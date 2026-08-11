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El Consell de Garanties Estatutàries avala en su totalidad la ley de cámaras de comercio

Los Comuns y la CUP llevan al Consell de Garanties la ley de cámaras de comercio y retrasan su aprobación a otoño

Catalunya da el primer paso para actualizar la ley autonómica de las cámaras de comercio tras una década de bloqueo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consejo General de Cámaras de Catalunya y de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, junto al resto de presidentes de las cámaras catalanas 28/01/2025 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consejo General de Cámaras de Catalunya y de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, junto al resto de presidentes de las cámaras catalanas. Las cámaras catalanas renuevan por dos años su convenio de colaboración con la Generalitat ECONOMIA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consejo General de Cámaras de Catalunya y de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, junto al resto de presidentes de las cámaras catalanas 28/01/2025 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consejo General de Cámaras de Catalunya y de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, junto al resto de presidentes de las cámaras catalanas. Las cámaras catalanas renuevan por dos años su convenio de colaboración con la Generalitat ECONOMIA / EPC_EXTERNAS

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EFE

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Barcelona
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El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado en su totalidad la proposición de ley de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya y del Consell General de Cambres actualmente en tramitación en el Parlament.

En un dictamen no vinculante, solicitado conjuntamente por los grupos de Comuns y la CUP, este organismo ha determinado por unanimidad que el texto de esta iniciativa legislativa es conforme a la Constitución y al Estatut.

La proposición de ley la impulsan los grupos de PSC-Units, Junts, ERC y PPC y debía votarse en el último pleno antes del parón veraniego, pero el debate quedó pospuesto a la espera del dictamen del Consejo de Garantías.

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