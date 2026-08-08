Mònica Sales (Junts): "Cuando hay problemas, Illa practica el silencio y esto perjudica la convivencia"

Mònica Sales (Tortosa, 1983) cree que el president Salvador Illa llega al ecuador de su mandato con una gestión "nefasta" y habiendo "comprado" las tesis de los Comuns en materia de vivienda cuando antes sintonizaba con su partido. La líder de las filas posconvergentes en el Parlament reclama un pacto de país para enderezar la educación en Catalunya y reprocha al president una falta de liderazgo en crisis como la de Ceuta.

¿Cómo valora los dos años de Illa al frente del Govern?

Catalunya está peor que hace dos años. Illa lanzó el eslogan de "unir y servir" y ha unido y servido a España, olvidando que es el president de la Generalitat. El hecho de que no levante la voz cuando hay problemas y practique el silencio ante la inseguridad, el reparto de menores, la vulneración de derechos lingüísticos... tiene consecuencias en la convivencia de nuestro país. El país necesita escuchar la voz de su president, y su anestesia perjudica la convivencia.

A petición suya, el Parlament ha pedido el cese de las conselleres Paneque, Niubó y Parlon, pero el president ha hecho un solo cambio en el Govern y ha sido en Drets Socials.

Ha sido puro maquillaje, un error. Hay un mandato parlamentario y la gestión del Govern es nefasta. Una vez aprobados los presupuestos, tenía la oportunidad de hacer una remodelación total, y no lo ha hecho.

Illa ha unido y servido a España, olvidando que es el president de la Generalitat

En esta legislatura no hemos visto acuerdos entre el PSC y Junts. ¿Illa no quiere pactar con ustedes o ustedes no quieren pactar con Illa?

Nosotros hacemos tantas propuestas como podemos, pero el tripartito [PSC, ERC y Comuns] actúa como un muro, incluso a la hora de permitir el debate parlamentario. En la última negociación de presupuestos no nos citó, ya ha elegido a sus socios.

¿Cómo resolvería Junts la crisis en el mundo educativo si gobernara?

Tiene que haber un cambio de rumbo total porque se ha tocado fondo. Solo faltaban las pruebas PISA... Es muy grave, alguien debe tomar decisiones y debe haber consecuencias. ¿Tenemos que normalizar los errores? ¿De verdad? Pedimos un pacto de país.

¿Con qué propuestas?

Con las que proponen los docentes, que son los que mejor conocen su día a día. Podemos teorizar, pero ellos nos han dicho que hay que replantear la escuela inclusiva, que están al límite y que no hay suficientes profesionales para atenderla. Y la matrícula viva es una carga cada día mayor. Tenemos que escuchar a los que están en la trinchera.

Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario Junts. / JORDI COTRINA / EPC

Pero este es el diagnóstico. ¿Cómo reformaría la escuela inclusiva? ¿Subiría sueldos? ¿Bajaría ratios?

Hay un informe de la OCDE que dice que bajar las ratios es una medida carísima que quizás no da los resultados esperados, que no es de las más eficientes. Si el Govern se ha gastado tanto dinero en este informe, ¿por qué después pacta con los sindicatos bajar ratios? Tenemos que analizar si con la bajada de ratios es suficiente o si podemos ir hacia la coeducación, con dos maestros por aula. Hemos escuchado a varios colectivos y, en octubre, llevaremos nuestras propuestas al debate monográfico sobre educación en el Parlament.

La OCDE dice que bajar ratios es una medida carísima que quizás no da los resultados esperados

ERC propone que un comité de expertos para Educació con un mandato de 12 años. ¿Qué le parece?

Este Govern ya ha creado un montón de grupos de trabajo, ¿para qué? ¿Dónde está la rendición de cuentas?

¿Hay que replantear en la escuela inclusiva?

Es evidente. No hay suficientes manos ni recursos. La situación es de asfixia, si no, los maestros no saldrían a la calle.

¿Cree que lo que sucede hoy es fruto de hace dos años? Ustedes tenían responsabilidades en el Govern y hubo recortes.

Yo soy de Junts per Catalunya en 2026. Es evidente que [el problema] no es ni de los últimos dos años ni de los últimos seis. Ha habido muchos consellers. Todos tenemos que hacer autocrítica porque el decreto de la inclusiva se aprobó en 2017, cuando gente del espacio que yo represento tenía responsabilidades en el Govern. El contexto no tiene nada que ver con el de entonces, ni por el número de alumnos que llegan ni por el número de diagnósticos que tenemos en el aula.

Y en vivienda, ¿cuál es su propuesta?

Propusimos hacer una ley entre todos, una hoja en blanco, pero el tripartito la tumbó. Es un tema altamente sensible y que requiere consenso. Los Comuns quieren exportar las políticas de Ada Colau en Barcelona. Por eso recurrimos al Consell de Garanties Estatutàries contra la ley de compra especulativa, y el dictamen ha sido un fuerte toque de atención y, además, por unanimidad.

Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario Junts. / JORDI COTRINA / EPC

Más allá de esta ley, ¿cree que hay que frenar la especulación? ¿O intervenir el mercado es un error?

La vivienda es un derecho y es evidente que hay cuestiones que se tienen que poder regular, sin experimentos. Illa, para mantenerse como president, ha comprado unas tesis que, cuando estaba al frente de la oposición, no compraba. Antes habíamos pactado muchos temas de vivienda con el PSC.

Illa, para mantenerse como president, ha comprado unas tesis que, cuando estaba al frente de la oposición, no compraba

¿Qué hará su partido en el Congreso cuando se vote el nuevo modelo de financiación?

Nosotros proponemos que los diputados del PSC en Madrid, los de ERC y los de Junts hagamos un frente común para el concierto económico. Tenemos un déficit fiscal de 22.000 millones de euros. ¿Por qué tenemos que quedarnos con las migajas si lo podemos tener todo? Nos dicen que no nos autoimpidamos tener 4.700 millones de euros, ¡pero si quien nos expolia cada día es España! El PSC dice a Junts que no se autosaquee, ¡pero si quien nos saquea cada día es España, que se queda nuestro dinero!

Pero no hay una mayoría para el concierto económico. Tal y como están los servicios públicos, ¿Catalunya puede renunciar a 4.700 millones?

Gobierna su partido [el PSOE], ¿no? ¿Por qué tenemos que renunciar a lo que nos corresponde como catalanes? ¿Se puede permitir el PSC renunciar a 22.000 millones de euros que cada año se van y no vuelven?

Tenemos un déficit fiscal de 22.000 millones de euros. ¿Por qué tenemos que quedarnos con las migajas si lo podemos tener todo?

Las encuestan dan a Junts entre 15 y 18 diputados, cuando ahora tienen 35. ¿Hace autocrítica? ¿Cómo piensa revertirlo?

No cerramos los ojos ante las encuestas, pero tenemos un rumbo claro y lo queremos mantener. Una mala encuesta no hará que Junts dé un volantazo. Seguiremos trabajando las políticas que consideramos útiles para Catalunya.

Hay un trasvase de voto claro entre Junts y Aliança Catalana ¿No le preocupa?

Quien saca la calculadora para ver a qué partido perjudica más o menos [Aliança Catalana] no está pensando en Catalunya. Perjudica al país entero. No puede ser que aumenten los tiroteos en la calle y aquí no pase nada. Hacen falta políticas valientes ante cuestiones que preocupan a la población, como la vivienda o la inmigración.

No puede ser que aumenten los tiroteos en la calle y aquí no pase nada

Entrevista a Mònica Sales, presidenta del gupo parlamentario Junts. / JORDI COTRINA

Precisamente, estamos en una crisis migratoria y humanitaria en Ceuta. Ustedes defienden que Catalunya no entre en el reparto de menores, pero ha sido siempre una tierra de acogida.

Es una cuestión de tensión de los servicios. Lo hacemos desde la responsabilidad: hay que acoger con todas las garantías. Somos una tierra de acogida, pero hemos superado con creces lo que podemos asumir. ¿Alguien ha escuchado a Illa decir qué tiene que hacer Catalunya? ¿Cómo puede guardar silencio ante una situación tan complicada? Son menores y todo el mundo merece una oportunidad, pero Catalunya ya ha asumido mucho más de lo que sus servicios pueden absorber.

Somos una tierra de acogida, pero hemos superado con creces lo que podemos asumir

¿No sería más adecuado pedir la financiación para que fuera posible asumirlos?

Tenemos los servicios sobrecargadísimos. Ya hemos visto qué ha pasado con la DGAIA.

Su partido volverá a registrar la ley para delegar las competencias en inmigración.

No sabemos cuántas llamadas recibirá Pablo Iglesias para determinar qué votan sus diputados. Hace mucho tiempo que pedimos esta ley, incluso antes de que la extrema derecha entrara en el Parlament, a pesar de que nos digan que vamos a remolque. El proceso de acogida debe hacerse con derechos y deberes, y la lengua es fundamental. Pedimos implantar un nivel B1, pero el Parlament lo rechazó.

Tras la sentencia del TJUE, ¿confía en que Puigdemont pueda volver antes de que termine el año?

El posicionamiento del TJUE fue muy claro. Debería venir. Pero ya hemos visto mucha arbitrariedad y subjetividad. Queremos ser prudentes. Ojalá los jueces hicieran como ha hecho Illa, que ha pasado de decir "ni amnistía ni nada de eso" a parecer el principal relator de la ley.

Si finalmente se le aplica la amnistía, ¿lo veremos en el Parlament como jefe de la oposición?

Esa es una decisión suya. Ahora el jefe de la oposición está en el exilio.

Si de sus votos depende una nueva investidura de Sánchez, ¿volvería a negociar con el PSOE?

Queremos obtener un muy buen resultado para poder influir en Madrid, pero los incumplimientos lo dificultan todo muchísimo.

¿Y esa influencia también podría darse en caso de un Gobierno del PP?

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Corre el rumor de que seríamos facilitadores de no sé cuántas cosas con el PP o con Vox, y es totalmente falso. Sabemos quién es esa gente. Aunque Catalunya siempre sale perjudicada, ya sea con el PSOE o con el PP.