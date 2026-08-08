Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Sira Rego se reúne con Vivas en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá este sábado en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Según informó el Gobierno, Rego se reunirá a las 10.30 con Vivas y con el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma.

Esta reunión se celebra durante la visita de Rego a la ciudad para comprobar la situación de los menores no acompañados que entraron en la ciudad procedentes de Marruecos junto a otros miles de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.