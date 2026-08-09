El hallazgo de otro cadáver eleva a 83 los fallecidos tras la entrada masiva en Ceuta

La Guardia Civil ha recuperado este domingo en aguas de Ceuta el cadáver de un hombre, con lo que se eleva ya a 83 el número de fallecidos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio, según fuentes del caso.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, ha sido localizado por efectivos del Servicio Marítimo y los GEAS de la Guardia Civil, aproximadamente a media milla de la zona de Juan XXIII.

Tras su recuperación, el cadáver ha sido trasladado hasta el puerto pesquero de Ceuta y se ha avisado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para iniciar las actuaciones dirigidas a determinar su identidad y las circunstancias de su fallecimiento.

En parapente

Este nuevo hallazgo se produce dos días después de que fueran recuperados otros dos cuerpos en aguas del litoral ceutí. Uno correspondía a un joven subsahariano que murió tras caer al mar mientras intentaba alcanzar Ceuta en parapente desde Marruecos, y el otro a un magrebí localizado en bañador en la zona de la Almadraba.

Con el cuerpo recuperado este domingo, son ya 83 las víctimas mortales contabilizadas desde la llegada masiva de migrantes del 30 de julio. Todos los fallecidos son hombres salvo una mujer, según los datos recabados durante las labores de identificación y reconocimiento de los cuerpos.

El Instituto de Medicina Legal ha informado de que hasta el momento seis de los fallecidos han sido identificados; tres mediante huellas dactilares y otros tantos a través de estudios biológicos. Todos son hombres, mayores de edad y de nacionalidad marroquí.

Además, permanecen pendientes de confirmación mediante análisis biológicos otros tres cuerpos y se está realizando el cotejo directo del ADN con muestras de familiares.

Muestras biológicas

Los equipos forenses han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar. Una vez practicadas las autopsias, las huellas son digitalizadas y remitidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para establecer la identidad de las víctimas. Cuando no es posible hacerlo por esta vía, se recurre al cotejo genético con familiares o al envío de los datos dactilares a Marruecos.

El dispositivo de identificación ha contado con el refuerzo de profesionales de distintos puntos de España. En una primera fase participaron tres médicos forenses de Ceuta, dos de Cáceres y uno de Salamanca y Valladolid, además de técnicos de autopsias de Ceuta, Cáceres, Salamanca y Valladolid.

Desde el 5 de agosto se produjo un relevo y se incorporaron al dispositivo dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Albacete, un técnico de autopsias de esa provincia y otro de Toledo.

Oficina ante mortem

Paralelamente, la Guardia Civil habilitó una oficina ante mortem para que los familiares de los desaparecidos presenten denuncias y aporten muestras biológicas para establecer correspondencias con los cuerpos recuperados. Hasta ahora se han registrado 19 denuncias, además de otras comprobaciones e investigaciones para esclarecer la identidad de las víctimas.

Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos (CID), creado para coordinar la respuesta ante esta emergencia conforme al protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

El dispositivo judicial también ha sido reforzado. El Juzgado de guardia de Ceuta cuenta con un segundo juez para atender las diligencias derivadas de la emergencia y abre un procedimiento por cada uno de los cadáveres recuperados en el mar, al que se incorpora el informe preliminar de la autopsia.

Una vez establecida judicialmente la identidad, el juzgado procede al reconocimiento del fallecido y, cuando no existen familiares que reclamen el cuerpo, tramita la correspondiente licencia de enterramiento.