Los nuevos dueños de la petrolera que activó la compra del chalé de Ábalos expulsan al contacto de Aldama

Los nuevos dueños de la petrolera Suelopetrol Exploración y Producción S.L, que fue constituida en España, han logrado destituir de la presidencia de la compañía al empresario venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, quien según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría ayudado al comisionista Víctor de Aldama a activar la compra del chalé que disfrutó en Cádiz el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"La Junta General Universal celebrada el 27 de febrero de 2026 identificó como titulares del capital social [de Suelopetrol] a la empresa suiza Ruve Beratung & Treuhand AG, con el 95% y a la firma Horrigan Inc, con el 5%", según informó a la Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de Caracas el letrado Antonio Luis Vázquez Delgado, del bufete ABAM Abogados y secretario del consejo de administración de Suelopetrol. "La titularidad y el control de Suelopetrol se encuentran determinados por resoluciones judiciales y documentos notariales otorgados conforme al Derecho español", resalta este letrado.

José Luis Ábalos y Henrique Rodríguez Guillén / Nacho García del Álamo

El Juzgado de Primera Instancia número 64 de Madrid dictó un auto el 11 de febrero de 2025 en el que acordaba la adjudicación del 75% del capital social de Suelopetrol a favor de Ruve Beratung & Treuhand AG, una compañía suiza constrolada por el ciudadano norteamericano David Leonardo López Darquea. Esta decisión eleva al 95% el número de acciones de Ruve Beratung & Treuhand AG en la petrolera.

"Pérdida de su condición de socio único"

"Ante la falta de entrega del Libro Registro de Socios histórico por el anterior administrador [Henrique José Rodríguez Guillén], el Consejo de Administración acordó su reconstrucción sobre la base de títulos fehacientes y notificó al anterior titular la pérdida de su condición de socio único", explica el documento enviado por la mercantil a la Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de Caracas por parte de los nuevos propietarios de Suelopetrol, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Esta empresa constituida en España se dedica a actividades relacionadas con la investigación, exploración, explotación, importación, almacenamiento, refino y comercialización de hidrocarburos. La compañía participó en la explotación del campo petrolero venezolano de Cabimas desde finales de la década de 1990. Tras la adquisición en 2004 de una participación de la firma Preussag Energie International, Suelopetrol pasó a ser operador único del campo petrolero del país sudamericano. En 2006 participó en la constitución de la mercantil Petrocabimas, S.A, de la que Suelopetrol es dueña del 40% del capital social, siendo el 60% restante del Estado venezolano.

El letrado Antonio Vázquez, del despacho ABAM Abogados y secretario del Consejo de Administración de Suelopetrol en España. / Imagen cedida por Entrelíneas Comunicación

Petrocabimas tiene asignados activos y derechos sobre los campos petroleros de Cabimas y Tía Juana, situados en el entorno del lago de Maracaibo (Venezuela), cuya explotación se proyecta hasta el año 2039. Un informe técnico habla de unas reservas probadas certificadas estimadas en aproximadamente 1.398 millones de barriles; una vida operativa prevista hasta 2039; una progresión desde aproximadamente 14.456 barriles diarios en 2026; y un máximo proyectado de 138.185 barriles diarios en 2032, vinculado a la perforación y reactivación de pozos, dice la dirección de la compañía. Esta empresa española sostiene, por ello, que "existe apoyo documental para afirmar que la participación de Suelopetrol tiene una valoración conservadora superior a 1.400 millones de dólares, pudiendo alcanzar aproximadamente 2.234 millones en el escenario más favorable".

Un burofax

Para evidenciar que el considerado como contacto de Aldama ya no tendría ni vínculos indirectos con la petrolera, la nueva dirección de Suelopetrol envió el pasado 3 de marzo un burofax a Henrique José Rodríguez Guillén en el que se le requería, en calidad de anterior administrador de la sociedad, para que procediera "a la entrega inmediata, íntegra y ordenada de toda la documentación, información y soportes relativos a la gestión social durante su mandato".

"Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de la sociedad acordó su cese y el nombramiento del nuevo órgano de administración, habiéndose elevado dichos acuerdos a escritura pública y presentado para su inscripción en el Registro Mercantil", completaba el burofax, que advertía a Rodríguez Guillén de que "el administrador cesado tiene la obligación de custodiar y entregar al nuevo órgano de administración toda la documentación y medios necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad".

Además, le advertía "expresamente de que la falta de entrega de dicha documentación podrá constituir un incumplimiento grave de sus obligaciones legales como administrador, generando responsabilidad conforme al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de las acciones civiles y, en su caso, penales que pudieran corresponder". Finalmente, le recordaba que "cualquier perjuicio económico derivado de la falta de formulación y depósito de cuentas anuales podrá ser objeto de reclamación" frente a él.

Cese del administrador único

La Junta de la Suelopetrol acordó el cese del anterior administrador único, la sustitución del sistema de administrador único por un Consejo de Administración y el nombramiento de un nuevo órgano colegiado. "El nuevo Consejo está integrado por profesionales españoles, estadounidenses e internacionales, con representación y presencia operativa tanto en España como en Venezuela", informa la petrolera, que destaca que la presidencia corresponde ahora a una persona de nacionalidad estadounidense, en alusión al financiero David Leonardo López Darquea.

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Finalmente, la compañía resalta que su nueva estructura inversora incorpora intereses económicos estadounidenses a través de un vehículo o fondo de inversión radicado en Estados Unidos.