Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

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Cerca de 2.000 migrantes permanecen en la playa del Trampolín en Ceuta

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Ángel Sanz

Rosa Mari Sanz

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Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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