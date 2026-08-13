Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

A las 11.00 horas

La cita de este jueves tendrá lugar a partir de las 11:00 horas de forma telemática con las direcciones generales de Infancia de las distintas comunidades autónomas y los Gobiernos de las comunidades donde Vox ostenta estas competencias -Castilla y León, Aragón y Extremadura- ya han anunciado que no acudirán. No lo harán porque rechazan el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas, como la ciudad autónoma, a otras comunidades para su mejor atención, y porque también se oponen a la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a Ceuta para acoger a los menores. De hecho, el único punto del día de la Comisión es la elevación a la Conferencia de este crédito extraordinario, aunque también servirá para fijar la fecha de la Conferencia Sectorial y su orden del día. La mayor parte de las comunidades han confirmado que asistirán a la reunión, mientras que otras como Madrid, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Andalucía -esta última también gobernada por PP y Vox aunque en este caso es el primero el que regenta las competencias en Infancia- no han aclarado su postura.