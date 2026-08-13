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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Más de 70.000 inmigrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Más de cien perdieron la vida en el intento. La situación desbordó los recursos de emergencia y volvió a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. El episodio amenaza con repetirse orquestado a través de las redes sociales.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
A las 11.00 horas
La cita de este jueves tendrá lugar a partir de las 11:00 horas de forma telemática con las direcciones generales de Infancia de las distintas comunidades autónomas y los Gobiernos de las comunidades donde Vox ostenta estas competencias -Castilla y León, Aragón y Extremadura- ya han anunciado que no acudirán. No lo harán porque rechazan el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas, como la ciudad autónoma, a otras comunidades para su mejor atención, y porque también se oponen a la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a Ceuta para acoger a los menores. De hecho, el único punto del día de la Comisión es la elevación a la Conferencia de este crédito extraordinario, aunque también servirá para fijar la fecha de la Conferencia Sectorial y su orden del día. La mayor parte de las comunidades han confirmado que asistirán a la reunión, mientras que otras como Madrid, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Andalucía -esta última también gobernada por PP y Vox aunque en este caso es el primero el que regenta las competencias en Infancia- no han aclarado su postura.
El gobierno marroquí asegura que trata de impedir la salida de migrantes y reprocha a España
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, criticó este miércoles a España por "aceptar" a los migrantes asegurando que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos y advirtió de que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con Madrid por la falta de reciprocidad de las autoridades españolas. "Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", afirmó el titular marroquí en una entrevista telefónica con EFE, al abordar la situación actual de la gestión migratoria entre los dos países vecinos. El responsable marroquí defendió que haya procedimientos bilaterales coherentes y bien definidos y advirtió que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.
Infancia reúne a las comunidades por los menores de Ceuta con la ausencia anunciada de Vox
El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, a la que los Gobiernos donde Vox tiene competencias en Infancia no acudirán, según han anunciado. Se trata de una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano técnico presidido por el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, que sirve de preparación de la posterior Sectorial, que se celebrará a finales de agosto con la ministra titular, Sira Rego, y los consejeros del ramo.
ERC deplora la "batalla partidista" en torno a las comparecencias sobre la crisis de Ceuta
Esquerra Republicana deplora "la batalla partidista" entre PP y PSOE en torno a las comparecencias ante la grave crisis humanitaria vivida en Ceuta y promete "no participar en ese circo" mientras pide centrarse en "dar respuesta a la situación de extrema gravedad". Así lo señala la formación catalana en un comunicado divulgado en la mañana de este miércoles. ERC considera que "el cruzamiento de comparecencias entre el PSOE y el PP evidencia una preocupante batalla partidista en un momento en que todos los esfuerzos tendrían que estar centrados a dar respuesta a una situación de extrema gravedad".
Robles asegura que el Gobierno no abandonará Ceuta: "Esto no puede volver a ocurrir"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán Ceuta y que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no puede volver a ocurrir". Robles, que se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha visitado a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre, ha rehusado aclarar, a preguntas de los medios, si comparecerá en el Senado a petición del PP sobre la crisis de Ceuta. Ha asegurado que cualquier agresión a Ceuta o a Melilla, que son "españolísimas" y "no se las toca", es una agresión "a España entera".
Marlaska quita hierro a que Marruecos reclame Ceuta y Melilla y asegura que España puede evitar una nueva entrada
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que España está preparada para evitar una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta como la del pasado 30 de julio y ha restado importancia a que las autoridades de Marruecos se arroguen la soberanía de las ciudades autónomas. En concreto considera que no tienen "ningún alcance" las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que en una entrevista este martes dijo que la soberanía de ambas ciudades es un asunto "pendiente". "Seguimos aferrándonos a nuestras tierras", señaló.
Mariano Alonso Freire
El PP señala a Marruecos y promete que con Feijóo Rabat no tendrá "la llave" de la frontera
El PP señala a Marruecos y promete que con Feijóo Rabat no tendrá "la llave" de la frontera, por Mariano Alonso Freire.
Mariano Alonso Freire
El PP anuncia acciones legales contra Marlaska por no comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta
El PP anuncia acciones legales contra Marlaska por no comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta, por Mariano Alonso Freire.
Mariano Alonso Freire
Vox tratará de torpedear el reparto de menores exigiendo la revisión de cada expediente y amenazando con los tribunales
Vox tratará de torpedear el reparto de menores exigiendo la revisión de cada expediente y amenazando con los tribunales, por Mariano Alonso Freire.
El PP pide a Sánchez que dimita si "no quiere o no puede" solucionar la crisis de Ceuta: "Es la gota que colma el vaso"
La vicesecretaria popular Alma Ezcurra ha pedido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que dimita si «no quiere o no puede» solucionar la crisis migratoria vivida en Ceuta. «Es la gota que colma el vaso de la capacidad de los españoles para soportar el sanchismo», ha advertido en declaraciones a la prensa desde la ciudad autónoma. «Atacan a la Corona, a Europa, se meten con Italia… Todo son excusas para no asumir en primera persona una responsabilidad que es estrictamente suya», ha afirmado la dirigente del PP. Asimismo, ha alertado de que el Estado no puede «ceder» a Marruecos la seguridad de las fronteras de Ceuta, ya que Rabat no reconoce la soberanía española sobre la ciudad.
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