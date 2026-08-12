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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Aagesen confía en la devolución de menores de Ceuta para su reagrupación familiar
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que se está trabajando con el Gobierno marroquí para que la devolución de los menores que entraron en Ceuta se hagan "con las máximas garantías" y para su "reagrupación familiar". "El Gobierno de España va a buscar que ese regreso se haga con las garantías, respetando los derechos humanos, que es un criterio y una máxima de este Gobierno", ha afirmado Aagesen en declaraciones a Hora 25 de la Cadena Ser. "Tenemos siempre un trato garantista, especialmente con los más jóvenes, y ese es el objetivo y lo que se va a hacer", ha subrayado la vicepresidenta. Por ello, ha añadido, "se está trabajando en coordinación con el Gobierno marroquí para que la vuelta de esas personas menores se haga con las máximas garantías y que se busque esa reagrupación familiar que es lo que se espera en este caso".
Marlaska no acudirá a la Comisión de Interior del Senado que se reúne este miércoles
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudirá este miércoles a la Comisión de Interior del Senado, donde ha sido citado a petición del PP a las once de la mañana para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta. La silla del titular de Interior quedará vacía dado que Marlaska ha solicitado comparecer en el Congreso por este mismo motivo y el Gobierno quiere evitar "duplicidades". Concretamente, el Senado le ha convocado para informar de las actuaciones desarrolladas por su ministerio en la ejecución de las competencias que le corresponden en materia de seguridad ciudadana, el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También sobre las que le atribuye la legislación en materia de extranjería, en el marco de la crisis ocasionada por la "invasión" de inmigrantes ocurrida en Ceuta, y las medidas que se están adoptando para evitar que vuelva a suceder.
Robles se reúne con el presidente de Ceuta y visita a las tropas desplegadas en la ciudad
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne este miércoles con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y visita a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre desplegadas en la ciudad autónoma. Robles será la tercera responsable ministerial en viajar esta semana a Ceuta, después de que el lunes lo hiciera el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ayer el de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis migratoria provocada tras la llegada masiva a la ciudad de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio. Tras reunirse con el presidente ceutí, Robles comparecerá ante los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Ceuta. Defensa ordenó este lunes la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales.
Albares considera "frívolas" críticas de Italia porque Ceuta y Melilla son "la frontera más compleja del mundo"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado este martes de "frívolas" las críticas de Italia tras la crisis migratoria en Ceuta incidiendo en que la frontera de España con las dos ciudades autónomas es la "más compleja del mundo" y censurando los "bulos" que, por interés político interno, se han lanzado en los últimos días desde el Gobierno de Giorgia Meloni.
Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Albares ha explicado que, en las conversaciones que mantiene con sus colegas de la UE, incluidos los comisarios de Interior y para el Mediterráneo, desmonta los "bulos" y las "utilizaciones interesadas, partidistas, ideológicas" que, a su juicio, se están haciendo de la situación en Ceuta.
El Gobierno no da por hecha la comparecencia de Robles en el Senado anunciada por el PP y responderá este miércoles
El Gobierno no da por confirmada la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha anunciado el PP para el próximo 18 de agosto en el Senado y se reserva su respuesta para este miércoles, 12 de agosto.
Horas después de que el PP anunciase que Robles acudiría la próxima semana al Senado para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta, fuentes del Gobierno trasladado que esa comparecencia no está confirmada y que el Ejecutivo "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana" (miércoles).
Vivas traslada a Albares la necesidad de blindar Ceuta tras el asalto a la frontera
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno que acelere al máximo la devolución a Marruecos de los cerca de 10.000 migrantes que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad y ha exigido un refuerzo inmediato de la frontera para evitar una nueva entrada masiva.
Tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el presidente de la ciudad autónoma ha considerado "positivo" que Marruecos esté dispuesto a facilitar el retorno, aunque ha advertido de que el Gobierno no le ha ofrecido ningún plazo concreto para completar las devoluciones.
El Gobierno fija en 1.527 la cifra de menores migrantes filiados en Ceuta
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado este martes que la cifra de menores llegados en la entrada masiva a Ceuta y filiados a través de la Delegación del Gobierno y de las comisarías de la Policía Nacional se ha actualizado a 1.527.
Durante una atención a los medios de comunicación en Almería, Bolaños ha asegurado que la "prioridad absoluta" del Gobierno de España, en coordinación con el país vecino, es lograr el reagrupamiento familiar en Marruecos de estos 1.527 menores.
El titular de Presidencia ha subrayado que España y Marruecos coinciden plenamente en la necesidad de que "todos y cada uno de los menores" regresen con sus familias.
Luis Ángel Sanz
Albares acusa a Meloni de actuar con "ligereza y frivolidad" ante la crisis de Ceuta por "necesidades electorales"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto hoy a cargar contra Italia por haber actuado con "ligereza y frivolidad" tras la crisis migratoria desatada en Ceuta.
En su visita a la ciudad autónoma, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni a la situación vivida en España y ha lamentado que la actuación del Ejecutivo transalpino "no ha sido de trasladar solidaridad y apoyo a España", sino todo lo contrario.
Bruselas espera que la situación "vuelva a la normalidad" en las fronteras interiores de Italia y España
La Comisión Europea ha confiado este martes en que la situación en las fronteras interiores de Italia y España se normalice si continúa la evolución positiva tras la crisis migratoria en Ceuta, después de que ambos países hayan introducido controles temporales en los últimos días, aunque Bruselas ha asegurado que por el momento no dispone de confirmación sobre cuándo serán retirados.
"Si la evolución positiva continúa, la expectativa general de la Comisión es que la situación relativa a esos controles fronterizos internos vuelva a la normalidad", ha señalado el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, quien ha confirmado que Bruselas ha recibido las notificaciones de ambos países sobre la introducción de estas medidas, alegando que son "temporales".
Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado sobre la crisis de Ceuta
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, tras habérselo solicitado la Cámara Alta a petición del Partido Popular, ha informado el PP en un comunicado.
Robles, señala el PP, le comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, a través de un escrito su voluntad para hacerlo. En la comparecencia, la ministra tendrá que ofrecer los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por el cruce irregular de 72.000 inmigrantes.
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