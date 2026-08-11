Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

La crisis de Ceuta provoca el enésimo choque entre el Congreso y el Senado

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado que se suma a una larga lista de enfrentamientos entre ambos, marcados por las mayorías políticas de las Cámaras, y algunos de las cuales han acabado incluso en el Tribunal Constitucional. A la lista se suma un caso nuevo por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja. El embrollo comenzó el pasado jueves cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, anunció una reunión para el viernes con el propósito de habilitar agosto y citar a los ministros. En paralelo los populares registraron una petición de convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para pedir la comparecencia en comisiones, así como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario.