadas de decenas de miles de personas a finales de julio fueron alentadas a través de las redes sociales en mensajes en los que se animaba a los jóvenes a cruzar la frontera bajo el pretexto de que serían recibidos favorablemente en España.

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Después de esta crisis, se han detectado nuevos llamamientos en estas plataformas para organizar un nuevo acceso masivo el próximo 15 de agosto, un riesgo ante el cual tanto Marruecos como España han tomado medidas con el fin de reforzar su control en la frontera.