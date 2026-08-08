El PP catalán aboga por una financiación "mejor" para Catalunya, pero sin "bilateralidad"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha defendido este sábado negociar "con luz y taquígrafos", en el foro "adecuado" y sin elementos de "bilateralidad" una financiación que sea "mejor" que la actual para Catalunya. En declaraciones a EFE, Roldán ha sostenido que el nuevo modelo debe plantearse "en base al interés general", y no a lo que más convenga políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien según ella actúa "en su propio beneficio" y "dejándose chantajear por los independentistas".

"No queremos bilateralidad ni que la financiación se use como moneda de cambio", ha añadido Roldán en alusión a la propuesta de nueva financiación planteada por el Gobierno central, que fue negociada de antemano con la Generalitat y ERC. Roldán ha alegado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde debía discutirse la propuesta del Ministerio de Hacienda, prevista inicialmente para este mes de julio, se pospuso al 4 de septiembre porque a las comunidades gobernadas por el PP les "faltaba información".

En este sentido, ha criticado la "opacidad" del Gobierno y las "reuniones a puerta cerrada" que ha mantenido con ERC y que, a su entender, "responden únicamente a criterios de cálculo electoral". La portavoz de los populares en la Cámara catalana ha dicho que el acuerdo entre las distintas comunidades debe buscarse "entre todos" y en el foro que corresponde, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "La esencia de la política es ponerse de acuerdo con aquel que no piensa como tú", ha agregado.

Sánchez y Junqueras el día que anunciaron el pacto por la nueva financiación. / JOSÉ LUIS ROCA

Roldán no ha concretado si el PP de Catalunya defiende o no que se respete el principio de ordinalidad, que prevé que las comunidades mantengan la misma posición a la hora de recibir fondos en relación con lo aportado inicialmente a la caja común. En lo que sí ha puesto el foco es en cómo administra los recursos disponibles el Govern de Salvador Illa.

En este punto, ha criticado el volumen de inversiones acometidas en la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), en el funcionamiento de los medios de comunicación públicos o en el desarrollo del Pacte Nacional per la Llengua. "Las prioridades de Illa no coinciden con las de los catalanes", ha resuelto.

"Una chapuza legislativa"

Roldán también ha urgido al Govern socialista a forzar la retirada de la ley contra la compra especulativa de vivienda, registrada por Comuns y pactada con el PSC: "El Consell de Garanties Estatutàries no deja prácticamente margen a ningún tipo de cambio", ha dicho. Además, ha destacado que el dictamen del Consell contra la compra especulativa, dado a conocer esta semana y solicitado por PP y Junts, deja claro que esta iniciativa es "una chapuza legislativa" que "no hay por donde cogerla".

Imagen de archivo de la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán. / John McAulay / ACN

"Si el PSC sigue adelante con esta iniciativa, vamos a ir al Tribunal Constitucional", ha advertido Roldán, después de que el Govern, a través de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, dijera que estudiará "las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatut para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya". La portavoz ha recordado que el Consell de Garanties emitió su dictamen -no vinculante- con la unanimidad de todos sus miembros y ha insistido en reclamar al Govern de Salvador Illa que dé marcha atrás en su intención de regular este tipo de adquisiciones inmobiliarias.

Noticias relacionadas

"No puede ser que tengamos un gobierno al margen de la ley. Esto ya lo hemos vivido en Catalunya, esta experiencia ya la hemos tenido y salió mal. Le pedimos a Salvador Illa que obedezca el dictamen", ha indicado.