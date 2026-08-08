¿Cómo se gestó la crisis en Ceuta? Los expertos analizan los mensajes y los bulos en las redes sociales

Ante unas imágenes nunca antes vistas, con miles de personas cruzando a nado la frontera que separa Ceuta de Marruecos, una de las primeras preguntas fue cómo era posible que tanta gente se hubiera concentrado en la ciudad marroquí de Castillejos para llegar de forma masiva a España. En apenas 24 horas entraron 72.000 migrantes en territorio ceutí. Cuando disminuyó la presión, el Gobierno y las instituciones europeas señalaron directamente los mensajes que habían circulado en los días previos por redes sociales, con bulos sobre la sentencia del Tribunal Supremo que matizaba las devoluciones en caliente y sobre la supuesta ausencia de repercusiones por entrar en España de manera irregular. Pero, ¿cómo se gestó la crisis? ¿Cómo funcionan las interacciones sociales para llevar a miles de personas a una travesía que acabó con la vida de más de 100 personas?

A principios de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue uno de los primeros en apuntar a la actividad "muy inusual" que se produjo en las redes sociales durante el mes de julio. Un día después, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, sostuvo, en la misma línea, que las mafias de tráfico de personas habían contribuido a difundir a esa desinformación en redes sociales. "No es la primera vez que algo corre por las aplicaciones de mensajería, pero esta vez nos llama la atención porque provoca una crisis", explica Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad, en conversación con EL PERIÓDICO.

"En las redes sociales confluyen desde la estulticia de las empresas, la indolencia de los gobiernos y la ignorancia de los usuarios", apunta. Ese diagnóstico sirve, según el experto, como punto de partida para explicar lo ocurrido. Tras analizar miles de publicaciones en las principales redes sociales -Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram y Whatsapp- Madrigal ha elaborado un informe en el que sostiene que el episodio fue consecuencia de una "amplificación mediática masiva" en redes sociales, reforzada por las interacciones en grupos de WhatsApp y Facebook.

En las redes sociales confluyen desde la estulticia de las empresas, la indolencia de los gobiernos y la ignorancia de los usuarios Marcelino Madrigal — Experto en redes y seguridad

Además, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente de aquellas personas que entraran por mar, sin superar "elementos de contención fronterizos" influyó de "forma indirecta". También señala que el fallo del alto tribunal pasó desapercibido los primeros días y fue ganando relevancia en las jornadas previas al viernes 30 de julio. Aun así, sostiene que "no solamente fue la sentencia". "Otro de los bulos que posiblemente alimentara todo esto fue el de que España había abierto la frontera porque necesitaba trabajadores y que cualquiera que llegara con un oficio y una titulación se iba a quedar", afirma.

Cómo se activa una movilización colectiva

El catedrático emérito en Psicología Social de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), José Manuel Sabucedo, explica que en el episodio vivido en Ceuta convergen distintos "procesos psicosociales". "Lo que hicieron las redes sociales no es únicamente convencer a muchas personas de que fueran a un sitio, lo que crearon es una auténtica cascada de movilización colectiva", explica. Entre los factores que hicieron posible el episodio, señala esa "decisión distorsionada" del TS que "tiene mucha más credibilidad en cuanto contiene algún elemento que puede ser verdadero".

Las redes crearon una auténtica cascada de movilización colectiva José Manuel Sabucedo — Catedrático emérito en Psicología Social

Después, expone que esa información lanzada a las redes sociales pasa de "una información individualizada a un conocimiento compartido": "'Si mis amigos dicen que eso es cierto, acaba siendo verdad'". Sabucedo apunta que esta conciencia generalizada de que algo es real ayuda a que "el riesgo que se percibe sea mucho menor", ya que "si mucha gente se moviliza la probabilidad de éxito es mucho mayor". A esto se suman dos últimas cuestiones: las imágenes de migrantes entrando a nado, que confirmaban lo ya sabido, y la "oportunidad única" que suponía para los migrantes que se encontraban en una situación precaria en Marruecos.

La credibilidad y el anonimato

La gran mayoría de los mensajes publicados en redes sociales, a excepción de los emitidos por los medios de comunicación, provenía de cuentas anónimas. Sabucedo explica que la clase política y las autoridades "han perdido credibilidad", lo que ha hecho que se conceda más credibilidad a otras fuentes, especialmente en entornos como las redes sociales, donde se va creando "una especie de comunidad que sabe lo que está ocurriendo". La cuestión, apunta, es que "puede haber gobiernos y grupos de interés detrás de esas redes sociales".

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Por su parte, Madrigal recalca que dos de las plataformas por las que más mensajes circularon fueron los grupos de Facebook y de WhatsApp. Esto incrementa la "confianza" de los receptores, ya que en ambas se suele interactuar con personas conocidas. Además, recuerda que por esas mismas vías se está difundiendo una nueva convocatoria, prevista para el 15 de agosto, para cruzar de manera masiva la frontera con Ceuta.