¿Dónde observarán el eclipse los políticos catalanes? De Rumanía y Francia al Tibidabo y el Puigsacalm

Catalunya será protagonista este miércoles de uno de los acontecimientos más destacados del verano con el eclipse solar total, que tendrá a buena parte de la población pendiente del cielo. También estarán pendientes los principales dirigentes políticos, que, aprovechando el parón de la actividad parlamentaria en agosto, podrán disfrutar del fenómeno astronómico junto a familiares y amigos.

Preguntados por EL PERIÓDICO, la mayoría explican que sus planes pasan por observar el eclipse cerca de sus localidades de origen, muchas de ellas en el sur de Catalunya -donde se prevé una mejor visibilidad-, y acompañados de sus allegados, ya que la intensa agenda política durante el resto del año hace que muchos de ellos no puedan disfrutar con tanta frecuencia de su compañía.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, por ejemplo, prevé pasar la noche en la Conca de Barberà con su familia. También estará acompañado de los suyos el líder de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que buscará una montaña cerca de casa para contemplar el eclipse con sus hijos. Su homólogo en el Parlament, Josep Maria Jové, lo vivirá en la playa junto a su pareja.

Tarragona, principal destino

Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de Junts en el hemiciclo catalán, se quedará en L'Ampolla, localidad donde suele pasar los veranos y uno de los enclaves desde los que podrá apreciarse mejor el fenómeno. Cerca de allí, en Santa Bàrbara, también lo observará la diputada de los Comuns Susanna Segovia. Ferran Pedret, presidente del grupo del PSC en el Parlament, lo hará en los alrededores de Poblet y Josep Rull, presidente del Parlament, en L'Aldea. En el PP también se desplazarán a Tarragona para contemplar el eclipse. El líder del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, irá al puerto con su familia, mientras que la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, lo verá en Salou con amigos.

Otros dirigentes optarán por quedarse cerca de sus hogares, pese a encontrarse en provincias donde el eclipse tendrá una menor exposición. El secretario general de Junts lo hará en Tossa de Mar y el de la CUP, Non Casadevall, buscará un buen punto de observación en Pujals dels Pagesos, en Girona. Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlament, tiene intención de contemplarlo desde la cima del Puigsacalm, una montaña de 1.515 metros, aunque antes deberá comprobar, explica, que desde allí haya una buena visibilidad.

Pocos de los principales dirigentes de los partidos catalanes se quedarán en Barcelona. Uno de ellos será el líder de Vox en Catalunya y número dos de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, que subirá al Tibidabo con su familia.

La comitiva del Govern

Hay quienes, sin embargo, no podrán desprenderse del todo del traje institucional. El president Salvador Illa seguirá el eclipse desde el Observatori de l'Ebre, en Roquetes, acompañado por las conselleras de Universitats i Recerca, Núria Montserrat, y de Interior, Núria Parlon, y por el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Para ellos, el fenómeno astronómico formará parte de la agenda oficial del día desde primera hora. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, también tendrá compromisos institucionales durante la jornada. El resto de consellers no interrumpirán sus vacaciones.

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También hay algunos que no han renunciado a sus escapadas fuera del territorio y no estarán en Catalunya este miércoles. La secretaria general de ERC y candidata a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, vivirá el eclipse desde un pequeño pueblo de Rumanía, donde el fenómeno será prácticamente imperceptible. Pilar Castillejo, líder de la CUP en el Parlament, estará en Francia, mientras que Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, lo pasará fuera de Catalunya junto a su pareja.