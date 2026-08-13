8 de cada 10 municipios se adhieren al servicio del Govern que gestiona los fallos masivos en la conectividad

¿Qué pasa cuando, de forma repentina en una zona de Catalunya, no se pueden utilizar los móviles por falta de cobertura? ¿O cuando un restaurante de montaña no puede cobrar porque dejan de funcionar los datáfonos? Desde hace nueve meses, los ayuntamientos catalanes pueden recurrir al Protocol TelcoCat, un servicio de atención telefónica en el que participan tanto la Generalitat como las principales operadoras. En todo este tiempo ya se han adherido a la iniciativa 746 municipios, un 79% del total.

Se trata de un servicio de uso exclusivo para los ayuntamientos y el mundo local, impulsado por el Govern para intentar mejorar la gestión de las incidencias y garantizar la conectividad "en toda Catalunya". Lo que busca este canal es una "vía directa con información clara" para agilizar la comunicación con las teleoperadoras y hacer un seguimiento más preciso de las "incidencias masivas o críticas en las telecomunicaciones".

En estos primeros nueve meses de funcionamiento el servicio ha recibido 917 llamadas que han derivado en 459 incidencias. De estas, la mayor parte, 294 (64,05%), tuvieron que ver con fallos en la cobertura móvil. Luego, 81 (17,64%), estuvieron relacionadas con problemas de banda ancha; 62 fueron afectaciones combinadas de móvil y banda ancha (13,51%) y, finalmente, 22 tuvieron que ver con fallos en la cobertura de la TDT (4,79%). Se ha convertido en un servicio especialmente relevante para municipios pequeños.

Imagen del día que la Generalitat, las operadoras y los ayuntamientos lanzaron el Protocol TelcoCat. / Generalitat de Catalunya

"Para nosotros es muy importante que con un solo 'telefonazo' tengamos al otro lado al Govern y a las operadoras", explica Xavier Castellana, concejal del Ayuntamiento de Riner y vicepresidente tercero del Consell Comarcal del Solsonès. Tras este 'telefonazo', las responsabilidades se reparten: las operadoras tienen que solucionar el problema y el Govern accede a la información cada vez más precisa sobre cuáles son los lugares de Catalunya que registran más incidencias de telecomunicaciones.

El éxito depende de que las operadoras mantengan la tensión en la atención. Que no se relajen Xavier Castellana — Concejal de Riner y vicepresidente del Solsonès

Uno de los problemas del Solsonès llega cuando cae la fibra óptica. "No es que no puedas consultar el correo electrónico, que también, el problema es que las tiendas, los bares y los hoteles no pueden cobrar", relata Castellana. Cuando esto ocurre, el alcalde o el concejal son los encargados de activar el protocolo. El concejal de Riner explica que la experiencia con TelcoCat es satisfactoria, pero que las empresas responsables tienen que hacer más. "El éxito depende de que las operadoras mantengan la tensión en la atención. Que no se relajen", concluye.

En el proyecto participan más de una decena de operadoras. Desde las que tienen más cuota de mercado, como Vodafone, Telefónica y Orange, hasta pequeñas y medianas empresas del sector que tienen presencia en diferentes partes de Catalunya y que se agrupan bajo la asociación Acutelan.

Una red más robusta

Este es un proyecto que impulsa la Conselleria de Presidència de Albert Dalmau, un departamento que tiene encomendada la misión de reformar en profundidad el funcionamiento de la administración y, también, mejorar la red de telecomunicaciones. El secretario de Transformació Digital, Albert Tort, ha defendido que las instituciones, en este caso la Generalitat, deben formar parte de "la gestión" de las incidencias. No tanto para enmendar el problema en cuestión, que también, sino sobre todo para tener presente cuáles son los puntos de Catalunya que merecen más atención a la hora de reforzar la red.

El secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, en una imagen reciente. / Irene Reina / ACN

De las 459 incidencias totales que se han registrado en estos nueve meses, 88 han sido reincidentes, es decir, que no se han solucionado a la primera y se han reproducido en el tiempo. "Esto nos proporciona la información sobre aquellos puntos donde tenemos que incidir y donde tiene que ser más robusta la red", argumenta Tort. Una mejora que tiene que repercutir en la ciudadanía, pero también en la actividad económica. "Cuando hay más información se puede gestionar mejor la incidencia y se puede gestionar mejor el objetivo final que es fortalecer estos servicios tan importantes para la ciudadanía pero también para las empresas de todo el territorio", zanja Tort.

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La meta final es tener una "red de telecomunicaciones más resiliente" ante posibles afectaciones. Dentro de esta estrategia, el Govern también tiene otro proyecto destacado que es la voluntad de conectar progresivamente sus más de 6.100 sedes administrativas y equipamientos públicos. Se trataría, pues, de unir no solo los edificios de las consellerias, sino también todas las comisarías, colegios y hospitales de titularidad pública. Una forma de ganar más capacidad ante eventuales problemas, como el apagón masivo que vivió España en 2025.