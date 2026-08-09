Laura Vilagrà (ERC), exvicepresidenta: "La política es de una crueldad y deshumanización bestiales"

"Fue un honor, pero no siempre un placer". Así es como resume Laura Vilagrà (Santpedor, 1976) su paso por la primera línea política, que le llevó a ser, durante el Govern de Pere Aragonès (2021-2024), la mujer con más poder dentro de la Generalitat. Tras la abultada derrota de ERC en las últimas elecciones pudo seguir como diputada en el Parlament, pero consideró que era el momento de abrir una nueva etapa. Nos recibe en su despacho como gerente del Consell Comarcal del Bages desde donde disfruta de su regreso "a la gestión". "Soy feliz estando aquí", resume. Estudia un máster en recursos humanos, hace deporte y dedica a sus dos hijas todo el tiempo que no pudo en su etapa de vicepresidenta. Y mira la política desde la barrera: "Me han ofrecido ser tertuliana, pero no me apetece. Sería injusto que yo ahora pontificara sobre qué se tiene que hacer".

Vilagrà lideró la Conselleria de Presidència, aunque bien podría haberse llamado, de manera informal, la conselleria de los 'marrones'. Por su mesa pasaron las relaciones con el Gobierno en un momento en que había nueve líderes independentistas en la cárcel; gestionó restricciones por el covid; peleó por unos juegos olímpicos de invierno que resultaron fallidos, e intentó sostener un gobierno de coalición con Junts que acabó en divorcio. "Hice todo aquello porque no sabía que era imposible llevar tantas cosas", recuerda con ironía. Su jornada empezaba pronto, en el coche oficial que la llevaba de Santpedor a Barcelona. Había que aprovechar todos los viajes: "Al principio me mareaba leyendo en el asiento trasero, luego, por darwinismo, ya no". "Un día hablaba de función pública, otro de deportes y, al cabo de tres días, de las inversiones del Estado. Y no podía cometer errores, tenía que preparar mucho las cosas", rememora.

'Cita' con el Rey

Uno de los primeros encargos que recibió como consellera fue el de establecer contacto con el Rey durante unas jornadas del Cercle de Economia en Barcelona. Llevaba solo unos días en el cargo y era una época en la que las relaciones entre la Generalitat y la Casa Real estaban rotas. "Recuerdo que no quería ir", relata. Una vez allí, tuvo un aparte con el monarca en una cena de gala en el Hotel W. Le expuso que la situación era "tensa" y que había "3.000 represaliados". Se hablaron en catalán y recuerda bien la conversación: "Me dijo: 'Pasarán cosas'. Vi que estaba al tanto de todo y que, con más o menos adhesión, estaba alineado con los postulados del Gobierno [de Pedro Sánchez]". En los siguientes meses y años llegarían los indultos, la derogación del delito de sedición y la amnistía. La conversación acabó porque los responsables de seguridad dijeron que ya bastaba: "Yo les dije, eh, un momento, que yo no quería venir".

Yo sabía que había ido a la Generalitat a hacer de escudo del president

Ni de lejos ese fue el momento más complicado, tampoco las difíciles relaciones con Sánchez o ver cómo se rompía el Govern con el portazo de Junts. Lo realmente duro, expone, era cuando le tocaba hablar con familias que "habían sufrido traumas realmente graves". "Recuerdo una mujer que perdió a su marido, excursionista, y que además no encontraba el cuerpo. Tuve que llamarla más de un día, hacer el seguimiento, darle apoyo y esto era muy duro", expone. Sin embargo, asegura que nunca se sintió engañada por el cargo que había decidido asumir. "Yo sabía que había ido a la Generalitat a hacer de escudo del president", zanja. De esa etapa recuerda con "orgullo" no solo los avances para sacar el 'procés' de los tribunales, sino también su apuesta por el deporte femenino; por reforzar los medios de comunicación -públicos y privados, recalca- y el impulso del mundo local a través del Estatuto de los Municipios Rurales.

En política no descansas nunca. Renuncias a todo, renuncias a tu vida

Las redes y el reloj

Este verano se cumplen dos años desde que dejó la vicepresidencia. En diciembre, dos años desde que dejó el escaño para empezar esta 'nueva' vida. Con la perspectiva que da el tiempo, considera que la política es el "oficio más noble porque consiste siempre en trabajar para los otros", pero advierte de que la factura que se paga es alta. El nivel de presión es "muy fuerte", los descansos son mínimos y la exposición pública es demasiado elevada. "La vida política, y en estos momentos cada vez más, es de una crueldad y una deshumanización bestiales", avisa.

Hay dos elementos que lo explican. El primero, las redes sociales. "Tuve que dejar de mirar Twitter y otras redes. Insultos y ataques cada día. Nadie tiene que vivir tal grado de violencia". El segundo, los "horarios interminables" que te conducen a "un burn out total". "No descansas nunca. Renuncias a todo, renuncias a tu vida", concluye. No es casualidad que el máster en recursos humanos que cursa ahora tenga una parte dedicada a la salud mental en el trabajo.

La exvicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. / JORDI COTRINA

Quien más padeció su 'antigua' vida, aparte de ella, claro, fue su familia: "Hubo momentos en que mi hija tenía crisis de ansiedad. Cada vez que me iba lloraba, me cogía de las piernas y no quería dejarme ir. Algunas veces me la llevé al Palau [de la Generalitat]. Por suerte, todo se trabaja y ahora está estupenda, pero es que es normal, tenía siete u ocho años y necesitaba a su madre cerca". Durante su etapa como alcaldesa de Santpedor (2003-2015), embarazada de dos hijas, perdió a una de ellas. Es inevitable pensar que con otro trabajo, con un embarazo múltiple, "es muy posible que no hubiera tenido tantos problemas de salud".

Nueva financiación

Que haya dejado la primera línea política no significa que se desentienda de la actualidad. No hace vida de partido, pero aprueba que ERC esté presionando para conseguir una mejora de la financiación. De hecho, este es un tema que ya puso encima de la mesa su Govern. Ella negoció unos cuantos presupuestos de la Generalitat y su diagnóstico es claro: "Educación, sanidad, derechos sociales, temas territoriales... Son retos que, si no tenemos una mejor financiación, no podremos sostener". Sin mejorar los recursos de la Generalitat, en definitiva, "ningún gobierno saldrá adelante". "Lo estamos viendo con las manifestaciones de los profesores, de los sanitarios y de otros sectores que alertan sobre la situación al límite que viven", argumenta.

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Imagen de Laura Vilagrà en sus tiempos de vicepresidenta. / FERRAN NADEU

En la batalla fratricida que sacudió ERC a finales de 2024 apoyó -desde fuera- la candidatura que se enfrentó a Junqueras, el actual líder del partido. No guarda rencor por lo ocurrido. "En la vida tienes que saber reajustarte, así que le deseo que le vaya bien y que tenga aciertos", asegura. De hecho, explica que sus buenos deseos de futuro también se extienden a Junts y la CUP. Su primera idea política, con 12 años, fue que "quería la independencia de Catalunya". Ni todo este tiempo ni toda esa experiencia política después, no han hecho que cambie: "Sigo estando allí. Y esto supone mucho esfuerzo y que los partidos independentistas estén fuertes". Asegura que no se plantea volver a la primera línea política, pero tampoco sospechó que algún día sería la vicepresidenta de la Generalitat.