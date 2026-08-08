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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Sira Rego se reúne con Vivas en Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá este sábado en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Según informó el Gobierno, Rego se reunirá a las 10.30 con Vivas y con el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma.
Esta reunión se celebra durante la visita de Rego a la ciudad para comprobar la situación de los menores no acompañados que entraron en la ciudad procedentes de Marruecos junto a otros miles de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez replica a Meloni con controles a los viajeros procedentes de Italia
Choque abierto entre dos socios europeos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido restablecer temporalmente los controles a los viajeros procedentes de Italia, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni hubiera rechazado retirar las medidas aplicadas a quienes llegan desde España pese a la petición de la Moncloa.
La decisión convierte en recíprocas unas restricciones que Madrid había calificado de injustificadas y abre un inusual enfrentamiento entre países de la Unión Europea en torno a uno de los pilares del espacio Schengen: la libre circulación sin controles en las fronteras interiores.
La fiscal general pide a los fiscales que actúen si una comunidad rechaza acoger menores
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una autonomía se niega a acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que sean derivados a su sistema de protección.
A través de una instrucción emitida este viernes, la Fiscalía ha establecido una serie de pautas para la protección del interés superior del menor de la infancia y adolescencia no acompañada.
Marruecos eleva a 14 los muertos y 236 los heridos en la avalancha migratoria de Ceuta
Al menos 14 personas murieron en el lado marroquí de la frontera y otras 236 resultaron heridas durante la avalancha migratoria de la semana pasada en los alrededores de la ciudad autónoma española de Ceuta, según un nuevo balance preliminar difundido este viernes por las autoridades marroquíes.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal) precisó que 136 civiles sufrieron heridas leves y que otros 13 fueron trasladados a centros hospitalarios, principalmente por fracturas o para someterse a pruebas médicas. Además, 87 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron atención médica.
Investigan violación a una niña migrante por una persona que entró irregularmente en Ceuta
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un presunto caso de violación a una niña migrante por parte de una de las personas que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la investigación se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por la víctima, la cual tuvo que acudir al Hospital Universitario para ser atendida clínicamente.
Muere un joven al caer al mar cuando intentaba entrar en Ceuta en parapente desde Marruecos
Un joven de origen subsahariano ha fallecido este viernes tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente en las inmediaciones del espigón de Benzú, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
El suceso se ha producido en torno a las 08.00 horas, momento en el que los sistemas de vigilancia detectaron el intento de cruce y se activó un dispositivo en el que participaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Médicos piden intervención urgente de Mónica García por "catástrofe asistencial" en Ceuta
El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha solicitado este viernes al Ministerio de Sanidad la intervención "urgente" de la ministra, Mónica García, ante la situación de "catástrofe asistencial" que atraviesa la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria.
En un escrito firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, el COMCE ha solicitado el desplazamiento de García a Ceuta para conocer de primera mano la realidad que viven los profesionales sanitarios y evaluar sobre el terreno la adopción de medidas extraordinarias que permitan reforzar la capacidad asistencial y proteger la salud pública.
Decenas de menores se acumulan a las puertas de la comisaría de Ceuta para ser identificados
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados.
La mayor parte de estos menores no habían podido ser identificados por la Policía Nacional al no haber acudido a los centros de acogida y se encuentran deambulando por la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.
Una oenegé reparte más de 2.000 raciones de comida al día a migrantes en calles de Ceuta
La organización no gubernamental Luna Blanca está proporcionando más de 2.000 raciones de comida al día a más de un millar de los migrantes que están en las calles de Ceuta y que no han aceptado el retorno voluntario a su país tras la entrada masiva del 30 de julio.
Estas personas acuden cada jornada a las instalaciones de la oenegé, junto a la mezquita de Sidi Embarek -la más importante de la ciudad- para recibir esta atención que proporciona prácticamente desde el día después de la entrada por la frontera.
Italia dice que no acepta ultimátums y mantendrá la suspensión del Schengen con España
Italia ha rechazado el ultimátum lanzado este viernes por España y ha insistido en que mantendrá los controles en sus fronteras, al menos hasta el próximo 15 de agosto, a los viajeros de terceros países procedentes de ciudades españolas, impuestos tras el estallido de la crisis migratoria en Ceuta la semana pasada.
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