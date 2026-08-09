El presidente del Senado acusa al Gobierno de "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control en la crisis ceutí

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para responder a su petición de que desconvocara las comparecencias de tres ministros solicitadas por la crisis migratoria de Ceuta, y le ha acusado de intentar "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control al Gobierno.

Y lo hace "sobre la base de una argumentación tan errada en términos constitucionales como descortés en lo político", según la carta a la que ha tenido acceso EFE.

Simancas ha solicitado a la Presidencia del Senado que desconvocara las comparecencias de los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), señalando que si no lo hace -según refleja Rollán citando al secretario de Estado- los miembros del Gobierno se verán obligados a no acudir "ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de unas comparecencias duplicadas, (…)".

Inconsistencia

Un argumento que el presidente del Senado considera "inconsistente" puesto que la entrada masiva de migrantes se ha producido hace casi diez días, los pasados 30 y 31 de julio, y, por tanto, cree que el plazo es suficiente para preparar estas comparecencias, fijadas para los días 12, 13 y 17 de agosto.

Sobre la duplicidad a la que alude Simancas, ya que los tres ministros más el titular de Presidencia, Félix Bolaños, acudirán a petición propia a dar explicaciones sobre esta crisis la última semana de agosto en el Congreso, Rollán hace notar que el Ejecutivo "se ha apresurado, con posterioridad" a la iniciativa del Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- a registrar estas solicitudes de comparecencia.

Ayer, el presidente del Senado ha enviado también sendas cartas a Grande-Marlaska, Robles y Albares, advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.