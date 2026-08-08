Los pactos de Illa con ERC, a examen: progreso en financiación y bloqueo en impuestos

La investidura de Salvador Illa se desencalló hace dos años cuando el PSC consiguió cerrar un pacto con ERC tras semanas de negociaciones. Se trataba de un acuerdo de 28 páginas que tenía como punto estrella una nueva financiación para Catalunya, pero que contemplaba una larga lista de medidas que afectaban a todos los departamentos de la Generalitat. Transcurrido este tiempo, el balance arroja tanto brotes verdes como incumplimientos.

Vista de la sede central de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). / Alejandro García / EFE

El PSC y ERC asumieron el reto de dar a la Generalitat una "financiación singular", algo que el Govern de Illa no podía impulsar por sí solo, sino que debía negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva financiación se cerró en enero de este año con el compromiso de que Catalunya recibirá 4.700 millones de euros adicionales. Misión cumplida, pero solo a medias. El problema es que para que entre en vigor se necesitan los apoyos suficientes en el Congreso y, ahora mismo, no están asegurados. Los meses de otoño serán claves para conocer el desenlace.

El gran incumplimiento del pacto es la parte tributaria. El PSC y ERC acordaron que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumiría "la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados" en la comunidad. No se ha avanzado porque el Gobierno del PSOE ha bloqueado el intento de traspaso del IRPF. Para compensarlo, el Govern de Illa en Catalunya está reforzando la ATC con más personal y medios. Quiere enviar el mensaje de que, tarde o temprano, cumplirá.

Un tren de Rodalies en Mollet del Vallès. / ZOWY VOETEN

El pacto también incluyó un importante paquete de medidas relacionadas con las infraestructuras. La más importante era continuar con el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat. A principios de año se puso en marcha la nueva empresa mixta de matriz catalana -pero con presencia del Estado, a través de Renfe- que tiene que gestionar el servicio desde la "proximidad". Sigue pendiente, sin embargo, el fondo del traspaso: que los trenes y las vías pasen de manos del Estado a la Generalitat. La operación es compleja.

Otro de los objetivos sellados por el PSC y ERC fue cambiar "la gobernanza" de los aeropuertos para dar más poder a la Generalitat en su gestión. En este tiempo, se ha creado la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un órgano que debe servir para que Catalunya desarrolle sus competencias en este ámbito. Queda pendiente impulsar un segundo órgano, en este caso bilateral entre la Generalitat y el Estado, para que Catalunya influya en las decisiones del Ministerio de Fomento. Existe el compromiso, pero falta concretarlo. Donde sí ha habido concreción es en la creación de un ente que controle si el Estado cumple con las inversiones en Catalunya. Se llegó a un pacto para crear una sociedad mercantil que asuma esta función. Ahora hay que ponerla en marcha. El último informe al respecto recoge que Catalunya recibe solo el 8,6% de la inversión estatal ejecutada.

Marta Rovira y Lluïsa Moret el día que firmaron el acuerdo de investidura de Illa. / ERC/ Marc Puig / EFE

Imagen del día que se firmó el Pacte Nacional per la Llengua. / Jordi Otix

Si hay un ámbito en el que el pacto se ha cumplido de forma expeditiva, es el de los asuntos relativos a la lengua y a la política exterior. A petición de ERC, el Govern de Illa dio a la política lingüística el rango de conselleria -siendo el primer ejecutivo en hacerlo- e impulsó un Pacte Nacional per la Llengua para fomentar el uso del catalán, ya que los indicadores muestran que retrocede y pierde hablantes. En materia internacional, la Generalitat ha seguido desplegando la red de delegaciones en el exterior: Illa inauguró la de Japón y asumió el compromiso de abrir otras tres -China, Jordania y Canadá- hasta llegar a las 24 al final del mandato.

El pacto de investidura también incluía una larga lista de compromisos sociales. Se ha cumplido, por ejemplo, con el objetivo de rebajar el IRPF a las rentas inferiores a 35.000 euros; se ha iniciado el plan para construir 50.000 viviendas e invertir en rehabilitación y se ha reforzado la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Hay otros asuntos pendientes, como avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Noticias relacionadas

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo, que tiene que decidir si aplica la amnistía. / FERNANDO VILLAR / EFE

Si hay algo de aquel acuerdo que sigue en el tintero es el órgano que se ideó para "construir una solución al conflicto político" entre Catalunya y el resto de España. La idea era crear una "Convención Nacional" en la que partidos y entidades tenían que aportar propuestas para dar una salida al 'procés'. La convención también tenía que "monitorear" el cumplimiento de la ley de amnistía. Ni el Govern ni ERC han mostrado interés en concretar esta parte del acuerdo porque creen que hoy por hoy no se dan las condiciones para impulsarlo con garantías de éxito. Ni Junts ni la CUP ni las entidades soberanistas han mostrado interés en ello.