Catalunya documenta 1.024 fosas de la Guerra Civil y el franquismo y recupera los restos de 1.116 personas

Catalunya tiene documentadas 1.024 fosas de la Guerra Civil Española y el franquismo vinculadas a más de 14.000 personas, según datos de la Conselleria de Justícia de la Generalitat que ha hecho público este sábado. Desde 1999, se ha intervenido en 205 de ellas y se han recuperado 1.116 cadáveres a través de excavaciones arqueológicas o de la recuperación de restos en la propia superficie.

Desde 2017, todos estos trabajos se enmarcan en el Pla de Fosses de la Generalitat, que se revisa cada tres años, y que establece la planificación de las intervenciones y de los criterios técnicos que establecen qué zonas se priorizarán. Unos criterios que se basan en las posibilidades de éxito en la recuperación de los cuerpos y la identificación de los restos encontrados.

Arqueólogos trabajando sobre el terreno en la Bisbal de Montsant. / Generalitat de Catalunya

El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, ha defendido que cada fosa que se abre acerca la posibilidad de "restituir la identidad de las víctimas" y dar respuesta a familias que, en muchos casos, hace "décadas que conviven con la incertidumbre". "Año tras año mantenemos el compromiso firme con la apertura de fosas para rescatar a las víctimas del anonimato y garantizarles una sepultura digna", ha expuesto.

La Generalitat argumenta que la apertura de fosas es un "deber institucional" y una "responsabilidad" con "la verdad, la justicia, la reparación y la dignificación de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista". El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha explicado que el objetivo es reparar a "las víctimas y a sus familias", pero también transmitir "a las futuras generaciones el compromiso irrenunciable con el 'nunca más'".

Personas desaparecidas

Más allá de la apertura de fosas, la Generalitat ha comunicado que el censo de personas desaparecidas cuenta ya con 8.408 inscritos gracias a la información aportada por sus familiares. Este registro tiene como finalidad recopilar y centralizar todos los datos sobre personas desaparecidas para determinar las circunstancias de su muerte e identificar, siempre que sea posible, el lugar donde podrían estar sus restos.

Programa de identificación genética de la Generalitat. / Generalitat de Catalunya

Cada nueva inscripción activa un proceso de investigación documental que tiene como objetivo ampliar la información sobre la persona desaparecida. La búsqueda se centra en localizar el lugar y la fecha de defunción y, cuando es posible, identificar la unidad militar a la que pertenecía. Esta información sirve para intentar "orientar sobre el terreno" la búsqueda y relacionar cada caso con las fosas documentadas.

Identificación genética

Catalunya también tiene en funcionamiento desde 2016 un programa de identificación genética que ya ha recopilado 4.714 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En paralelo, se han obtenido 2.220 perfiles genéticos correspondientes a 916 individuos exhumados o localizados en la superficie. Este proceso cuenta con la colaboración de la Conselleria de Salut y el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

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Muestras genéticas para el programa de identificación de la Generalitat. / Generalitat de Catalunya

Las muestras genéticas de los familiares se obtienen de forma gratuita a través de un sencillo procedimiento de recogida de saliva que se puede aportar tanto en el propio hospital como desde cada domicilio para después enviarlo por correo al centro médico. Aunque puede participar cualquier familiar, las muestras de familiares de primer grado aumentan las posibilidades de obtener una identificación positiva.