Illa alcanza el ecuador del mandato con la financiación y el modelo educativo como grandes retos

Salvador Illa llegó a la presidencia de la Generalitat hace justo dos años tras firmar sendos acuerdos de investidura con ERC y los Comuns, dos partidos que, con el paso del tiempo, se han acabado convirtiendo en unos socios de legislatura fiables. Fueron dos pactos ambiciosos que han ido evolucionando y cuyos avances en el cumplimiento propiciaron que el president lograra aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2026, sus primeras cuentas públicas y las que le garantizan una inyección de recursos para desplegar políticas públicas y sostener el mandato hasta 2028.

Llegados al ecuador del mandato, el president ha avanzado en varios de los compromisos que asumió, pero algunos de sus puntos más destacados tenían una particularidad que ha acabado resultando un obstáculo: su cumplimiento no dependía exclusivamente de quienes los firmaron, sino de actores externos a los acuerdos. Así se ha demostrado en asuntos clave como la financiación, la cesión del IRPF y otros impuestos a Catalunya y el traspaso de Rodalies donde el Govern ha ido marcando la dirección y sentando las bases, pero cuyo desenlace ha quedado principalmente en manos de dos protagonistas ajenos: el presidente Pedro Sánchez y Junts.

Pero, por el camino se ha encontrado con dos conflictos: el caos en los trenes de Rodalies y el conflicto con los docentes. La Generalitat ha puesto en marcha la nueva operadora que tiene que gestionar el servicio en Catalunya, pero está en manos del Gobierno completar el traspaso del servicio -vías, trenes, etc.- y ejecutar las inversiones que se necesitan para dejar atrás las recurrentes jornadas de caos. El deterioro se hizo especialmente palpable cuando el servicio dejó de funcionar tras el accidente de Gelida y puso en evidencia su deterioro. En las aulas, el choque con los profesores no amaina y se prevé que septiembre empiece con huelgas, después de que el acuerdo con CCOO y UGT no fuera suficiente, y el pacto posterior con USTEC también fuera rechazado, un conflicto laboral que se suma al fiasco de PISA, cuya investigación sigue en marcha para detectar qué falló en la muestra catalana. De fondo, el principal reto que aflora es cómo pretende reformar el modelo educativo en Catalunya.

El reto de la financiación

La financiación es y será la principal obsesión del president. El PSC y ERC acordaron en agosto de 2024 que le darían a Catalunya tendría una "financiación singular" y, tras más de un año de negociación y desencuentros, consiguieron cerrar un modelo con el Gobierno en enero que contempla 4.700 millones de euros adicionales para las arcas de Catalunya. Pero, para que sea una realidad, tiene que ser validado por el Congreso, donde los votos de Junts son clave. El partido de Puigdemont rechaza la propuesta y está lejos de cambiar de opinión.

Sánchez y Junqueras el día que cerraron la financiación en la Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA

Lo mismo ocurre con la cesión del IRPF. Illa asumió ante ERC que Catalunya avanzaría en términos de "soberanía fiscal" hasta el punto de que la Generalitat gestionaría, recaudaría, liquidaría e inspeccionaría "todos los impuestos soportados en Catalunya" y, a la hora de la verdad, el Gobierno de Sánchez tiene vetado el traspaso del IRPF, aunque Illa sigue reforzando la ATC con más personal y medios.

Mantengo los compromisos que asumí Salvador Illa — President de la Generalitat

Nadie puede reprocharle al president que no haya abierto todos los grandes frentes incluidos en aquellos pactos de investidura, también aquellos que podían suponerle un coste político, pero para llegar a culminarlos tendrán que encajar muchas piezas. Incluso el frente de la vivienda, impulsado por los Comuns, tiene también amenazas latentes: el Consell de Garanties Estatutàries se ha pronunciado en contra de la ley que quiere limitar la compra especulativa de vivienda y habrá que reformarla. El principal reto de Illa es ahora cumplir com su ambicioso plan de construcción de más de 200.000 pisos nuevos en Catalunya mediante la colaboración público-privada.

En su comparecencia para cerrar el curso político, Illa mostró toda su confianza en que los acuerdos saldrán adelante, aunque se guardó para él cómo piensa conseguirlo. "Los acuerdos de investidura son unos buenos acuerdos. Algunas de las cosas se tienen que decidir en el conjunto de España, y sigo comprometido con ello", expuso. Aquel día señaló que la "prioridad" era la financiación y alejó el tema de los impuestos, pero advirtió: "Mantengo los compromisos que asumí".

Los votos de Junts en el Congreso son decisivos para la nueva financiación. / JOSÉ LUIS ROCA

Los próximos meses serán una prueba del algodón para comprobar hasta qué punto la alianza de Illa con el partido de Oriol Junqueras -y también con los Comuns- tiene mimbres para mantenerse o bien se resquebraja por los incumplimientos a las puertas del próximo ciclo electoral. Los socialistas presumen de haber tejido una relación "estable" y de confianza con sus socios, pero las urnas siempre son un incentivo para romper treguas, más aún si hay grandes carpetas que, a todas luces, han caído en saco roto. Con todo, el Govern tratará de evitar a toda costa una ruptura.

Dialogantes, pero en alerta

En ERC aguardan a los meses decisivos convencidos de que la financiación también puede salir adelante. El escenario de una eventual ruptura con Illa queda por ahora lejos porque los republicanos son los principales interesados en que se cumpla el pacto de investidura mientras haya margen. "Lo que se ha cumplido, lo pondremos en valor. Lo que está en marcha, lo impulsaremos y lo que no se ha cumplido, lo exigiremos. Y lo que el Govern abandone, nosotros volveremos a ponerlo sobre la mesa", expone el portavoz adjunto de los republicanos, Isaac Albert.

Lo que el Govern abandone, nosotros volveremos a ponerlo sobre la mesa Isaac Albert — Portavoz adjunto de ERC

Illa quiere encarar su tercer año de mandato emancipándose en la medida de lo posible de las constantes demandas de ERC y los Comuns que hasta ahora han condicionado buena parte de la agenda. De cara al próximo ciclo electoral, no solo quiere proyectar que ha sido capaz de dotar a Catalunya de estabilidad, sino también de un programa con sello propio con poryectos ya anunciados como la ampliación del aeropuerto de El Prat. Sin embargo, sus socios le advierten de lo contrario. Lo hizo la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, en una entrevista reciente con Europa Press: "El presidente necesita vacaciones. Entiendo que ha sido un año difícil, pero creo que debe ser muy consciente de que no tiene mayoría. Tiene 42 diputados y, por tanto, nos necesita".

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Jéssica Albiach y Salvador Illa el día que se aprobaron los presupuestos. / JORDI OTIX

La única certeza sobre el tercer año de mandato de Illa es que empezará con fuerza en septiembre con el conflicto entre la Generalitat y los profesores todavía en carne viva y con una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) decisiva para la nueva financiación. Para encauzar los acuerdos de investidura será decisivo que el presidente que Sánchez agote el mandato hasta el otoño de 2027 y no tenga la tentación de adelantar elecciones. En el Palau de la Generalitat están convencidos de que así será.