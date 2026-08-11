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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Brotes epidémicos
Tras la llegada masiva de ciudadanos migrantes a Ceuta, Roviralta ha expuesto que los que todavía se encuentran allí "son personas sin asistencia sanitaria". "Ni sabemos el estado de vacunación, ni si se les está tratando de alguna enfermedad", ha subrayado, para añadir que "si hubiera un brote epidémico del tipo que fuera -tuberculosis, disentería, cólera, el que fuera, o un simple brote de sarampión-, colapsaría aún más el actual sistema sanitario". Con todo, y tras explicar que este sistema es ya "muy precario" de por sí, ha insistido en que la situación actual está intentando ser paliada con ayuda de "voluntarios del Colegio de Médicos". Hay "niñas, mujeres tiradas en el suelo bajo el sol" con un cuidado "absolutamente tercermundista que parece una medicina más de guerra que otra cosa", ha manifestado. Ante ello, Roviralta ha subrayado que "lo que no puede ser es que sea la voluntad de los médicos, la vocación de los médicos, la entrega del servicio profesional el que se encargue de esta gestión".
El presidente del Colegio Médico pide a Mónica García que acuda a Ceuta y observe la "auténtica catástrofe asistencial"
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, el doctor Enrique Roviralta, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que acuda a la ciudad autónoma para que observe de primera mano la "auténtica catástrofe asistencial" que se está produciendo actualmente. "Nos están advirtiendo de que ya hay casos de diarrea con fiebre, que pueden aparecer brotes epidémicos que no solamente van a afectar, por supuesto, a los que los padecen", ha señalado en una entrevista concedida a 'La hora de la 1', en TVE, y recogida por Europa Press. Por ello, ha informado de que ha enviado una carta a la ministra para que visite la zona. Según ha expuesto Roviralta, "lo que no puede ser es que no haya protocolos, lo que no puede ser es que no haya refuerzos del exterior, lo que no puede ser es que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa no hayan desplegado ya una logística adecuada para tratar esta auténtica catástrofe asistencial".
Bruselas discute con España el papel de las plataformas digitales para prevenir situaciones como la de Ceuta
La vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha abordado con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la situación en Ceuta y las medidas para evitar los viajes irregulares y la pérdida de vidas, al tiempo que ha ofrecido más apoyo a España en el ámbito digital si lo solicita. "Discutimos la importancia de la implementación completa de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) en España. La Comisión Europea está lista para ofrecer más apoyo cuando se trata del espacio digital, incluida la DSA, si se solicita", ha señalado en un mensaje en redes sociales tras mantener una conversación telefónica "muy constructiva" con el ministro español. La vicepresidenta comunitaria ha explicado además que el Ejecutivo europeo, Europol y las plataformas digitales están intercambiando información diariamente y han aumentado su coordinación ante lo sucedido. "TikTok y Meta han activado protocolos de crisis y han puesto en marcha un mecanismo específico de escalada y cooperación con verificadores de información", ha añadido.
Junts propone condicionar ayudas sociales a inmigrantes a su "capacidad de integración"
El portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha propuesto condicionar la concesión de determinadas ayudas sociales a inmigrantes a que estos "demuestren su capacidad de integración" en la sociedad catalana. Así lo ha dicho en una entrevista con EFE, en la que ha querido diferenciarse de las "propuestas populistas e incendiarias de la extrema derecha" que plantean la expulsión de personas migrantes. "Buscan incendiar, diciendo simplemente: 'Todos los inmigrantes, fuera'. Esta no es la solución. Si tuviésemos una tasa de natalidad de dos hijos y pico por mujer fértil podríamos mantener la población con los que somos en este momento. Pero la realidad catalana es que tenemos un hijo por mujer fértil", ha argumentado.
La crisis de Ceuta provoca el enésimo choque entre el Congreso y el Senado
La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado que se suma a una larga lista de enfrentamientos entre ambos, marcados por las mayorías políticas de las Cámaras, y algunos de las cuales han acabado incluso en el Tribunal Constitucional. A la lista se suma un caso nuevo por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja. El embrollo comenzó el pasado jueves cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, anunció una reunión para el viernes con el propósito de habilitar agosto y citar a los ministros. En paralelo los populares registraron una petición de convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para pedir la comparecencia en comisiones, así como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario.
"Precedentes bielorrusos"
"Los precedentes bielorrusos y rusos nos han enseñado que se puede instrumentalizar la presión migratoria para obtener concesiones políticas: levantamiento de sanciones, reconocimiento diplomático, subvenciones. ¿A quién ha beneficiado Ceuta? La cuestión merece ser planteada por las autoridades competentes, tanto en Bruselas como en las capitales", destacó. Incidió en que "la única hipótesis" que se puede descartar es la del azar": "Veinte mil personas en un grupo de Facebook, once millones de impresiones, una consigna calibrada, un momento elegido al inicio de un pico turístico y político europeo… eso no se improvisa en un garaje", recalcó. Así pues, pidió investigar lo ocurrido coordinando a los instrumentos europeos existentes, principalmente la Ley de Servicios Digitales (DSA), que permite a los investigadores autorizados acceder a los datos de las grandes plataformas en línea para investigar riesgos sistémicos, recordó, y recalcó que "Ceuta es un riesgo sistémico".Informa Efe.
Un patrón conocido
En opinión de Breton, lo sucedido se corresponde a "un patrón" ya observado en 2021 cuando, aseguró, el gobierno del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "organizó el traslado de 17.500 personas que intentaron cruzar la frontera polaca solo en el mes de octubre, expidiendo visados de conveniencia a ciudadanos iraquíes y sirios". Además, apuntó que, en noviembre de 2023, Rusia trasladó a unos 1.000 migrantes hacia la frontera finlandesa a lo largo de tres meses. "En ambos casos, la Unión Europea, la OTAN y los Estados afectados calificaron estas operaciones de ataques híbridos. Ceuta se inscribe exactamente en el mismo paradigma", comentó. Para el político francés, Marruecos no hizo en este caso "lo que suele hacer; es decir, detener a los candidatos a la salida a cinco, diez o veinte kilómetros de la frontera". Breton apuntó a una "presión algorítmica procedente de actores privados o semipúblicos, cuyo objetivo es poner a prueba la resiliencia europea y sacar provecho de ello", o a una posible "señal estatal dirigida a Madrid o a Bruselas en un momento concreto de una negociación bilateral delicada".
Excomisario europeo cree que en Ceuta hubo un ataque híbrido que debe investigar Bruselas
El antiguo comisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton afirmó este lunes que la llegada de miles de personas desde Marruecos de forma irregular a Ceuta a finales de julio "cumple todos los requisitos de un ataque híbrido", cuyo origen debe investigar Bruselas y ser destapado a través de la normativa comunitaria sobre servicios digitales. "Ceuta no es una crisis migratoria. Es una operación", declaró Breton en una entrevista con el diario belga 'Le Soir'. Para el antiguo comisario (2019-2024), la movilización de 72.000 personas "no surge de la nada" sino que más bien se trata de un "ataque híbrido" que, según describió, es una acción coordinada que combina medios militares, informativos, cibernéticos y migratorios por debajo del umbral del conflicto abierto, con el fin de debilitar a un adversario sin darle un 'casus belli' (causa o motivo de guerra). "Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio cumple todos los requisitos", aseveró.
La reunión de Gobierno y comunidades sobre menores sigue en pie tras desmarcarse PP de Vox
La decisión del PP de que sus gobiernos autonómicos asistan a la comisión convocada por el Gobierno el jueves para abordar la reubicación de menores migrantes presentes en Ceuta, a diferencia de las comunidades donde Vox tiene competencia en materia de infancia, hace que haya mayoría suficiente para que la cita se celebre. A la espera de conocer la postura oficial de los ejecutivos autonómicos de Madrid, La Rioja, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, todas gobernadas por el PP, así como el de Andalucía (PP-Vox) son diez las comunidades que han confirmado a EFE que asistirán a la reunión. No lo harán Aragón, Extremadura y Castilla y León, gobernadas en coalición entre PP y Vox, que dirige las vicepresidencias con competencias en materia de infancia, según comunicaron en sendas cartas hace unos días a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El Gobierno aclara que la cifra de personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva se mantiene en 72.000
La cifra de personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio no se ha elevado y se mantiene en 72.000. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la cifra no se ha elevado, en referencia a las declaraciones ofrecidas por el ministro Ángel Víctor Torres en una comparecencia en Ceuta este lunes, donde habló de 80.000 personas. Sin embargo, desde el Departamento inciden que Torres lo que hizo fue dimensionar la situación del 30 de julio comparándola con la población de Ceuta. "La cifra no se ha elevado en ningún caso", han recalcado. Fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien cifró el martes 4 de agosto la entrada masiva de migrantes en 72.000 personas. Según ha afirmado Torres este lunes, "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".
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