El baile de escaños en Catalunya: ¿quién se ha ido y quién ha entrado en el Parlament en esta legislatura?

En el Parlament hay 135 escaños, pero no siempre los ocupan las mismas personas desde el inicio hasta el final de la legislatura. A lo largo del mandato, el hemiciclo ve desfilar nuevas caras, fruto de las bajas y relevos que se van produciendo. Pasado el ecuador de la legislatura, más de una decena de diputados han dejado su acta por motivos diversos, dando paso a nuevas caras. La mayoría lo han hecho por decisión propia, para abandonar la política activa o por motivos de salud; otros, por dar un paso al lado dentro del partido y algunos, incluso, por incompatibilidad de cargos.

Cuando esto ocurre, lo habitual -y lo que ha sucedido en todos los casos hasta ahora- es que el siguiente en la lista electoral de la provincia correspondiente ocupe el puesto vacante. Así pues, estos son todos los bailes de escaños que ha habido, de momento, en esta legislatura:

Las renuncias de 2026

La última política en despedirse del Parlament fue la diputada de Junts Anna Navarro, que anunció su marcha a finales de julio. La empresaria posconvergente ocupó el 'número dos' de la candidatura de Carles Puigdemont en las elecciones de 2024 y se convirtió en uno de sus fichajes estrella. Se trata de una figura reconocida en el ámbito empresarial, con una dilatada trayectoria en Silicon Valley, que llegó a recibir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat por su contribución en los ámbitos de la tecnología y la empresa. Navarro alegó "motivos personales y profesionales" para renunciar al acta. Según el orden de la lista electoral, su relevo natural sería la exconsellera de Justícia Lourdes Ciuró, aunque todavía no se ha confirmado si tomará posesión del escaño o renunciará, lo que haría correr la lista.

La exdiputada de Junts, Anna Navarro. / EPC

Antes que Navarro fue la exdiputada y consellera de ERC, Tània Verge, quien sorprendió con su renuncia en el Parlament, a principios de este año. La catedrática fue uno de los fichajes de los republicanos para las elecciones de 2024, después de haber asumido en 2021 -entonces como independiente- la cartera de la recién creada Conselleria de Igualtat i Feminisme en el Govern de Pere Aragonès. Con una dilatada trayectoria académica, Verge aceptó el reto de poner en marcha el nuevo Departament en 2021 y, a partir de 2024, decidió dar el salto a la primera línea parlamentaria: se afilió a ERC antes de los comicios en los que el partido acabaría perdiendo el mando de la Generalitat.

Tània Verge y Alba Camps. / EPC

En enero de 2026 anunció su renuncia para volver a dedicarse por completo a la academia. Su escaño lo ocupa ahora Alba Camps, una de las voces más críticas dentro del partido, que el año pasado intentó -sin éxito- disputar el liderazgo a Oriol Junqueras y Elisenda Alamany. Camps fue la número dos de Xavier Godàs en la ya disuelta candidatura de Nova Esquerra Nacional y ya había ejercido como diputada republicana en 2021.

Los 'adiós' tras el verano de 2025

Los dos últimos en despedirse en 2025 fueron Jaume Giró (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC). El exconseller de Economía y exdirigente posconvergente anunció el pasado septiembre que dejaba su escaño y su puesto en la ejecutiva del partido por "diferencias en la forma de entender la política" y hace una semana rompió definitivamente el carnet de Junts. En su lugar entró Laura Martínez, exalcaldesa de Vilassar de Mar. La diputada de Junts ostentó la vara de alcaldesa durante casi dos años, tras ganar las elecciones municipales de 2023, pero en marzo de este año un pacto entre el PSC, ERC y Babord -la marca local de la CUP y los Comuns- la apartó del cargo con una moción de censura.

Jaume Giró y Laura Martínez / EPC

Wagensberg dimitió pocos días después de Giró, alegando que abandonaba la primera línea política para regresar al activismo. Nunca fue militante de ERC, aunque concurrió en sus listas en las tres últimas elecciones y ocupó el cargo de secretario cuarto de la Mesa del Parlament entre 2021 y 2024. A finales de 2023 se trasladó a Suiza al ser uno de los investigados en la causa del 'Tsunami Democràtic'. Regresó en verano de 2024, tras archivarse el caso. Su escaño lo ocupa ahora Oriol López, actual secretario adjunto del partido y exconcejal de Mollet del Vallès entre 2009 y 2023.

Ruben Wagensberg y Oriol López / EPC

Las dos salidas más polémicas

Una de las salidas más inesperadas fue la de Laia Estrada, que en el último pleno antes del parón veraniego de 2025, hace un año, anunció, por sorpresa, que dejaba el Parlament por "discrepancias políticas". La decisión coincidió con el proceso de "refundación" de la CUP, en el que la formación redefinió su estrategia y, entre otros cambios significativos, por ejemplo, levantó el veto a pactar con los socialistas una norma para regular el alquiler de temporada, algo a lo que la CUP atribuyó entonces a la renuncia de la jefa de filas. Estrada, que había encabezado la lista en las elecciones de 2024 tras imponerse en unas tensas primarias a Laure Vega, cedió su escaño a Xavier Pellicer, diputado también en la pasada legislatura.

Laia Estrada y Xavier Pellicer / EPC

Otra de las renuncias más sonadas fue la de Laura Vilagrà, exvicepresidenta del Govern, que anunció en diciembre de 2024 que no volvería al Parlament al año siguiente. Lo hizo en plena tensión interna en ERC y a las puertas de que la militancia eligiera al nuevo presidente del partido, en medio de una pugna abierta entre Junqueras y Marta Rovira. Finalmente ganó el primero, pero para entonces Vilagrà, exconsellera de Presidència y exalcaldesa de Santpedor, ya había decidido apartarse. Su escaño lo ocupa Lluïsa Llop, exalcaldesa de Gelida (2019-2023) y diputada en anteriores legislaturas.

Laura Vilagrà y Lluïsa Llop / EPC

Del Parlament a Colombia

Ese año, el primero de la legislatura, también renunció David Saldoni, de Junts. En mayo anunció públicamente que daba un paso al lado y dejaba su acta de diputado. Se trasladó a Bogotá (Colombia) para "empezar una nueva vida", como explicó a EL PERIÓDICO poco después. Cofundador de Junts y primer secretario de organización del partido, Saldoni fue una de las figuras clave del espacio posconvergente municipal. Durante los últimos años, como mano derecha de Jordi Turull, se encargó de la política municipalista y desempeñó un papel decisivo en la preparación de las elecciones municipales de 2023.

David Saldoni y Ariadna Urroz / EPC

Alcalde de Sallent entre 2011 y 2019 -había entrado en el consistorio en 1999- y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) entre 2018 y 2019, Saldoni mantenía buena relación con los alcaldes de Junts. Su relevo en el Parlament es Ariadna Urroz, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya y miembro de la ejecutiva nacional desde el último congreso del partido.

Los primeros en dejar el acta

El primer diputado en renunciar en esta legislatura por motivos personales fue Ramon Abad, número dos de Sílvia Orriols en Aliança Catalana. Lo hizo por motivos de salud, al considerar que su situación personal no le permitía asumir las responsabilidades del cargo. Fue sustituido por Rosa Maria Soberana. Abad había militado en ERC y se presentó en las listas por Lleida.

Ramon Abad y Rosa Maria Soberana / EPC

El sottogoverno

También al inicio de la legislatura, momento en que configura el equipo en el Palau de la Generalitat, hubo varios cambios en las filas del PSC, partido del Govern. Raúl Moreno, Pol Gibert y Víctor Puga fueron los primeros en abandonar el Parlament tras aceptar cargos en el Executiu de Salvador Illa, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades de sus cargos y el escaño. Moreno, que empezó la legislatura como director general de Drets Socials, es ahora conseller de este Departament, tras renunciar hace unas semanas al cargo Mònica Martínez, la persona designada por Illa en un inicio.

Gibert ocupa la dirección general de la conselleria d'Empresa i Treball, bajo Miquel Sàmper; y Puga es secretario de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana en la conselleria de Sílvia Paneque. En su lugar entraron Gisela Navarro, entonces portavoz del PSC en el ayuntamiento de Viladecans; Guillem Mateo, de Units Per Avançar y Núria Navarro.

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Raúl Moreno, Victor Puga, Pol Gibert, Gisela Navarro, Guillem Mateo y Núria Navarro / EPC

Los consellers, en cambio, no están obligados a dejar su acta al asumir el cargo. Actualmente, seis compaginan ambas funciones: Òscar Ordeig, Eva Menor, Ester Niubó, Ramon Espadaler, Alícia Romero y la propia Paneque.