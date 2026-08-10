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Seísmo de 7,4 grados

El Gobierno no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia

Exteriores ha facilitado dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

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Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país. / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

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EP

MADRID
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Las autoridades españolas no tienen constancia de españoles afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte de Colombia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han informado de que la embajada de España en Colombia y el Consulado General, junto con la Red de consulados honorarios están "plenamente activados y siguiendo la situación".

"Por el momento no se tiene constancia de españoles afectados", señala Exteriores que recomienda a los españoles en Colombia seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General.

Así se vivió en un aeropuerto el seísmo de magnitud 7,4 registrado en Colombia

Así se vivió en un aeropuerto el seísmo de magnitud 7,4 registrado en Colombia

PI STUDIO

Exteriores ha facilitado además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

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Según los datos facilitados por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el terremoto deja una cifra provisional de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

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