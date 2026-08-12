Illa aprovecha el eclipse para reivindicar el conocimiento científico frente a los negacionistas: "Viva la ciencia"

Salvador Illa ha elegido el Observatori de l'Ebre, en Roquetes, para seguir el eclipse, uno de los lugares más privilegiados de Catalunya desde donde mirar al cielo en un día tan singular como este miércoles. El president de la Generalitat ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de la ciencia a la hora de entender y divulgar un fenómeno astronómico así. Este elogio a la ciencia se ha acabado convirtiendo también en una crítica contra "los que lo ponen en duda todo", es decir, contra los negacionistas del conocimiento científico que campan por la extrema derecha.

"A favor de la ciencia, viva la ciencia. Queremos más ciencia y queremos mucha ciencia. Somos lo que somos gracias a la ciencia. Hay gente que hoy lo pone en duda todo, pero nosotros estamos a favor de la ciencia", ha dicho durante el acto institucional de la Generalitat con motivo del eclipse, en el que también han participado también consellers del Govern, autoridades locales y científicos.

Hay gente que hoy lo pone en duda todo, pero nosotros estamos a favor de la ciencia Salvador Illa — President de la Generalitat

Como muestra de este compromiso con el conocimiento, Illa ha anunciado una inversión de dos millones de euros para modernizar este observatorio, que el Govern ha elegido como epicentro para seguir el eclipse. De hecho, el president ha confesado su admiración por este centro de observación, fundado en 1904 por el jesuita Ricard Cirera. Un científico nacido en Os de Balaguer (Lleida) que se formó en Manila y que quiso replicar en Roquetes el mismo observatorio en el que él había trabajado en Filipinas.

El Observatori de l'Ebre se creó justo a tiempo para seguir el último eclipse que se vivió en Catalunya de la misma magnitud que el de hoy, que fue el 30 de agosto de 1905. El siguiente no se producirá hasta el 2180, por lo que Illa ha llamado a disfrutar de la jornada porque las posibilidades de vivir otra igual son más bien remotas. "Por más que trabajen los científicos, no estaremos", ha ironizado.

El Govern ha elegido el Observatori de l'Ebre como epicentro, un equipamiento que ya fue testigo del eclipse de 1905

También ha intervenido en el acto la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que de nuevo ha reivindicado el papel de la ciencia en un día como hoy. En su caso, para destacar que la Generalitat ha dedicado el último año a fomentar el conocimiento astronómico aprovechando los eclipses y que lo ha hecho tanto en las escuelas como en otros ámbitos menos previsibles como las residencias de mayores.

El acto institucional también ha servido para exhibir sintonía institucional entre administraciones al margen del color político. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, y el alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ambos de ERC, han destacado el alto grado de colaboración con la Generalitat para promover el seguimiento del eclipse. Un elogio que ha sido correspondido por el president.

Llauradó se ha atrevido con un pronóstico de lo que pasará por la tarde cuando llegue el momento cumbre: "Nos quedaremos en silencio mirando hacia arriba, mirando todos el mismo trozo de cielo y nos sentiremos pequeños y disfrutaremos de la naturaleza". Al menos eso es lo que sintieron, según reflejan documentos de la época, quienes estuvieron en ese mismo observatorio 121 años atrás.

Lleida, Tarragona y Reus

Illa ha dedicado los últimos dos días a recorrer puntos de la geografía catalana en los que se podrá seguir mejor el fenómeno. Empezó el martes en la Seu Vella de Lleida, donde hay unas vistas privilegiadas, y unas horas más tarde se plantó en Tarragona, donde activó una suerte de cuenta atrás hacia el eclipse al lado del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales.

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Este miércoles ha empezado la jornada en Reus, donde está el 112, el centro de atención y gestión de llamadas de emergencia. Su presencia allí ha buscado exhibir que el eclipse no solo tiene un componente científico y festivo, sino que también es un reto importante para los poderes públicos de cara a la movilidad y a la seguridad ciudadana. El objetivo, en este caso, es que ningún problema de orden público eclipse la jornada.