El Consell de Garanties Estatutàries avala en su totalidad la ley de cámaras de comercio

El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado en su totalidad la proposición de ley de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya y del Consell General de Cambres actualmente en tramitación en el Parlament.

En un dictamen no vinculante, solicitado conjuntamente por los grupos de Comuns y la CUP, este organismo ha determinado por unanimidad que el texto de esta iniciativa legislativa es conforme a la Constitución y al Estatut.

La proposición de ley la impulsan los grupos de PSC-Units, Junts, ERC y PPC y debía votarse en el último pleno antes del parón veraniego, pero el debate quedó pospuesto a la espera del dictamen del Consejo de Garantías.

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