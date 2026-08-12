Vivas responde al ministro de Justicia de Marruecos: "Ceuta es España"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha rechazado este miércoles las declaraciones realizadas la víspera por el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, en las que volvió a defender que su país mantiene sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, y ha asegurado que esas afirmaciones "no tienen ningún fundamento" porque "Ceuta es España".

Vivas ha restado importancia al impacto que puedan tener estas palabras entre los ceutíes y ha descartado que exista miedo en la ciudad. "No hay miedo, ninguno", ha afirmado durante su comparecencia posterior a la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El presidente ceutí ha señalado que el discurso sobre las ciudades autónomas como territorios que Marruecos considera "ocupados" no es nuevo y forma parte de una posición que el país vecino "ha dicho permanentemente". Sin embargo, ha insistido en que se trata de una afirmación "absolutamente infundada" y que "no tiene ningún fundamento".

"Ceuta es España", ha recalcado Vivas, quien ha defendido que así lo avalan "la historia", "el derecho" y, sobre todo, la voluntad de los propios ciudadanos. "Lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llaman", ha manifestado.

A su juicio, precisamente la crisis provocada por la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio ha servido para constatar el respaldo que existe hacia Ceuta tanto en España como dentro de la propia ciudad. "Estamos encontrando adhesiones de todos los partidos políticos, de toda la sociedad española a título institucional, a título personal, afirmando: estamos con vosotros y Ceuta es España", ha señalado.

Por ello, Vivas considera que las palabras del ministro marroquí, lejos de debilitar la posición de la ciudad, sirven para reforzarla. "Constatan lo que siempre ha dicho Marruecos, pero a nosotros y al resto de los españoles nos fortalece", ha afirmado.

Analizar la relación con Marruecos

El presidente de Ceuta también ha reclamado que España extraiga consecuencias de lo ocurrido el pasado 30 de julio y ha defendido que la entrada masiva no puede quedar reducida a una crisis migratoria.

Vivas ha asegurado que se ha conseguido que tanto el Gobierno como "todo el mundo" reconozcan que lo ocurrido fue una "vulneración" y un "ataque a la integridad territorial de España", y ha considerado que esta nueva calificación debe condicionar las decisiones que se adopten a partir de ahora.

El presidente ha evitado afirmar qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes en la organización o desarrollo de la entrada masiva, al asegurar que no dispone de información suficiente para pronunciarse.

No obstante, ha considerado "imposible" que Marruecos no supiera que se estaba organizando un movimiento de estas características. "Yo creo que es imposible que Marruecos no se hubiera enterado de lo que se estaba organizando", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha reconocido que el retorno de las personas que permanecen en Ceuta depende en buena medida de que Marruecos acepte las devoluciones a través del cauce diplomático correspondiente. Por este motivo, ha situado como prioridad que quienes continúan en la ciudad regresen a su país "con el beneplácito y con el apoyo de las autoridades marroquíes".

Vivas ha advertido, no obstante, de que la cuestión no puede darse por cerrada una vez finalicen los retornos. "Esto no puede terminar aquí", ha afirmado, reclamando que se analice qué necesita Ceuta y qué necesita España para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

En este sentido, ha defendido que "nada de lo que sea vital para Ceuta dependa de Marruecos", ni el modelo económico, ni el funcionamiento ordinario de la frontera ni la presión migratoria.

"Estamos peor"

"La idea central tiene que ser más España y más Europa", ha sostenido. "Estamos peor que cuando empezó la semana"

El presidente de Ceuta ha reconocido además que no se siente más tranquilo después de la visita de varios miembros del Gobierno, incluida la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al contrario, ha afirmado que la situación en la ciudad es ahora peor que al comienzo de la semana.

"Estamos peor que cuando empezó la semana. Y esto no es que lo diga yo, esto es que lo perciben los ciudadanos", ha manifestado.

Vivas ha explicado que cada día que pasa sin que Ceuta recupere la normalidad supone perder una oportunidad para iniciar el camino de vuelta a la situación anterior a la entrada masiva. "Cada día es un día que estamos perdiendo una oportunidad para iniciar el camino de vuelta a la normalidad", ha señalado.

El presidente ha insistido en que la permanencia en Ceuta de las personas que participaron en la entrada masiva sigue perturbando la vida cotidiana de la ciudad y ha advertido de que la situación ha situado a Ceuta "en una situación de máximo riesgo" desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Vivas ha vuelto a reclamar al Gobierno que ponga en marcha un plan para devolver a Marruecos a las personas que todavía permanecen en la ciudad y ha cuestionado que, pese a la gravedad de la situación, todavía no se haya aplicado.

"Si Marruecos ha dicho que está dispuesto a que retornen las personas que participaron de la invasión y están aquí en estos momentos, ¿por qué no se hace?", ha preguntado.

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El presidente ha admitido que pueden existir "consideraciones de índole legal" que deban tenerse en cuenta, pero ha defendido que también debería existir respaldo político suficiente para adoptar las iniciativas legislativas necesarias que permitan superar esos obstáculos y ejecutar el retorno.