Illa y tres de sus consellers verán juntos el eclipse total en les Terres de l'Ebre

Salvador Illa no se perderá el eclipse solar total de este miércoles. El president de la Generalitat interrumpirá sus vacaciones para retomar este martes la agenda institucional y ponerse al frente del despliegue organizado por el Govern con motivo del eclipse, el gran acontecimiento de este verano en Catalunya. Y lo hará con una ruta que, en apenas dos días, le llevará de Lleida a Tarragona, Reus y, finalmente, a les Terres de l'Ebre, donde contemplará junto a tres de sus 16 consellers cómo la luna ocultará por completo el sol.

El momento culminante llegará el miércoles por la tarde en el Observatori de l'Ebre, en Roquetes, uno de los enclaves privilegiados para seguir un fenómeno que no se veía de forma total en Catalunya desde 1905. Allí, en plena franja de totalidad, Illa estará acompañado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Interior, Núria Parlon; y la titular de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. La fotografía de Illa junto a estos tres miembros de su gabinete será también una de las imágenes políticas de una jornada marcada por las vacaciones de agosto. La invitación para acudir al acto se extendió inicialmente al conjunto del Govern, según explican fuentes del Executiu, pero buena parte de los consellers se encuentra estos días disfrutando de su periodo vacacional.

No serán, sin embargo, los únicos miembros del Govern con agenda durante el eclipse. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, tiene previsto asistir al 'Concert per a un eclipsi', dentro del Festival Jordi Savall, en el monasterio de Santes Creus, también situado en una de las zonas del sur de Catalunya desde las que podrá seguirse el fenómeno con especial intensidad.

Activar la cuenta atrás

La agenda de Illa arrancará este martes, víspera del eclipse, con una doble parada destinada a escenificar que Catalunya entra en las últimas horas antes de un acontecimiento para el que el Govern lleva más de un año preparándose. La primera será en Lleida. A las 17.30 horas, el president acudirá a la Seu Vella acompañado por el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, y por la consellera de Recerca i Universitats, donde está previsto que intervenga. Después viajará hasta Tarragona. En el Parc de l'Amfiteatre, y junto al alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, y Montserrat, Illa pulsará el botón que simbolizará el inicio de la última cuenta atrás para el eclipse del día 12, antes de hacer unas declaraciones.

Terminada la agenda, el president no regresará a Barcelona. Pasará la noche en Tarragona junto a parte de su equipo para afrontar ya desde el sur de Catalunya una jornada de este miércoles, que arrancará por la mañana con una visita al dispositivo del CECAT desplegado con motivo del eclipse para conocer de primera mano el seguimiento de una jornada que supone también un reto de seguridad y movilidad en plenas vacaciones de agosto. En esta parte de la agenda estará acompañado por la consellera de Interior.

Actos en Reus

También en Reus, después de visitar el CECAT, Illa y la consellera Montserrat visitarán uno de los proyectos científicos que buscan que el eclipse pueda disfrutarse más allá de la vista. Se trata de la iniciativa de eclipse inclusivo que utiliza dispositivos 'LightSound' capaces de transformar los cambios de intensidad de la luz en sonido para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan seguir la evolución del eclipse escuchando cómo cambia el tono a medida que la luna cubre el sol.

La última parada será el Observatori de l'Ebre. El histórico centro de Roquetes se convertirá durante la tarde del miércoles en uno de los epicentros científicos del eclipse en Catalunya. Más de 120 años después del último eclipse solar total visible desde el país, el observatorio volverá a reunir a científicos, divulgadores, representantes institucionales y público para seguir el fenómeno desde uno de los puntos con mayor visibilidad. La actividad científica arrancará a las 16.00 horas y entre los invitados que ofrecerán charlas científicas estarán el premio Nobel de Física Didier Queloz, la astronauta de la NASA Ellen Baker, el astronauta de la Agencia Espacial Europea Pedro Duque y Pavel Gabor, del Observatorio Vaticano.

Las conferencias servirán de antesala a la observación del eclipse. A las 18.00 horas, el Servei Meteorològic de Catalunya lanzará un globo sonda para analizar cómo afecta la brusca caída de la radiación solar a variables como la temperatura, la humedad, la presión o el viento. Allí, el eclipse comenzará a apreciarse a las 19.41 horas y alcanzará su punto álgido a las 20.29, cuando la oscuridad se impondrá durante unos instantes sobre la zona.

Noticias relacionadas

Las lágrimas de San Lorenzo

Una vez concluida la jornada institucional del eclipse y tras el balance que ofrecerá Montserrat sobre el desarrollo del dispositivo y del propio fenómeno, la comitiva del Govern se quedará a cenar antes de afrontar el último punto de la agenda, que es la observación de las lágrimas de San Lorenzo, uno de los fenómenos astronómicos más populares del año y que esa noche podrá contemplarse en condiciones especialmente favorables. Será Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, quien guíe la observación de la lluvia de estrellas que se observa cada año en agosto, llamada científicamente 'Perseidas'.