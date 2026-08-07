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Reto migratorio

Llegan 57 migrantes a bordo de cuatro pateras a las islas de Cabrera y Formentera

La jornada del jueves se cerró con 106 personas rescatadas en las aguas de Baleares

Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo / ALBERTO ESPADA

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EP

Palma de Mallorca
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Un total de 57 personas migrantes han sido interceptadas en cuatro nuevas pateras que llegaron durante la tarde de este jueves a las islas de Cabrera y Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera llegó a las 15.00 horas, cuando se procedió al rescate en el mar de 19 personas de origen magrebí, tras el naufragio de la embarcación, a doce millas al sureste al sureste de la isla de Cabrera. Han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), Guardia Civil de Felanitx, Salvamento Marítimo y HELIMER.

A las 19.47 horas, también se ha procedido al rescate de un total de trece personas de origen magrebí, a tres millas al suroeste de la isla de Formentera, con la intervención de Salvamento Marítimo.

Ya por la noche, a las 21.30 horas, se ha rescatado a una persona de origen magrebí, en la localidad de San Francisco de la isla de Formentera, donde ha intervenido la Guardia Civil y Policía Local.

Finalmente, a las 23.42 horas, se ha procedido al rescate de un total de 24 personas de origen magrebí, a siete millas al sureste de la Mola en la isla de Formentera. Salvamento Marítimo y el Puesto Principal de San José han actuado en estas labores.

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Durante la mañana de este jueves también llegaron las costas de Baleares un total de 49 migrantes --17 de origen magrebí y 32 subsahariano--, por lo que la jornada se cerró con 106 personas rescatadas.

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