Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Vivas reclama un plan estatal para normalizar Ceuta y expulsar a quienes entraron El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno un plan urgente para recuperar la normalidad en la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, que incluya la expulsión de aquellas que todavía permanecen en la ciudad. Vivas ha trasladado esta petición al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y ha considerado que la situación es "absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable" por la presencia de miles de personas en las calles sin alojamiento y en condiciones de extrema precariedad.

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África. En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

Luis Ángel Sanz Interior ha realizado controles de entrada a 1.033 pasajeros de 58 vuelos procedentes de Italia en tres días Desde el sábado y hasta las 12:00 horas de este lunes, 1.033 pasajeros de terceros países de vuelos procedentes de Italia han sido sometidos a controles en respuesta a los que puso en marcha el Gobierno italiano tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Hasta 109 policías nacionales han realizado estos controles de documentación a los ciudadanos no españoles que han llegado a España en 58 vuelos, según ha informado el Ministerio del Interior. Más información en este artículo.

Luis Ángel Sanz Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta El Ministerio de Defensa y la Guardia Civil han cancelado todos los permisos y libranzas concedidos para los próximos días en Ceuta en previsión de que pueda producirse una nueva entrada masiva en la ciudad autónoma. La orden de Defensa, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por EL PERIÓDICO, remitida el domingo, cancela todas las libranzas especiales en pleno periodo vacacional dada la crisis migratoria actual. Lo mismo ha hecho la Dirección General de la Guardia Civil. Más información en este artículo.

Gobierno y CC.AA se reunirán este jueves en Comisión técnica para preparar la Sectorial con los 25 millones para Ceuta El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebrarán este jueves 13 de agosto por vía telemática la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta. La Comisión es un órgano técnico de apoyo, preparación y asesoramiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y cuya función es la de establecer la fecha de esta convocatoria y su orden del día.

Torres eleva a 80.000 las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a unas 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora, con el reagrupamiento familiar como prioridad. Torres ha ofrecido estos datos tras reunirse este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la entrada masiva de personas y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores.

Militares apoyan a la Policía en la contención de cientos de menores migrantes frente a la Comisaría de Ceuta El Ejército ha colaborado en la mañana de este lunes con la Policía Nacional en la contención de los menores migrantes no acompañados desplazados a las puertas de la Jefatura Superior de Ceuta para ser filiados y poder acceder a los centros de acogida. La escena se repite desde la pasada semana, pero ahora los militares sirven de apoyo para los agentes. Los niños y adolescentes en situación irregular han comenzado a llegar a la Comisaría a primera hora de la mañana, según fuentes judiciales. El dispositivo de contención ha permanecido "colapsado", con al menos 400 menores aglomerados, hasta las 11.00 horas, cuando los policías y militares han logrado despejar el exterior de la Jefatura.

Luis Ángel Sanz El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado desde Ceuta que "la prioridad" del Ejecutivo es conseguir "la reagrupación familiar" de los más de 1.400 menores procedentes de la entrada masiva de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Una reagrupación que se podría producir en sus países de origen, o también en España, en el caso de que los niños y jóvenes tengan familia en nuestro país. Más información en este artículo.

Gisela Boada Las comunidades del PP acudirán a la reunión sobre el reparto de menores pese al plante de las autonomías en las que gobiernan con Vox Bendodo asegura que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar" pese a que estén "complemtante en contra" de las decisiones del Gobierno sobre este asunto. Lea el artículo aquí.