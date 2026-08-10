Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaBegoña GómezCeutaEclipse solarGafas eclipseTiroteo HospitaletCine de barrioAlquiler pisosViviendaEnvasesHilario PinoOihane Mateos
instagramlinkedin

Empresas

El desembarco de la china SAIC en Ferrol activa las alertas de seguridad de Defensa ante el riesgo de espionaje

Preocupa la proximidad al arsenal militar y las instalaciones de Navantia de la futura factoría de ensamblaje de vehículos eléctricos del gigante asiático

Desembarco de los coches de SAIC en Ferrol.

Desembarco de los coches de SAIC en Ferrol. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El desembarco en Ferrol de SAIC, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos y propietario de la marca MG, ha puesto en guardia al Ministerio de Defensa. El gigante asiático de la automoción ha escogido el puerto gallego como el primer punto del Viejo Continente desde el que penetrar en Europa a través de una futura planta de ensamblaje de vehículos, que prevé construir en 2027 y en la que invertirá inicialmente unos 200 millones de euros. La factoría creará hasta 1.000 empleos directos en una zona castigada por la caída de la industria.

Mientras la Xunta celebró la decisión de SAIC y declaró su proyecto industrial como "estratégico" para acelerar su tramitación, el Ministerio de Defensa y el CNI han activado sus alertas de seguridad ante la posibilidad de espionaje, según publican El País y El Mundo.

Estos diarios nacionales señalan la alarma generada ante el emplazamiento previsto de la factoría, a solo cinco kilómetros del arsenal militar de Ferrol y de las instalaciones de Navantia, también consideradas estratégicas. Desde el ministerio se teme que China emplee esta delicada ubicación para espiar la actividad de la instalación de la Armada, que sirve de base a cinco fragatas y dos buques de aprovisionamiento, y del astillero, donde se construyen las fragatas F-100 y F-110, dotadas de tecnología de EE.UU.

Noticias relacionadas

Ante el riesgo, apuntan, tanto la Armada como Navantia reforzarán sus sistemas de protección para blindar sus instalaciones y evitar ser víctimas de ciberataques y otras formas de espionaje electrónico.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La expresidenta de Adif analiza ocho conversaciones de Koldo para defender que ella 'bloqueó' a la trama de amaños de Cerdán
  2. Los 100 millones de dólares enviados a la cuenta suiza de Juan Carlos I, 18 años después
  3. Feijóo busca recuperar aliados para el PP europeo en Latinoamérica tras haberle tomado Abascal la delantera
  4. El Gobierno cede a la presión y Marlaska, Albares, Robles y Bolaños comparecerán por la crisis de Ceuta a finales de agosto
  5. Primera acción penal por el ático de lujo del Gobierno de Ayuso por prevaricación, malversación y fraude
  6. Marlaska comunica a la UE el restablecimiento de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia
  7. El Senado avisa por carta a Marlaska, Robles y Albares de las consecuencias de no comparecer por la crisis de Ceuta
  8. La Policía extiende los controles a todos los puertos y aeropuertos españoles a los que llegan viajeros de Italia

El PP acudirá a la reunión sobre el reparto de menores pese al plante de las autonomías en las que gobierna con Vox

El PP acudirá a la reunión sobre el reparto de menores pese al plante de las autonomías en las que gobierna con Vox

El PP se desmarca de Vox y sí irá a la reunión con el Gobierno sobre menores en Ceuta

Interior ha realizado controles de entrada a 1.033 pasajeros de 58 vuelos procedentes de Italia en tres días

Interior ha realizado controles de entrada a 1.033 pasajeros de 58 vuelos procedentes de Italia en tres días

Óscar López tacha de "caradura moral" a Ayuso por la venta del ático

Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes

Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes

Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes

El Gobierno señala como "prioritaria" la reagrupación familiar de los menores de Ceuta en sus países de origen o en España

El Gobierno señala como "prioritaria" la reagrupación familiar de los menores de Ceuta en sus países de origen o en España

El PP acusa a la fiscal general de ser "una militante más del PSOE" por crear una red de especialistas en jurado a raíz del caso Begoña

El PP acusa a la fiscal general de ser "una militante más del PSOE" por crear una red de especialistas en jurado a raíz del caso Begoña