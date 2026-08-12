Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Albares considera "frívolas" críticas de Italia porque Ceuta y Melilla son "la frontera más compleja del mundo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado este martes de "frívolas" las críticas de Italia tras la crisis migratoria en Ceuta incidiendo en que la frontera de España con las dos ciudades autónomas es la "más compleja del mundo" y censurando los "bulos" que, por interés político interno, se han lanzado en los últimos días desde el Gobierno de Giorgia Meloni.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Albares ha explicado que, en las conversaciones que mantiene con sus colegas de la UE, incluidos los comisarios de Interior y para el Mediterráneo, desmonta los "bulos" y las "utilizaciones interesadas, partidistas, ideológicas" que, a su juicio, se están haciendo de la situación en Ceuta.