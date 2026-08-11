Norma del Parlament
El Consell de Garanties Estatutàries avala en su totalidad la ley de cámaras de comercio
Los Comuns y la CUP llevan al Consell de Garanties la ley de cámaras de comercio y retrasan su aprobación a otoño
Catalunya da el primer paso para actualizar la ley autonómica de las cámaras de comercio tras una década de bloqueo
El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado en su totalidad la proposición de ley de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya y del Consell General de Cambres actualmente en tramitación en el Parlament.
En un dictamen no vinculante, solicitado conjuntamente por los grupos de Comuns y la CUP, este organismo ha determinado por unanimidad que el texto de esta iniciativa legislativa es conforme a la Constitución y al Estatut.
La proposición de ley la impulsan los grupos de PSC-Units, Junts, ERC y PPC y debía votarse en el último pleno antes del parón veraniego, pero el debate quedó pospuesto a la espera del dictamen del Consejo de Garantías.
Comuns y CUP cuestionaban que las empresas que hacen las aportaciones económicas más elevadas tengan vocalías reservadas e influencia en los órganos de gobierno de las cámaras de comercio.
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